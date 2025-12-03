ข่าว

ทางด่วนฟรี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 68 รวม 63 ด่าน เช็กเส้นทางที่นี่

กทพ. ประกาศขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 5 ธ.ค. 2568

กทพ. ประกาศทางด่วนฟรี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามคม 68 เช็ก 3 สายทาง เฉลิมมหานคร, ศรีรัช, อุดรรัถยา รวม 63 ด่าน ตรวจสอบเส้นทางที่นี่

ข่าวดีสำหรับประชาชนที่วางแผนเดินทางในวันหยุดยาวช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 (วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น.

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 3 สายทาง และ 63 ด่านเก็บค่าผ่านทาง เป็นไปตามสัญญาที่ กทพ. ทำไว้กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)

เช็ก 3 สายทางหลักที่ยกเว้นค่าผ่านทาง 5 ธ.ค. 68

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (จำนวน 21 ด่าน)

  1. ดาวคะนอง
  2. ดินแดง
  3. ดินแดง 1
  4. ท่าเรือ 1
  5. ท่าเรือ 2
  6. บางจาก
  7. บางนา
  8. พระรามที่สี่ 1
  9. พระรามที่สี่ 2
  10. เพชรบุรี
  11. เลียบแม่น้ำ
  12. สาธุประดิษฐ์ 1
  13. สาธุประดิษฐ์ 2
  14. สุขสวัสดิ์
  15. สุขุมวิท
  16. สุขุมวิท 62
  17. อาจณรงค์
  18. อาจณรงค์ (ท่าเรือ)
  19. อาจณรงค์ (บางนา)
  20. อาจณรงค์ 3
  21. ด่านลุมพินี

2. ทางพิเศษศรีรัช (จำนวน 32 ด่าน)

  1. ประชาชื่น (ขาเข้า) ในเมือง ประชาชื่น (ขาเข้า) นอกเมือง
  2. รัชดาภิเษก
  3. บางซื่อ
  4. บางซื่อ 2
  5. ย่านพหลโยธิน
  6. คลองประปา 1
  7. คลองประปา 2
  8. พหลโยธิน 1
  9. พหลโยธิน 2
  10. อโศก1
  11. อโศก 2
  12. อโศก 4
  13. ยมราช
  14. อุรุพงศ์
  15. หัวลำโพง
  16. สะพานสว่าง
  17. สุรวงศ์
  18. สาทร
  19. จันทร์
  20. สาธุประดิษฐ์ 3
  21. พระรามสาม
  22. ประชาชื่น (ขาออก)
  23. ประชาชื่น 1
  24. ประชาชื่น 2
  25. งามวงศ์วาน 1
  26. งามวงศ์วาน 2
  27. รามคำแหง
  28. อโศก 3
  29. อโศก 3 (อโศก 3-1)
  30. ศรีนครินทร์
  31. พระราม 9
  32. พระราม 9-1 (ศรีรัช)

3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด จำนวน 10 ด่าน)

  1. เมืองทองธานี (ขาเข้า)
  2. เมืองทองธานี (ขาออก)
  3. ศรีสมาน (ขาเข้า)
  4. ศรีสมาน (ขาออก)
  5. บางพูน (ขาเข้า)
  6. บางพูน (ขาออก)
  7. เชียงราก (ขาเข้า)
  8. เชียงราก (ขาออก)
  9. บางปะอิน (ขาเข้า)
  10. บางปะอิน (ขาออก)

ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

5 ธ.ค. 68 ทางด่วนฟรี
ภาพจาก Facebook : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT

