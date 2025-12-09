ข่าว
สดุดี “พลทหารวายุ” อีกหนึ่งทหารกล้า เสียชีวิตถูกสะเก็ดระเบิด
สดุดี พลทหาร วายุ ขวัญเสือ อีกหนึ่งทหารกล้า เสียชีวิตถูกสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้งเขมร ขณะปฏิบัติหน้าที่ปราสาทตาควาย
เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานข่าวการสูญเสียของทหารไทยอีกครั้ง โดยระบุว่า “ด่วน! ทหารไทยดับเพิ่มอีกนายที่ปราสาทตาควาย
สดุดีทหารกล้าสมรภูมิตาควาย
พลทหาร วายุ ขวัญเสือ อายุ 21 ปี สังกัด พัน.ร.27/ร.31 พัน.3 โดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้งของฝ่ายกัมพูชา เสียชีวิต 9 ธ.ค. 68”
โดย พลทหาร วายุ ขวัญเสือ โดนสะเก็ดระเบิดแขนขวา และขาขวา ก่อนถูกนำตัวส่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พนมดงรัก และทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในช่วงเช้าที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก
- เปิดประวัติ “จ่าเพียว” สดุดีคุณพ่อทหารกล้า ยอมสละชีวิต-พลีชีพปกป้องอธิปไตยชาติ
