ร่วมให้กำลังใจ “ข้าวปุ้น กมลลักษณ์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย ถอนตัวแข่งซีเกมส์ 2025 หลังตรวจเจอมะเร็ง

แฟนกีฬาร่วมส่งกำลังใจให้กับ “ข้าวปุ้น” กมลลักษณ์ ตั้งนภากร นักว่ายน้ำทีมชาติ ที่ต้องถอนตัวจากการแข่ง ซีเกมส์ 2025 เนื่องจากตรวจพบมะเร็ง
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อวานนี้ (8 ธันวาคม) มีหลายสื่อรายงานว่า “ข้าวปุ้น” กมลลักษณ์ ตั้งนภากร นักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุด ได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันซีเกมส 2025 เนื่องจากตรวจพบมะเร็ง และต้องเข้ารับการรักษาโดยด่วย
ก่อนที่คุณพ่อของ “น้องข้าวปุ้น” จะออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า
“ขอเป็นตัวแทนข้าวปุ้น กมลลักษณ์ ตั้งนภากร Kamonluck Tungnapakorn”
“กราบขออภัย สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย สโมสรเบสท์ (Bangkok Elite Swim Team) และ #ข้าวปุ้นข้าวปั้น FC มากๆ นะครับ เราไม่ได้ตั้งใจที่จะปกปิด แต่เราประสานงานกับแพทย์ทัังในโรงพยาบาล และแพทย์ประจำทีมว่ายน้ำของสมาคมฯ มาตลอด จนกระทั่ง 2-3 วันมานี้ ที่อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลบอกว่า ข้าวปุ้นลูก หนูต้องหยุดซัอม และผ่าตัดโดยทันที เพื่อรักษาแลัวก่อนที่จะไม่ทันการณ์ เรื่องมีอยู่ว่า…..”
“ไทม์ไลน์ ปลายเดือนกรกฏาคมเริ่มมึอาการแก้มบวม ปวดฟันกราม จึงได้ไปพบแพทย์เพื่อผ่าฟันคุดที่เป็นมานาน และคิวก็ยังไม่ถึงเวลา แพทย์ให้ไป X-ray เพื่อเตรียมการรักษาให้ แต่พอแพทย์เห็นผล X-ray จึงสั่งให้ไปทำ biopsy ชิ้นเนื้อ ผลคือ Osteosarcoma ซึ่งเป็นชนิดของ มะเร็งกระดูก ที่พบค่อนข้างยากมาก แต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะ ข้าวปุันของเรา ”เป็นคนพิเศษ“”
“เดือนสิงหาคมจึงได้เริ่มต้นเข้ารับการรักษา และเพิ่มการเดินทางไปโรงพยาบาลทุกสัปดาห์ของข้าวปุ้น จากเดิมแค่ไปสระว่ายน้ำ และมหาวิทยาลัยเท่านััน ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลำบาก เพราะเหลืออีกเทอมเดียวก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ตั้งใจไว้จะจบ 3.0 ปี เลยต้องเหนื่อยหน่อย แถมยังใกล้ช่วงเวลาสอบแล้ว เธอสู้มาก”
“สิ่งที่ข้าวปุ้นถามอาจารย์หมอคือ หนูยังสามารถซ้อม และไปแข่งซีเกมส์ได้ไหมคะ อาจารย์ ? เดือนหน้ามีไปแข่งที่อินเดียด้วยค่ะ”
“อาจารย์แพทย์บอกว่า จริงๆแล้วต้องหยุดซ้อมและรักษาตัวนะจ๊ะ ข้าวปุ้นก็บอกว่า ครั้งนี้สำคัญหนูตั้งใจมาก และนัองสาวหนูก็ได้ไปพร้อมกันด้วยค่ะ อาจารย์แพทย์ก็เลยบอกว่า ข้าวปุ้นลูกอะไรจะสำคัญกว่าสุขภาพร่างกายของเรา แต่เดี๋ยวดูผลจากการให้ยาครีโมครั้งแรกก่อนว่าร่างกายหนูรับไหวไหม ?”
“เดือนกันยายน เข้าแอดมิดโรงพยาบาลเพื่อให้ยาครีโมครั้งแรกเป็น #วัยรุ่นครีโม (มีกำหนด 6 ครั้ง) อาจารย์แพทย์ก็บอกว่า อึม แข็งแรงดีมากลูก ถ้าแข็งแรงดีอย่างนึ้ ก็ไปซ้อมไปแข่งได้นะ แต่ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะ ก่อนเดินทางไปแข่งเอเชี่ยนแชมป์ ตอนนี้เราได้ประสานงานกับแพทย์ของสมาคม เพราะการให้ยาครีโมมึการให้ยาสเตียรอยด์ด้วย (ซึ่งจัดเป็นสารกระตุ้น)”
“เดือนตุลาคม เดินทางไปแข่งว่ายน้ำรายการเอเชี่ยนแชมป์ของนักกีฬาซีเกมส์ แต่ความเป็นห่วงของอาจารย์แพทย์เลยให้ข้าวปุ้นเรียนรู้การฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวด้วยตัวเอง 6 วัน (พกยาขึ้นเครื่องบินไปฉีดเอง) แล้วก็บอกว่า ไปหาซืัอวิกผมด้วยนะ เพราะผมจะร่วงที่อินเดีย ผลก็คือได้เหรียญจากการแข่งขันว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4×100 ม.หญิง ได้เวลาเป็นอันดับ 2 จาก split time ของทั้ง 4 คนในทีมผลัด ก่อนกลับไทย ซืัอเสืัอลิเวอร์พูลมาให้ป้ะป๊าด้วย ปลายเดือนตุลาคม ผ่าตัดด้วยการส่องกลัองไปตัด เลาะชิ้นเนืัอออกมาได้ 1 ถ้วยน้าจิัม”
“เดือนพฤศจิกายน หลังจากกลับมาจากอินเดีย ก็เริ่มการซ้อมด้วยแผนที่เหมาะสมกับตนเอง นอกจากนัันยังต้องคอยบอกน้องสาวว่า มึงไปบาห์เรนน่ะแข่งให้ดีไม่ต้องห่วงกู ห่วงแต่ตัวเองไม่สบายรักษาตัวเองดีๆ กลับมามาแข่งซีเกมส์ด้วยกัน กูจะรอ กูอ่ะ..มะเร็งเอากูไม่ลงหรอก สภาพจิตใจเข้มแข็งมาก ระหว่างนี้ แพทย์ประจำทีมของสมาคมฯ และแพทย์โรงพยาบาล ก็ยังได้ประสานงานกันว่าสภาพร่างกายไหวอยู่หรือไม่ จนกระทั่งปลายเดือนโหนกแก้มเริ่มบวมขึ้น ตาเริ่มระคายเคือง ฟันเริ่มเคี้ยวของแข็งไม่ได้ จนปากเริ่มอ้าได้น้อยลง อาจารย์แพทย์ให้นัด CT Scan เพื่อดูอีกครั้ง เมื่อผล CT Scan เมื่ออาจารย์แพทย์เห็นผล CT Scan เท่านัันแหละ “ข้าวปุ้นลูก หนูต้องหยุดซัอม และผ่าตัดโดยทันที เพื่อรักษาแลัวนะคะ” (ภาพ CT Scan ที่เห็นใต้ตาข้างซ้ายคือ ก่อนเนืัอทั้งหมด รุกรามเร็วมาก)”
“เดือนธันวาคม ได้รายงานผลและแผนทางการรักษาให้สโมสร โค้ชทั้งหมดหารือกัน คำตอบเหมือนกันทุกคนคือ ข้าวปุ้น ร่างกายสำคัญที่สุด ไม่มีอะไรสำคัญกว่าร่างกายแล้ว ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ มันไม่เลิกจัดหรอก ถ้ารักษาหายกลับมาซ้อมอาจจะดีกว่าเดิมได้ สโมสรเลยได้ติดต่ออาารย์ตึกเพื่อถอนตัวจากการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศชาติได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุด เพราะมีประสบการณ์จากกีฬาเยาวชนแห่งชาติทึ่พัทลุงมาแล้วที่ทึมผลัดฟรีสไตล์หญิงกรุงเทพมหานครพลาดเหรียญทอง ให้ปทุมธานีเป็นครัังแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันว่ายน้ำ พวกเราไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์นี้แน่นอน บ้านนี้ถ้าไม่ชอบอะไรก็จะไม่ทำสิ่งนั้นนะครับ เพราะถ้าไปทำแบบนั้น มันก็จะพิสูจน์ว่า “เราแย่กว่า เห็นแก่ตัวกว่า””
“ขออภัยทุกท่านนะครับ แต่ข้าวปั้นแข่งกรรเชียง 200 (12ธค.) กรรเชียง 100 (13ธค.) เช่นเดิมนะครับไปเชียร์ได้นะครับ”
“หนูคือความภาคภูมิใจของป่ะป๊ามาก หนูเข้มแข็งมาก ป่ะป๊ารู้มาตลอด ชีวิตของหนูหนูใช้อย่างคุ้มค่า ใช้ได้สุดจริงๆ ใช้เป็น #ชีวิตหนูใช้ซะ ”
“ลงบันทึกไว้เตือนใจในแต่ละปี”
อ้างอิง : Facebook MrMooke Mooke
