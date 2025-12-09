เปิดคลิป ไทยยิงถล่มปราสาทตาควาย ที่ตั้งฐานทัพเขมร โดนเต็มๆ
เพจดังเปิดคลิปวินาทีประวัติศาสตร์ ไทยยิงถล่มปราสาทตาควาย ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพเขมร โดนเต็มๆ ขณะที่ช่วงเช้ามีรายงานว่าเขมรได้ใช้ BM21 ในพื้นที่ดังกล่าว
เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร ที่เกิดการปะทะรอบใหม่ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา โดยโพสต์คลิปวินาทีไทยทหารไทยยิงใส่ฐานทหารเขมรที่ตั้งอยู่ในปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
โดยเขียนข้อความว่า “คลิปล่าสุด! โดนเต็มๆ ปราสาทตาควาย ฐานทหารเขมรอยู่ที่ตัวปราสาท! บูรณะใหม่ได้ แต่ตอนนี้เอาเขมรให้จมดินก่อน”
ทั้งนี้ในช่วงเช้าเพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า BM-21 มาตามนัด เริ่มมีการปฏิบัติทางทหาร พื้นที่ซำแต , ภูผี, ช่องตาเฒ่า, และปราสาทตาควาย กัมพูชาจะถ่ายภาพทุกอย่าง
เพื่อฟ้องชาวโลก รับบทเป็นเหยื่อทั้งที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกครั้ง ไทยจำเป็นต้องตอบโต้ตามกฎการปะทะ เพื่อทำให้ภัยคุกคามสิ้นสภาพการรบ และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
