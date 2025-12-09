วงการแพทย์เศร้า “หมอสุนันทา” รองผอ.รพ.อู่ทอง เสียชีวิตกะทันหัน
วงการแพทย์และชาวอู่ทองร่วมไว้อาลัยการจากไปอย่างกะทันหันของ “แพทย์หญิงสุนันทา จินดารัตน์” รองผอ.รพ.อู่ทอง แพทย์รักษาเด็กเล็กผู้เป็นที่รัก
วงการแพทย์และชาวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของแพทย์หญิงสุนันทา จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง ซึ่งเสียชีวิตลงอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568
คุณหมอสุนันทาเป็นแพทย์รักษาเด็กเล็กที่ชาวอู่ทองรักและเคารพอย่างสูง ท่านขึ้นชื่อว่าเป็นแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยดีมาก ให้ความใส่ใจในทุกเคส และดูแลคนไข้อย่างเป็นกันเอง ทำให้เป็นที่รักของคนไข้ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นอย่างมาก
หนึ่งในผู้ที่เคยพาลูกเข้ารับการรักษากับคุณหมอสุนันทา คือผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ อนุชษรา อ้น รักอู่ ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยและแบ่งปันความน่ารักของคุณหมอ ระบุว่า
“เมื่อคืนตกใจมากกับข่าวที่ได้รับรู้ถึงการจากไปของคุณหมอผู้ใจดี เคยร่วมงานกับหมอสุในช่วงที่อ้นเคยทำงานที่โรงพยาบาล เพราะอ้นอยู่ตึกเด็ก หมอสุน่ารัก ใจดี ในยามที่ลูกๆของอ้นเจ็บป่วยในวัยเด็ก ไปหาหมอที่คลีนิค หมอชอบให้วิตามินซีกับน้องฟิวส์น้องโฟม เพื่อไม่ให้ลูกของอ้นร้องไห้”
“มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่น้องโฟมป่วยเป็นไข้เลือดออกอยู่ในภาวะช็อค ตอนนั้นน้องโฟมอายุยังไม่ถึงขวบเลย หมอสุรีบเขียนใบรีเฟอร์ให้เลย ให้น้องโฟมแอดมิด และหมอก็เป็นคนดูแลเองจนน้องโฟมออกจากโรงพยาบาล หนูจำมาจนวันนี้ไม่เคยลืมเลย ถึงแม้อ้นจะไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลมาเป็นสิบๆปีแล้ว แต่พอพบเจอกันข้างนอก หมอก็ยังทักทายอ้นทุกครั้งที่เจอกัน”
“เสียใจค่ะที่หมอสุจากไปอย่างกระทันหัน ขอให้หมอสุไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณหมอด้วยนะคะ ด้วยรักและอาลัยอย่างสุดซึ้งค่ะ”
