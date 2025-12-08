ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตือนประชาชน
กองทัพภาคที่ 2 ออกประกาศด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชายแดน หลังหน่วยข่าวกรองยืนยันข้อมูล กัมพูชาเตรียมใช้อาวุธหนักยิงถล่มดินแดนไทยซ้ำในช่วงเวลากลางคืน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ กองทัพภาคที่ 2 ได้เผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยระบุว่าได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ยืนยันแผนปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาที่จะใช้ จรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 ระดมยิงเข้ามายังฝั่งไทยภายในคืนนี้
เป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายต่อชีวิตกับทรัพย์สินของประชาชนไทย รวมถึงต้องการสร้างความตื่นตระหนกในวงกว้าง โดยอาศัยความได้เปรียบจากห้วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตรวจการณ์
ทางด้านท่าทีของฝ่ายไทย กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันเจตนารมณ์ในการรักษาอธิปไตย โดยประกาศพร้อมยับยั้ง ป้องกัน และ ตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงเต็มขีดความสามารถ เพื่อปกป้องดินแดน
ทั้งนี้ กองทัพขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งหาที่กำบังและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันที พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ทวีความตึงเครียดสูงสุดในขณะนี้
ทั้งนี้ ตลอดวันที่ 8 ธ.ค. 2568 สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาปะทุรอบใหม่หนักที่สุดนับจากข้อตกลงหยุดยิงที่ทำไว้ช่วงก่อนหน้า มีการยิงปะทะหลายจุดตั้งแต่ก่อนรุ่งเช้า ไทยใช้กำลังทางอากาศตอบโต้ เป้าหมายตามคำชี้แจงคือจุดทางทหาร ขณะที่ต่างฝ่ายค่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มละเมิดข้อตกลงหยุดยิง.
คืน 7 ต่อเช้ามืด 8 ธ.ค.
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาหลายช่วงเวลา ได้แก่
22.00 น. ตรวจพบรถถัง T-55 เคลื่อนย้ายใกล้พื้นที่ช่องคะนา-ช่องระยี และมีการอพยพประชาชนฝั่งกัมพูชาออกจากแนวชายแดน
23.00 น. รายงานว่าฝ่ายกัมพูชาเตรียมความพร้อมสู้รบระดับสูงสุดตลอดแนว
00.00 น. พบการเคลื่อนย้ายระบบจรวดหลายลำกล้อง RM-70 ใกล้ช่องบก-ช่องอานม้า
01.00 น. พบการเคลื่อนย้าย BM-21 และ Type-90B ใกล้ช่องจอม-ช่องเสม็ด
03.25 น. ตรวจพบการกำหนดเป้าหมายยิงสนับสนุนที่หันเข้าหาพื้นที่ตอนในของไทยบางจุด.
ช่วงตี 5-6 โมงเช้า
ตามรายงานฝั่งไทย กัมพูชาเริ่มใช้อาวุธยิงใส่แนวกำลังไทยบริเวณ ช่องอานม้า ราว 05.00 น. ไทยยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ และมีการระดมยิงต่อเนื่องในเวลาประมาณ 06.00 น.
เช้าถึงสาย
สื่อสากลรายงานว่า การปะทะทวีความรุนแรงหลายพื้นที่ตั้งแต่เช้ามืด กองทัพไทยระบุมีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย 1 นาย และบาดเจ็บหลายราย (ตัวเลขมีการอัปเดตต่างกันตามเวลา) ขณะเดียวกัน กัมพูชารายงานพลเรือนเสียชีวิต 4 ราย จากเหตุปะทะรอบนี้.
ไทยประกาศใช้เครื่องบิน F-116 โจมตี “เป้าหมายทางทหาร” หลายจุดเพื่อกดดัน/ลดศักยภาพการยิงสนับสนุนของกัมพูชา โดยย้ำว่าเป็นการป้องกันตนเอง ขณะที่กัมพูชาระบุว่าไทยเป็นฝ่ายโจมตีก่อนและอ้างว่าฝ่ายตนไม่ได้ตอบโต้ในช่วงแรก
