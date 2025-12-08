ไฟไหม้สถานบันเทิงอินเดีย ตาย 25 ศพ คาดจุดพลุในอาคารเป็นเหตุ
ไฟไหม้สถานบันเทิงอินเดีย ในรัฐกัว เป็นเหตุให้พนักงานและนักท่องเที่ยว เสียชีวิต 25 ศพ ตำรวจคาดจุดพลุในอาคารเป็นเหตุ
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ไนท์คลับ ในรัฐกัว ประเทศอินเดีย เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวและพนักงานของสถานบันเทิงเสียชีวิตรวมกัน 25 ศพ
แม้ว่าในตอนแรกตำรวจคาดว่าจะเกิดจากแก๊สรั่วและระเบิดในห้องครัว อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากการจุดพลุภายในสถานบันเทิง ทั้งนี้ตำรวจยังจำเป็นต้องการทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงและสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้เกี่ยวข้องแล้ว 4 คน พร้อมทั้งออกหมายจับล่าตัวเจ้าของสถานบันเทิงแห่งนี้ต่อไป
สำหรับ Birch by Romeo Lane สถานบันเทิงที่เป็นจุดเกิดเหตุนั้น อยู่ในรัฐกัวซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส โดยสถานบันเทิงดังกล่าวตั้งอยู่ในทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โดยตามสถิติระบุว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังชายหาดดังกล่าวปีละหลายล้าน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สดุดี ป้าฮีโร่ ไล่เคาะประตูเพื่อนบ้าน ไฟไหม้ฮ่องกง ก่อนสิ้นลมหายใจ
- เปิดคลิป ไฟไหม้สถานบันเทิงนอร์ทมาซิโดเนีย ตาย 59 เจ็บ 155
- ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง ยอดตายพุ่งเกือบ 100 ศพ เร่งค้นหาผู้สูญหาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: