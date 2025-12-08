คลิปทหารไทยโดนยิงคนแรก-นัดแรก ยันต่อหน้า “บิ๊กดุลย์” เขมรยิงก่อน! พร้อมกระสุนหลักฐาน
เพจสาวนา นาน่วม เปิดคลิป ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ ทหารไทยที่โดนกัมพูชายิงคนแรก-นัดแรก ยันต่อหน้า “บิ๊กดุลย์” รมช.กห. เขมรเปิดฉากยิงก่อน พร้อมหลักฐานกระสุน
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร เปิดเผยคลิปวิดีโอของ ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ สังกัด พัน.ร.13 ฉก.1 กองกำลังสุรนารี ซึ่งได้รายงานเหตุการณ์ให้กับพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กห. โดยระบุขณะที่ตนปฏิบัติหน้าที่เข้าไปเจรจาในพื้นที่ตามกระบวนการที่ใช้ปกติ บริเวณแนวชายแดน “ภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน” จ.ศรีสะเกษ วานนี้ (7ธ.ค.)
ปรากฏว่า ต่อมาทหารฝ่ายกัมพูชาได้เป็นผู้ “เปิดฉากยิงก่อน” ทำให้ตนได้รับบาดเจ็บบริเวณขา ก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามเป็นการปะทะในวงกว้าง โดยยืนยันว่า เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานกฎการใช้กำลังของฝ่ายไทย นอกจากนี้ได้มีการเก็บกระสุนปืนเพื่อใช้เป็นหลักฐานอีกด้วย (ดูคลิป)
ทั้งนี้ อัปเดตล่าสุดจากกองทัพภาคที่ 2 เมื่อเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ คืนนี้! (8 ธ.ค.) กัมพูชาจะใช้จรวดหลายลำกล้อง (BM-21) ทำการยิงเข้ามายังดินแดนไทย เพื่อทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินโดยอาศัยห้วงเวลากลางคืนที่ยากต่อการตรวจการณ์และยังทำให้เกิดการตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน
อย่างไรก็ตาม กองทัพภาคที่ 2 ประกาศชัดเจนพร้อมยับยั้งป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงและเต็มขีดความสามารถ จึงขอให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัยและรับฟังการแจ้งเตือนข่าวสารจากหน่วยงานราชการในโอกาสต่อไป.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เสธ.ทบ. ลั่นรอบนี้ ทำลายขีดรบกัมพูชาสิ้นซาก เพื่อความปลอดภัย ปชช.
- เปิดประวัติ จ่าเพียว สดุดีคุณพ่อทหารกล้า ยอมสละชีวิต-พลีชีพปกป้องอธิปไตยชาติ
- รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ แจ้งปิดแล้ว หลังเหตุความไม่สงบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: