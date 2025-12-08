หมอเตือน ท่านอน คนชอบมาก ต้นตอสารพัดโรค นอนแบบไหนปลอดภัยที่สุด
ท่านอนส่งผลต่อร่างกายมากกว่าแค่อาการปวดหลัง ผู้เชี่ยวชาญชี้ นอนผิดท่า ต้นตอของสารพัดโรค ตั้งแต่กรดไหลย้อน นอนกรน ไปจนถึงเส้นประสาทเสียหาย
เชลบี แฮร์ริส นักจิตวิทยาคลินิกและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการนอนหลับ ให้ข้อมูลกับ Fox News Digital ว่า คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับความสบายเป็นอันดับแรก เราจึงเลือกท่านอนที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายที่สุด แต่ความสบายนั้นอาจแลกมาด้วยปัญหาสุขภาพในระยะยาว
เมื่อเรานอนในท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ ร่างกายจะหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นตลอดทั้งคืน ส่งผลให้เกิดแรงกดทับสะสม ไม่ใช่แค่กับเส้นประสาท แต่รวมถึงกล้ามเนื้อกับเอ็นยึดข้อต่อด้วย
หลายคนมีความเชื่อว่าลักษณะการนอน เช่น การนอนขดตัว บ่งบอกถึงสภาวะทางจิตใจ แต่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า ท่านอนไม่ได้สะท้อนถึงปมในใจ ความเครียด หรือบาดแผลทางอารมณ์แต่อย่างใด ดังนั้น การแก้ปัญหาการนอนจึงควรเน้นปรับเปลี่ยนที่สรีระร่างกายมากกว่าการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา
ระวังท่า “ทีเร็กซ์” ทำลายเส้นประสาท
หนึ่งในท่าที่น่ากังวลคือการนอนงอแขน หรือพับแขนไว้แนบตัว ซึ่งชาวเน็ตเรียกกันว่า “ท่าทีเร็กซ์” (T. rex position) ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า อาการแขนชาในตอนเช้ามักเกิดจากการกดทับเส้นประสาทในท่านี้
งานวิจัยปี 2023 เกี่ยวกับกลุ่มอาการเส้นประสาทอัลนาร์ ซึ่งทำให้เกิดอาการชาและปวดร้าวที่แขนท่อนล่าง เตือนว่าการนอนงอศอกมากๆ หรือสอดแขนไว้ใต้หมอน จะเพิ่มแรงดันต่อเส้นประสาทและทำให้อาการรุนแรงขึ้น
วิเคราะห์ท่านอนยอดนิยม ดีหรือเสีย?
-
ท่านอนหงาย แม้จะช่วยไม่ให้แขนถูกทับ แต่ Sleep Foundation เตือนว่าท่านอนหงายอาจกระตุ้นให้เกิดการนอนกรนและภาวะกรดไหลย้อนได้ง่าย
-
ท่านอนคว่ำเป็นท่าที่พบน้อยที่สุด แม้จะช่วยลดการกรนได้ แต่ส่งผลเสียต่อสรีระมากที่สุด เพราะทำให้กระดูกสันหลังผิดรูป นำไปสู่อาการปวดหลัง คอ กับไหล่ เนื่องจากต้องบิดคอไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อหายใจ
-
ท่านอนตะแคง (ทางออกที่ดีที่สุด) Harvard Health ระบุว่านี่คือท่าที่นิยมที่สุดและมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่
Mayo Clinic แนะนำเทคนิคสำหรับผู้มีอาการปวดหลังว่า ให้นอนตะแคงโดยงอเข่าเล็กน้อยและสอดหมอนไว้ระหว่างขา เพื่อช่วยจัดระเบียบกระดูกสันหลัง เชิงกราน กับสะโพกให้อยู่ในแนวธรรมชาติ ช่วยลดแรงกดทับที่หลังได้ดี
Johns Hopkins Medicine เสริมว่า ท่านอนมีความสำคัญมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น หรือเมื่อมีปัญหาสุขภาพ โดยแนะนำให้ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนมานอนตะแคงหรือนอนหงาย หากใครติดการนอนคว่ำและยังเลิกทันทีไม่ได้ ให้ลองใช้หมอนที่บางลง (หรือไม่ใช้เลย) เพื่อลดการบิดของคอและความโค้งของหลังส่วนล่าง
สุดท้าย หากปรับเปลี่ยนท่านอนแล้วยังคงนอนหลับยาก หรือรู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอ ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง
