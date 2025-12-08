ด่วน! ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่ง อพยพ 4 อำเภอชายแดน เข้าศูนย์พักพิง
รับมือสถานการณ์ตึงเครียด! จังหวัดสระแก้วประกาศแจ้งเตือนด่วน ให้ชาวบ้านพื้นที่เสี่ยง “ตาพระยา-โคกสูง-อรัญฯ-คลองหาด” ย้ายเข้าจุดปลอดภัย ยันเตรียมเสบียงและทีมแพทย์ดูแลเต็มที่
เย็นวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ล่าสุด จังหวัดสระแก้ว ได้ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนที่สุด ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดน ใน 4 อำเภอหลัก ได้แก่ อำเภอตาพระยา, อำเภอโคกสูง, อำเภออรัญประเทศ และ อำเภอคลองหาด เร่งอพยพเคลื่อนย้ายเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ เพื่อรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัย โดยกำชับให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสถานที่พักอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร และสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ให้มีปริมาณเพียงพอรองรับผู้อพยพทุกคน
นอกจากการจัดหาที่พักและอาหาร ทางจังหวัดยังได้บูรณาการความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ให้จัดทีมแพทย์และพยาบาลเข้าประจำการในศูนย์พักพิง เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้อพยพอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการดูแลเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทาง
พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองและหน่วยงานความมั่นคง เข้าประจำจุดเพื่อดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้ามายังศูนย์พักพิงอย่างเต็มกำลัง โดยจังหวัดสระแก้วยืนยันว่าจะดูแลประชาชนทุกคนให้ได้รับความปลอดภัยและความมั่นคงสูงสุด ตลอดช่วงการเข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราว
