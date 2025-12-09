ขึ้นทางด่วนฟรี วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.นี้ 3 สายทาง ครอบคลุม 63 ด่าน เช็กที่นี่
กทพ. ประกาศทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ตลอดวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 68 ครอบคลุมเฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา รวม 63 ด่าน
เตรียมวางแผนเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดนี้ให้ดี เพราะรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมอบของขวัญพิเศษให้ประชาชน โดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันรัฐธรรมนูญ วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
การยกเว้นค่าผ่านทางจะครอบคลุมทางพิเศษรวม 3 สายทาง ตลอดทั้งวัน (00.01 น. ถึง 24.00 น.) ดังนี้
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร : จำนวน 21 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช : จำนวน 32 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) : จำนวน 10 ด่าน
รายชื่อทางพิเศษที่ยกเว้นค่าผ่านทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (จำนวน 21 ด่าน)
1. ดาวคะนอง
2. ดินแดง
3. ดินแดง 1
4. ท่าเรือ 1
5. ท่าเรือ 2
6. บางจาก
7. บางนา
8. พระรามที่สี่ 1
9. พระรามที่สี่ 2
10. เพชรบุรี
11. เลียบแม่น้ำ
12. สาธุประดิษฐ์ 1
13. สาธุประดิษฐ์ 2
14. สุขสวัสดิ์
15. สุขุมวิท
16. สุขุมวิท 62
17. อาจณรงค์
18. อาจณรงค์ (ท่าเรือ)
19. อาจณรงค์ (บางนา)
20. อาจณรงค์ 3
21. ด่านลุมพินี
2. ทางพิเศษศรีรัช (จำนวน 32 ด่าน)
1. ประชาชื่น (ขาเข้า) ในเมือง ประชาชื่น (ขาเข้า) นอกเมือง
2. รัชดาภิเษก
3. บางซื่อ
4. บางซื่อ 2
5. ย่านพหลโยธิน
6. คลองประปา 1
7. คลองประปา 2
8. พหลโยธิน 1
9. พหลโยธิน 2
10. อโศก1
11. อโศก 2
12. อโศก 4
13. ยมราช
14. อุรุพงศ์
15. หัวลำโพง
16. สะพานสว่าง
17. สุรวงศ์
18. สาทร
19. จันทร์
20. สาธุประดิษฐ์ 3
21. พระรามสาม
22. ประชาชื่น (ขาออก)
23. ประชาชื่น 1
24. ประชาชื่น 2
25. งามวงศ์วาน 1
26. งามวงศ์วาน 2
27. รามคำแหง
28. อโศก 3
29. อโศก 3 (อโศก 3-1)
30. ศรีนครินทร์
31. พระราม 9
32. พระราม 9-1 (ศรีรัช)
3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด จำนวน 10 ด่าน)
1. เมืองทองธานี (ขาเข้า)
2. เมืองทองธานี (ขาออก)
3. ศรีสมาน (ขาเข้า)
4. ศรีสมาน (ขาออก)
5. บางพูน (ขาเข้า)
6. บางพูน (ขาออก)
7. เชียงราก (ขาเข้า)
8. เชียงราก (ขาออก)
9. บางปะอิน (ขาเข้า)
10. บางปะอิน (ขาออก)
ขอให้ชวนประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และใช้โอกาสนี้เดินทางไปพักผ่อนหรือกลับภูมิลำเนาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT
