ข่าว

ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตือนประชาชน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 17:14 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 17:21 น.
278
ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตรียมยันสู้

กองทัพภาคที่ 2 ออกประกาศด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชายแดน หลังหน่วยข่าวกรองยืนยันข้อมูล กัมพูชาเตรียมใช้อาวุธหนักยิงถล่มดินแดนไทยซ้ำในช่วงเวลากลางคืน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ กองทัพภาคที่ 2 ได้เผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยระบุว่าได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ยืนยันแผนปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาที่จะใช้ จรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 ระดมยิงเข้ามายังฝั่งไทยภายในคืนนี้

เป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายต่อชีวิตกับทรัพย์สินของประชาชนไทย รวมถึงต้องการสร้างความตื่นตระหนกในวงกว้าง โดยอาศัยความได้เปรียบจากห้วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตรวจการณ์

ทางด้านท่าทีของฝ่ายไทย กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันเจตนารมณ์ในการรักษาอธิปไตย โดยประกาศพร้อมยับยั้ง ป้องกัน และ ตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงเต็มขีดความสามารถ เพื่อปกป้องดินแดน

ทั้งนี้ กองทัพขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งหาที่กำบังและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันที พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ทวีความตึงเครียดสูงสุดในขณะนี้

ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตรียมยันสู้

ทั้งนี้ ตลอดวันที่ 8 ธ.ค. 2568 สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาปะทุรอบใหม่หนักที่สุดนับจากข้อตกลงหยุดยิงที่ทำไว้ช่วงก่อนหน้า มีการยิงปะทะหลายจุดตั้งแต่ก่อนรุ่งเช้า ไทยใช้กำลังทางอากาศตอบโต้ เป้าหมายตามคำชี้แจงคือจุดทางทหาร ขณะที่ต่างฝ่ายค่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มละเมิดข้อตกลงหยุดยิง.

คืน 7 ต่อเช้ามืด 8 ธ.ค.

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาหลายช่วงเวลา ได้แก่

22.00 น. ตรวจพบรถถัง T-55 เคลื่อนย้ายใกล้พื้นที่ช่องคะนา-ช่องระยี และมีการอพยพประชาชนฝั่งกัมพูชาออกจากแนวชายแดน

23.00 น. รายงานว่าฝ่ายกัมพูชาเตรียมความพร้อมสู้รบระดับสูงสุดตลอดแนว

00.00 น. พบการเคลื่อนย้ายระบบจรวดหลายลำกล้อง RM-70 ใกล้ช่องบก-ช่องอานม้า

01.00 น. พบการเคลื่อนย้าย BM-21 และ Type-90B ใกล้ช่องจอม-ช่องเสม็ด

03.25 น. ตรวจพบการกำหนดเป้าหมายยิงสนับสนุนที่หันเข้าหาพื้นที่ตอนในของไทยบางจุด.

ช่วงตี 5-6 โมงเช้า

ตามรายงานฝั่งไทย กัมพูชาเริ่มใช้อาวุธยิงใส่แนวกำลังไทยบริเวณ ช่องอานม้า ราว 05.00 น. ไทยยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ และมีการระดมยิงต่อเนื่องในเวลาประมาณ 06.00 น.

เช้าถึงสาย

สื่อสากลรายงานว่า การปะทะทวีความรุนแรงหลายพื้นที่ตั้งแต่เช้ามืด กองทัพไทยระบุมีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย 1 นาย และบาดเจ็บหลายราย (ตัวเลขมีการอัปเดตต่างกันตามเวลา) ขณะเดียวกัน กัมพูชารายงานพลเรือนเสียชีวิต 4 ราย จากเหตุปะทะรอบนี้.

ไทยประกาศใช้เครื่องบิน F-116 โจมตี “เป้าหมายทางทหาร” หลายจุดเพื่อกดดัน/ลดศักยภาพการยิงสนับสนุนของกัมพูชา โดยย้ำว่าเป็นการป้องกันตนเอง ขณะที่กัมพูชาระบุว่าไทยเป็นฝ่ายโจมตีก่อนและอ้างว่าฝ่ายตนไม่ได้ตอบโต้ในช่วงแรก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นิค Wildlife ถูกงูจงอางกัดนิ้ว ข่าว

นาทีชีวิต! นิค Wildlife ถูกจงอางกัดนิ้วจมเขี้ยว มีอาการเบลอ-นิ้วบวมเป่ง ซ้ำแพ้เซรุ่ม

46 วินาที ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เช็กผลรางวัล 6 ตัว ถึง 2 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 8 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา ผลหวยลาว 6 ตัว

19 นาที ที่แล้ว
หนองหญ้าแก้ววันนี้ ข่าว

ทวงคืนสำเร็จ! “บ้านหนองหญ้าแก้ว” กองทัพภาค 1 คุมพื้นที่ตามเส้น 1:50,000 ได้แล้ว

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป “ผู้พันชมพู่” พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ. ผู้ทำนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

26 นาที ที่แล้ว
งานกาชาด 2568 สวนลุมพินีจัดเต็มดารา-ร้านดัง 11-20 ธ.ค.นี้ ท่องเที่ยว

งานกาชาด 2568 สวนลุมพินี ร้านเด็ดทั่วไทย 11 วันเต็ม วิธีเดินทาง เที่ยวเพลิน

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปทหารไทยโดนยิงคนแรก-นัดแรก ยันต่อหน้า “บิ๊กดุลย์” เขมรยิงก่อน! พร้อมกระสุนหลักฐาน

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่ง อพยพ 4 อำเภอชายแดน เข้าศูนย์พักพิง

42 นาที ที่แล้ว
ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตรียมยันสู้ ข่าว

ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตือนประชาชน

49 นาที ที่แล้ว
ภาพชาวบ้านระมัดระวังสายลับเขมรที่แฝงตัวตามชายแดน ข่าว

เตือน! “สายลับเขมร” แฝงตัวตามชายแดน ชาวเน็ตชี้เป้าจับตา “พระปลอม”

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 ธ.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าเพียว ศตวรรษ สุจริต ข่าว

เปิดประวัติ “จ่าเพียว” สดุดีคุณพ่อทหารกล้า ยอมสละชีวิต-พลีชีพปกป้องอธิปไตยชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างดุเดือด บันเทิง

ฮาย อาภาพร โพสต์เดือด ปมสมรภูมิ ไทย-กัมพูชา “เรามีพร้อม แต่จะรออนุมัติ?”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไก่ จันทร์จวง ค่าเลือดร่วง-ความดันต่ำวิกฤต หมอเฝ้าระวังใกล้ชิด บันเทิง

ไก่ จันทร์จวง ทรุดหนัก ความดันต่ำ-ค่าเลือดลดฮวบ หมอสั่งดูใกล้ชิด อาการยังไม่นิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ฮุนเซน” โพสต์ภาพ “อนุทิน” แชะภาพร่วมผู้ว่าเขมร เอาชีวิตทหาร แลกคะแนนนิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นไม่เจรจาเขมรแล้ว ฝากถึง “อันวาร์” ถ้าจะหยุดให้บอก คนรุกราน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแล็บของขึ้น! ซัดเดือด เลือกตั้งครั้งหน้า สัญญาเลือกคนไม่มีเอี่ยวได้เสียเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมว.เขมร วอนสื่อ-อินฟลูฯ งดเผยแพร่ข้อมูลลับ หวั่นกระทบความมั่นคงชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาย ก พบตำรวจสภบางกรวย ข่าว

“นาย ก.” เข้าพบตร. พิมพ์ตอบสื่อสั้นๆ เจ้าของร้านทองโผล่ให้ข้อมูลสำคัญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;สนามบินบุรีรัมย์&#039; สั่งคุมเข้มสูงสุด รับมือชายแดน กพท. ยันน่านฟ้าเปิดปกติ เศรษฐกิจ

‘สนามบินบุรีรัมย์’ สั่งคุมเข้มสูงสุด รับมือชายแดน กพท. ยันน่านฟ้าเปิดปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทย เตรียมปิดปรับปรุงระบบ 14 ธ.ค. 2568 เศรษฐกิจ

กรุงไทยปิดปรับปรุง แอปฯ เป๋าตัง คนละครี่งพลัสใช้งานไม่ได้ เช็กวัน-เวลาที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินอัดฉีดนักกีฬา ซีเกมส์ 2025 สำหรับเหรียญทองคือ 300,000 บาท ข่าวกีฬา

เปิดเงินอัดฉีดนักกีฬา ซีเกมส์ 2025 เหรียญทอง-เงิน-ทองแดง ได้เท่าไหร่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกล.บูรพา เข้าปฏิบัติการยึดคืน พื้นที่อธิปไตย 3 จุด ใน จ.สระแก้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 10 ครั้งหลังสุด ก่อนเปิดฉาก “ซีเกมส์ 2025” ไทยเจ้าภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานาแจงชัดกลางไลฟ์ปมลือจ่ายค่าเทอมลูกแฝดยันเกรด 12 ไม่จริง บันเทิง

นานา เคลียร์ชัด ปมจ่ายค่าเทอมลูกล่วงหน้ายันจบ ย้ำทุกวันนี้ก้มหน้าหาเงินใช้หนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดย์ไทยเท เวย์ บันเทิง

“เดย์ ไทยเท” ลั่นกลางคอนเสิร์ต ชาวเน็ตจับตา พูดชื่อทุกคนยกเว้น “เวย์”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 17:14 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 17:21 น.
278
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เช็กผลรางวัล 6 ตัว ถึง 2 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ได้ที่นี่

หวยลาววันนี้ 8 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา ผลหวยลาว 6 ตัว

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
งานกาชาด 2568 สวนลุมพินีจัดเต็มดารา-ร้านดัง 11-20 ธ.ค.นี้

งานกาชาด 2568 สวนลุมพินี ร้านเด็ดทั่วไทย 11 วันเต็ม วิธีเดินทาง เที่ยวเพลิน

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

ด่วน! ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่ง อพยพ 4 อำเภอชายแดน เข้าศูนย์พักพิง

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
ภาพชาวบ้านระมัดระวังสายลับเขมรที่แฝงตัวตามชายแดน

เตือน! “สายลับเขมร” แฝงตัวตามชายแดน ชาวเน็ตชี้เป้าจับตา “พระปลอม”

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button