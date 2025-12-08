ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มนักปีนเขา จงใจทิ้งแฟนสาวไว้บนเขาให้หนาวตาย บนภูเขาในออสเตรีย เจอข้อหาฆ่าคนตาย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 13:53 น.
88

เรื่องรางสุดช็อก หนุ่มนักปีนเขาอาชีพ จงใจทิ้งแฟนสาวไว้บนเขาจนเสียชีวิต บนภูเขาในออสเตรีย เจ้าตัวเจอข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท พร้อมหลักฐานมัดตัว

มีการเปิดเผยตัวตนของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าถูกแฟนหนุ่มทอดทิ้งให้หนาวตาย บริเวณใกล้กับยอดเขาในประเทศออสเตรีย โดย เคิร์สติน กูร์ตเนอร์ (Kerstin Gurtner) วัย 33 ปี เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ห่างจากยอดเขา Grossglockner ไม่ถึง 150 ฟุต (ราว 45 เมตร) โดยมี โธมัส แพลมแบร์เกอร์ (Thomas Plamberger) แฟนหนุ่มนักปีนเขาที่มีประสบการณ์ เป็นผู้นำทางและทิ้งเธอไว้

แพลมแบร์เกอร์ วัย 39 ปี เผชิญกับข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท จากการพา กูร์ตเนอร์ แฟนสาวเป็นนักปีนเขาที่ไม่มีประสบการณ์ ออกเดินทางปีนเขาในช่วงกลางคืนและฤดูหนาว ท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ -4 องศาฟาเรนไฮต์ (ราว -20 องศาเซลเซียส) เพื่อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดของออสเตรีย (สูงกว่า 12,000 ฟุต)

คำแถลงจากสำนักงานอัยการอินส์บรุค (Innsbruck) ระบุว่า “เวลาประมาณ 02:00 น. จำเลยได้ทิ้งแฟนสาวที่หมดแรง, ภาวะตัวเย็นเกิน (Hypothermic), และสับสน ไว้โดยไม่มีการป้องกันใดๆ ห่างจากยอดข้ามเขา Grossglockner ประมาณ 50 เมตร”

อัยการกล่าวว่า ทั้งคู่ติดอยู่บนเขานับตั้งแต่เวลา 20:50 น. เป็นต้นไป แต่ แพลมแบร์เกอร์ ไม่ได้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใดๆ แม้จะเห็นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินอยู่ใกล้เคียงเมื่อเวลา 22:50 น. โดยตัวของ แพลมแบร์เกอร์โทรแจ้งตำรวจอัลไพน์เมื่อเวลา 01:35 น. จากนั้นก็ปิดเสียงโทรศัพท์ และประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมา เขาได้ทิ้ง กูร์ตเนอร์ ไว้บนภูเขาน้ำแข็ง โดยไม่ยอมใช้ผ้าห่มฉุกเฉินที่มีอยู่ห่มให้เธอด้วยซ้ำ และมีภาพจากกล้องจับภาพเส้นทางแสดงให้เห็นว่า แพลมแบร์เกอร์กำลังเดินลงจากภูเขาเมื่อเวลา 02:30 น. โดยทิ้งกูร์ตเนอร์ไว้ด้านหลัง

ทนายความของแพลมแบร์เกอร์ยังคงยืนยันว่าลูกความของเขาบริสุทธิ์ และกล่าวว่าการเสียชีวิตของกูร์ตเนอร์เป็นเพียง อุบัติเหตุที่โศกเศร้าที่ถูกกำหนดโดยโชคชะตา

กูร์ตเนอร์ ระบุในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียว่าตัวเองเป็น “ลูกสาวแห่งฤดูหนาว” และ “คนภูเขา” ได้รับการไว้อาลัยจากเพื่อนๆ ที่รู้สึกโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเธอ

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด แพลมแบร์เกอร์อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดเพียงแค่ 3 ปี

อ้างอิง : nypost.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวรุนแรง 7.6 ประกาศเตือนสึนามิสูง 3 เมตร ซัดชายฝั่งฮอกไกโด เร่งอพยพ

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดเศร้า ชายบราซิลวัย 55 ปี พลาดทำบาร์เบลล์หลุดมือกระแทกหน้าอก เสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน ท่านอน คนชอบมาก ต้นตอสารพัดโรค นอนแบบไหนปลอดภัยที่สุด สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือน ท่านอน คนชอบมาก ต้นตอสารพัดโรค นอนแบบไหนปลอดภัยที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มนักปีนเขา จงใจทิ้งแฟนสาวไว้บนเขาให้หนาวตาย บนภูเขาในออสเตรีย เจอข้อหาฆ่าคนตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อากาศเย็นกลับมาแล้ว 9-10 ธ.ค. เตรียมเสื้อกันหนาว ยาวกลางเดือน กทม. ลุ้นต่ำสุดแตะ 19 องศา ข่าว

อากาศเย็นกลับมาแล้ว 9-10 ธ.ค. เตรียมเสื้อกันหนาว ยาวกลางเดือน กทม. ลุ้นต่ำสุดแตะ 19 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิค Wildlife ถูกงูจงอางกัดนิ้ว ข่าว

นาทีชีวิต! นิค Wildlife ถูกจงอางกัดนิ้วจมเขี้ยว มีอาการเบลอ-นิ้วบวมเป่ง ซ้ำแพ้เซรุ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เช็กผลรางวัล 6 ตัว ถึง 2 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 8 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา ผลหวยลาว 6 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนองหญ้าแก้ววันนี้ ข่าว

ทวงคืนสำเร็จ! “บ้านหนองหญ้าแก้ว” กองทัพภาค 1 คุมพื้นที่ตามเส้น 1:50,000 ได้แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป “ผู้พันชมพู่” พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ. ผู้ทำนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานกาชาด 2568 สวนลุมพินีจัดเต็มดารา-ร้านดัง 11-20 ธ.ค.นี้ ท่องเที่ยว

งานกาชาด 2568 สวนลุมพินี ร้านเด็ดทั่วไทย 11 วันเต็ม วิธีเดินทาง เที่ยวเพลิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปทหารไทยโดนยิงคนแรก-นัดแรก ยันต่อหน้า “บิ๊กดุลย์” เขมรยิงก่อน! พร้อมกระสุนหลักฐาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่ง อพยพ 4 อำเภอชายแดน เข้าศูนย์พักพิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตรียมยันสู้ ข่าว

ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตือนประชาชน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพชาวบ้านระมัดระวังสายลับเขมรที่แฝงตัวตามชายแดน ข่าว

เตือน! “สายลับเขมร” แฝงตัวตามชายแดน ชาวเน็ตชี้เป้าจับตา “พระปลอม”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 ธ.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าเพียว ศตวรรษ สุจริต ข่าว

เปิดประวัติ “จ่าเพียว” สดุดีคุณพ่อทหารกล้า ยอมสละชีวิต-พลีชีพปกป้องอธิปไตยชาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างดุเดือด บันเทิง

ฮาย อาภาพร โพสต์เดือด ปมสมรภูมิ ไทย-กัมพูชา “เรามีพร้อม แต่จะรออนุมัติ?”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไก่ จันทร์จวง ค่าเลือดร่วง-ความดันต่ำวิกฤต หมอเฝ้าระวังใกล้ชิด บันเทิง

ไก่ จันทร์จวง ทรุดหนัก ความดันต่ำ-ค่าเลือดลดฮวบ หมอสั่งดูใกล้ชิด อาการยังไม่นิ่ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ฮุนเซน” โพสต์ภาพ “อนุทิน” แชะภาพร่วมผู้ว่าเขมร เอาชีวิตทหาร แลกคะแนนนิยม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นไม่เจรจาเขมรแล้ว ฝากถึง “อันวาร์” ถ้าจะหยุดให้บอก คนรุกราน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแล็บของขึ้น! ซัดเดือด เลือกตั้งครั้งหน้า สัญญาเลือกคนไม่มีเอี่ยวได้เสียเขมร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมว.เขมร วอนสื่อ-อินฟลูฯ งดเผยแพร่ข้อมูลลับ หวั่นกระทบความมั่นคงชาติ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาย ก พบตำรวจสภบางกรวย ข่าว

“นาย ก.” เข้าพบตร. พิมพ์ตอบสื่อสั้นๆ เจ้าของร้านทองโผล่ให้ข้อมูลสำคัญ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;สนามบินบุรีรัมย์&#039; สั่งคุมเข้มสูงสุด รับมือชายแดน กพท. ยันน่านฟ้าเปิดปกติ เศรษฐกิจ

‘สนามบินบุรีรัมย์’ สั่งคุมเข้มสูงสุด รับมือชายแดน กพท. ยันน่านฟ้าเปิดปกติ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 13:53 น.
88
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
หมอเตือน ท่านอน คนชอบมาก ต้นตอสารพัดโรค นอนแบบไหนปลอดภัยที่สุด

หมอเตือน ท่านอน คนชอบมาก ต้นตอสารพัดโรค นอนแบบไหนปลอดภัยที่สุด

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
อากาศเย็นกลับมาแล้ว 9-10 ธ.ค. เตรียมเสื้อกันหนาว ยาวกลางเดือน กทม. ลุ้นต่ำสุดแตะ 19 องศา

อากาศเย็นกลับมาแล้ว 9-10 ธ.ค. เตรียมเสื้อกันหนาว ยาวกลางเดือน กทม. ลุ้นต่ำสุดแตะ 19 องศา

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
นิค Wildlife ถูกงูจงอางกัดนิ้ว

นาทีชีวิต! นิค Wildlife ถูกจงอางกัดนิ้วจมเขี้ยว มีอาการเบลอ-นิ้วบวมเป่ง ซ้ำแพ้เซรุ่ม

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button