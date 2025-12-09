กัมพูชา ใช้โดรนพลีชีพติดระเบิด เข้าโจมตีพื้นที่กองทัพภาค 2 ลงหนัก 3 จุด
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่! กัมพูชา ใช้โดรนพลีชีพติดระเบิด เข้าโจมตีพื้นที่กองทัพภาค 2 ลงหนัก 3 จุด เตือนห้ามรวมกลุ่มมุงดูเด็ดขาด
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพบก ทันกระแส รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เช้าวันนี้ (9 ธ.ค. 68) ว่า “ภัยคุกคามกัมพูชา รูปแบบใหม่ โดรนพลีชีพ โดรนติดระเบิด เริ่มเข้าโจมตีในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2”
ขณะที่กองทัพภาค 2 แจ้งว่า “ตำบลกระสุนตกโดรนพลีชีพ ลงหนักในแผ่นดินไทยพื้นที่ พญาสัตบรรณ ช่องอานม้า เนิน 561 กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลัง”
พร้อมเขียนอีกด้วยว่า “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่: ยุทธวิธี FPV UAV ของ กพช. และข้อแนะนำการปฏิบัติ
1.พฤติกรรมของข้าศึก
2.ภัยคุกคามที่ตรวจพบ
3.ข้อเน้นย้ำและการปฏิบัติ”
โดยทางกองทัพภาคที่ 2 เตือนน ห้ามรวมกลุ่มมุงดูเด็ดขาด และค่อยทำลายตอนที่ปลอดภัย
