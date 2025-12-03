ทางด่วนฟรี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 68 รวม 63 ด่าน เช็กเส้นทางที่นี่
กทพ. ประกาศทางด่วนฟรี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามคม 68 เช็ก 3 สายทาง เฉลิมมหานคร, ศรีรัช, อุดรรัถยา รวม 63 ด่าน ตรวจสอบเส้นทางที่นี่
ข่าวดีสำหรับประชาชนที่วางแผนเดินทางในวันหยุดยาวช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 (วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น.
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 3 สายทาง และ 63 ด่านเก็บค่าผ่านทาง เป็นไปตามสัญญาที่ กทพ. ทำไว้กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)
เช็ก 3 สายทางหลักที่ยกเว้นค่าผ่านทาง 5 ธ.ค. 68
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (จำนวน 21 ด่าน)
- ดาวคะนอง
- ดินแดง
- ดินแดง 1
- ท่าเรือ 1
- ท่าเรือ 2
- บางจาก
- บางนา
- พระรามที่สี่ 1
- พระรามที่สี่ 2
- เพชรบุรี
- เลียบแม่น้ำ
- สาธุประดิษฐ์ 1
- สาธุประดิษฐ์ 2
- สุขสวัสดิ์
- สุขุมวิท
- สุขุมวิท 62
- อาจณรงค์
- อาจณรงค์ (ท่าเรือ)
- อาจณรงค์ (บางนา)
- อาจณรงค์ 3
- ด่านลุมพินี
2. ทางพิเศษศรีรัช (จำนวน 32 ด่าน)
- ประชาชื่น (ขาเข้า) ในเมือง ประชาชื่น (ขาเข้า) นอกเมือง
- รัชดาภิเษก
- บางซื่อ
- บางซื่อ 2
- ย่านพหลโยธิน
- คลองประปา 1
- คลองประปา 2
- พหลโยธิน 1
- พหลโยธิน 2
- อโศก1
- อโศก 2
- อโศก 4
- ยมราช
- อุรุพงศ์
- หัวลำโพง
- สะพานสว่าง
- สุรวงศ์
- สาทร
- จันทร์
- สาธุประดิษฐ์ 3
- พระรามสาม
- ประชาชื่น (ขาออก)
- ประชาชื่น 1
- ประชาชื่น 2
- งามวงศ์วาน 1
- งามวงศ์วาน 2
- รามคำแหง
- อโศก 3
- อโศก 3 (อโศก 3-1)
- ศรีนครินทร์
- พระราม 9
- พระราม 9-1 (ศรีรัช)
3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด จำนวน 10 ด่าน)
- เมืองทองธานี (ขาเข้า)
- เมืองทองธานี (ขาออก)
- ศรีสมาน (ขาเข้า)
- ศรีสมาน (ขาออก)
- บางพูน (ขาเข้า)
- บางพูน (ขาออก)
- เชียงราก (ขาเข้า)
- เชียงราก (ขาออก)
- บางปะอิน (ขาเข้า)
- บางปะอิน (ขาออก)
ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กที่นี่ ทางด่วนฟรี วันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้ รวม 63 ด่าน
- วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2568 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 61 ด่าน
- กพท.จัดให้ 3 มิ.ย. 68 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย 61 ด่าน ฉลองวันเกิดราชินี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: