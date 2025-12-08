สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก
สดุดี ศตวรรษ สุจริต ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ หลังถูกเขมรยิงฐานที่ช่องบก ขณะที่โฆษกกองทัพเปิดเผยว่ายอดผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุด 11 นาย
จากกรณีที่ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงว่า เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ในพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี กองทัพบกได้รับรายงานว่า ทหารไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ทำให้กำลังพลเสียชีวิตและบาดเจ็บนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานว่า “ขอสดุดีทหารกล้า จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด ร้อย.ม.(ลว.) 6 พลีชีพปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ หลังถูกทหารเขมรยิงถล่มฐานปฏิบัติการป้อมไทย พื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี”
ทั้งนี้ พล.ต.วินธัย ได้กล่าวว่า ส่วนการเสียชีวิตของกำลังพล เบื้องต้นขอยืนยันที่ 1 รายก่อน อีกรายยังไม่ได้รับรายละเอียดทางการเพิ่มเติม ส่วนกำลังพลที่บาดเจ็บ จาก 11 นาย
