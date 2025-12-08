ข่าว
ด่วน! เขมรยิง BM21 ตกใส่บ้านประชาชนคนไทย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
เขมรยิง BM21 ตกใส่บ้านประชาชนคนไทย ในพื้นที่บ้านสายโท 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน!!! 8 ธ.ค.68 เวลา 0830 กัมพูชาทำการยิงด้วย BM21
ลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนฝั่งไทย บ้านสายโท 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ยังไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสีย กองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกำลัง”
ทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่ 2 ยังได้โพสต์ข้อความอีกว่า “กองทัพภาคที่ 2 มีการปะทะกันพื้นที่ช่องอานม้า, เนิน 677, ห้วยตามาเรีย และพื้นที่คนาปราสาทตาเมือน สถานการณ์ในพื้นที่ยังติดพันการรบ รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป
กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลัง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! กองทัพส่ง F-16 โจมตีเป้าปืนใหญ่กัมพูชา หลังยิงถล่มฐานอนุพงษ์
- กองทัพไทยถูกโจมตีพื้นที่ช่องบก พลทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 4 นาย
- เปิดภาพ F-16 ทิ้งไข่บึ้มคาสิโนเขมร ในพื้นที่ช่องอาน ใช้เป็นฐานทัพ-ซ่อนอาวุธหนัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน
5 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย
10 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา
48 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
แฟนคลับไทยช็อก “เรด สปาร์คส์” ยกเลิกสัญญา “วิภาวี” เซ็นดาวรุ่งมองโกเลียเสียแทน
50 นาที ที่แล้ว
ข่าว
คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
แจ้งเตือนสื่อ-อินฟลูฯ ในพื้นที่ หยุดแชร์พิกัดทหาร ย้ำ! กระทบความมั่นคง
3 ชั่วโมง ที่แล้ว