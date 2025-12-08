หนุ่มนักปีนเขา จงใจทิ้งแฟนสาวไว้บนเขาให้หนาวตาย บนภูเขาในออสเตรีย เจอข้อหาฆ่าคนตาย
เรื่องรางสุดช็อก หนุ่มนักปีนเขาอาชีพ จงใจทิ้งแฟนสาวไว้บนเขาจนเสียชีวิต บนภูเขาในออสเตรีย เจ้าตัวเจอข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท พร้อมหลักฐานมัดตัว
มีการเปิดเผยตัวตนของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าถูกแฟนหนุ่มทอดทิ้งให้หนาวตาย บริเวณใกล้กับยอดเขาในประเทศออสเตรีย โดย เคิร์สติน กูร์ตเนอร์ (Kerstin Gurtner) วัย 33 ปี เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ห่างจากยอดเขา Grossglockner ไม่ถึง 150 ฟุต (ราว 45 เมตร) โดยมี โธมัส แพลมแบร์เกอร์ (Thomas Plamberger) แฟนหนุ่มนักปีนเขาที่มีประสบการณ์ เป็นผู้นำทางและทิ้งเธอไว้
แพลมแบร์เกอร์ วัย 39 ปี เผชิญกับข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท จากการพา กูร์ตเนอร์ แฟนสาวเป็นนักปีนเขาที่ไม่มีประสบการณ์ ออกเดินทางปีนเขาในช่วงกลางคืนและฤดูหนาว ท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ -4 องศาฟาเรนไฮต์ (ราว -20 องศาเซลเซียส) เพื่อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดของออสเตรีย (สูงกว่า 12,000 ฟุต)
คำแถลงจากสำนักงานอัยการอินส์บรุค (Innsbruck) ระบุว่า “เวลาประมาณ 02:00 น. จำเลยได้ทิ้งแฟนสาวที่หมดแรง, ภาวะตัวเย็นเกิน (Hypothermic), และสับสน ไว้โดยไม่มีการป้องกันใดๆ ห่างจากยอดข้ามเขา Grossglockner ประมาณ 50 เมตร”
อัยการกล่าวว่า ทั้งคู่ติดอยู่บนเขานับตั้งแต่เวลา 20:50 น. เป็นต้นไป แต่ แพลมแบร์เกอร์ ไม่ได้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใดๆ แม้จะเห็นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินอยู่ใกล้เคียงเมื่อเวลา 22:50 น. โดยตัวของ แพลมแบร์เกอร์โทรแจ้งตำรวจอัลไพน์เมื่อเวลา 01:35 น. จากนั้นก็ปิดเสียงโทรศัพท์ และประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมา เขาได้ทิ้ง กูร์ตเนอร์ ไว้บนภูเขาน้ำแข็ง โดยไม่ยอมใช้ผ้าห่มฉุกเฉินที่มีอยู่ห่มให้เธอด้วยซ้ำ และมีภาพจากกล้องจับภาพเส้นทางแสดงให้เห็นว่า แพลมแบร์เกอร์กำลังเดินลงจากภูเขาเมื่อเวลา 02:30 น. โดยทิ้งกูร์ตเนอร์ไว้ด้านหลัง
ทนายความของแพลมแบร์เกอร์ยังคงยืนยันว่าลูกความของเขาบริสุทธิ์ และกล่าวว่าการเสียชีวิตของกูร์ตเนอร์เป็นเพียง อุบัติเหตุที่โศกเศร้าที่ถูกกำหนดโดยโชคชะตา
กูร์ตเนอร์ ระบุในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียว่าตัวเองเป็น “ลูกสาวแห่งฤดูหนาว” และ “คนภูเขา” ได้รับการไว้อาลัยจากเพื่อนๆ ที่รู้สึกโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเธอ
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด แพลมแบร์เกอร์อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดเพียงแค่ 3 ปี
อ้างอิง : nypost.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อันวาร์” ห่วงสถานการณ์ “ไทย-กัมพูชา” วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด
- สยอง! พบศีรษะเด็กห่อถุงพลาสติก ซุกอยู่ในตู้เย็นอาบอบอวดกลางกรุงโตเกียว
- ไฟไหม้สถานบันเทิงอินเดีย ตาย 25 ศพ คาดจุดพลุในอาคารเป็นเหตุ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: