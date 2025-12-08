“อันวาร์” ห่วงสถานการณ์ “ไทย-กัมพูชา” วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด
อันวาร์ ห่วงสถานการณ์ ไทย และ กัมพูชา วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด ยืนยันทางมาเลเซียพร้อมจะสนับสนุนทุกขั้นตอนในการฟื้นฟูความสงบ
นาย อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความกังวล หลังเกิดการปะทะรอบใหม่ระหว่างไทย-กัมพูชา ว่า “ผมมีความกังวลอย่างยิ่ง หลังมีรายงานปะทะกันระหว่างกัมพูชาและไทย ผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ การต่อสู้ครั้งใหม่นี้เสี่ยงที่จะบ่อนทำลายความพยายามอันละเอียดอ่อนที่ได้ทำมาตลอดในการทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพ
ไทยและกัมพูชาต่างเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดของมาเลเซียและสมาชิกสำคัญของอาเซียน พวกเราขอให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการด้วยความอดกลั้นสูงสุด และเปิดช่องทางเจรจา เพื่อที่จะใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว มาเลเซียพร้อมให้การสนับสนุนต่อทุกขั้นตอนที่ช่วยฟื้นความสงบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ภูมิภาคของเราไม่อาจยอมให้ข้อพิพาทที่ยืดเยื้อกลับเข้าสู่วงจรความเผชิญหน้าได้ สิ่งสำคัญเร่งด่วนที่สุดคือการยุติการสู้รบ ปกป้องความปลอดภัยของพลเรือน และกลับเข้าสู่เส้นทางการทูตที่ตั้งอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศและเจตนารมณ์ของเพื่อนบ้านที่เป็นพื้นฐานของอาเซียน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักธุรกิจมาเลฯ เหยื่อสแกมเมอร์เขมรเผย ถูกทรมาน-ข่มขืน-บังคับกินหมู ชี้ยังมีคนถูกขังอีก 700 คน
- เปิดภาพ F-16 ทิ้งไข่บึ้มคาสิโนเขมร ในพื้นที่ช่องอาน ใช้เป็นฐานทัพ-ซ่อนอาวุธหนัก
- “ฮุนเซน” เล่นละคร กล่าวหาไทยเป็นฝ่ายยั่วยุ หวังให้ทหารเขมรโต้ตอบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: