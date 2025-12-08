ข่าว

อากาศเย็นกลับมาแล้ว 9-10 ธ.ค. เตรียมเสื้อกันหนาว ยาวกลางเดือน กทม. ลุ้นต่ำสุดแตะ 19 องศา

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 18:53 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 15:01 น.
เพจเฟซบุ๊ก พยากรณ์อากาศประเทศไทย โดย บริษัท ซีพีเอส เ​ว​เธอร์​ จำกัด และ บริษัท​ ซีพี​เอส​ อะกริ จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เผยข้อมูลพยากรณ์อุณหภูมิล่วงหน้าระหว่างวันที่ 9 – 23 ธันวาคม 2568 ระบุแนวโน้มสภาพอากาศของไทยกำลังจะเข้าสู่โหมด เย็นลง สลับกับอุ่นขึ้น ก่อนจะเข้าสู่ช่วงอากาศเย็นระยะยาวในช่วงกลางเดือน

พยากรณ์อุณหภูมิรายวัน

  • 9-10 ธ.ค. อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลง

  • 11-14 ธ.ค. อุณหภูมิจะขยับสูงขึ้นเล็กน้อย

  • 15 ธ.ค. เป็นต้นไป อากาศจะกลับมาเย็นลงอีกครั้ง และมีแนวโน้มจะเย็นต่อเนื่องยาวนาน (ยิงยาว) ให้จับตาพื้นที่โซนสีน้ำเงินและน้ำเงินเข้มในแผนที่พยากรณ์อากาศ

คนกรุงลุ้นสัมผัสลมหนาวเลข 1 นำหน้า

สำหรับพยากรณ์อุณหภูมิในเขต กรุงเทพมหานคร ณ เวลา 07.00 น. ของแต่ละวัน มีแนวโน้มลดต่ำลงจนแตะระดับ 19 องศาเซลเซียสในช่วงกลางเดือน ดังนี้

  • 9 ธ.ค.: 21.3 องศา

  • 10 ธ.ค.: 21.0 องศา

  • 11-14 ธ.ค. (ช่วงอุ่นขึ้น): 23.5 – 24.6 องศา

  • 15 ธ.ค.: 20.9 องศา

  • 16 ธ.ค.: 20.8 องศา

  • 17 ธ.ค.: 21.7 องศา

  • 18 ธ.ค.: 20.6 องศา

  • 19 ธ.ค.: 19.7 องศา (ต่ำสุดในรอบการพยากรณ์)

  • 20 ธ.ค.: 19.9 องศา

  • 21 ธ.ค.: 20.1 องศา

  • 22 ธ.ค.: 21.5 องศา

  • 23 ธ.ค.: 21.3 องศา

ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศจะกลับมาเย็นลงยาวนานตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ในช่วงวันที่ 8 – 10 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 14 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝน/ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมญวนในช่วงวันที่ 9 – 10 ธ.ค. 68
และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบน

ข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตลอดช่วง
ในช่วงวันที่ 11 – 14 ธ.ค. ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคใต้ระวังอันตรายจะฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

8 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 8 – 11 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 10 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 12 – 14 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 12 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 8 – 10 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 14 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 14 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 11 – 13 ธ.ค.

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 – 15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 8 – 10 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 31 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 14 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 11 – 13 ธ.ค. ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 33 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 8 – 10 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 14 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 11 – 12 ธ.ค.

ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 8 – 10 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 14 ธ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนกลางและตอนล่างของภาค

ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 8 – 10 ธ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 14 ธ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 8 – 10 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 14 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 11 – 13 ธ.ค.

ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 34 องศาเซลเซียส

 

อากาศเย็นกลับมาแล้ว 9-10 ธ.ค. เตรียมเสื้อกันหนาว ยาวกลางเดือน กทม. ลุ้นต่ำสุดแตะ 19 องศา ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 18:53 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 15:01 น.
Aindravudh
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

