ไฟไหม้สถานบันเทิงอินเดีย ตาย 25 ศพ คาดจุดพลุในอาคารเป็นเหตุ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 08:29 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 08:29 น.
ไฟไหม้สถานบันเทิงอินเดีย ในรัฐกัว เป็นเหตุให้พนักงานและนักท่องเที่ยว เสียชีวิต 25 ศพ ตำรวจคาดจุดพลุในอาคารเป็นเหตุ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ไนท์คลับ ในรัฐกัว ประเทศอินเดีย เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวและพนักงานของสถานบันเทิงเสียชีวิตรวมกัน 25 ศพ

แม้ว่าในตอนแรกตำรวจคาดว่าจะเกิดจากแก๊สรั่วและระเบิดในห้องครัว อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากการจุดพลุภายในสถานบันเทิง ทั้งนี้ตำรวจยังจำเป็นต้องการทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงและสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้เกี่ยวข้องแล้ว 4 คน พร้อมทั้งออกหมายจับล่าตัวเจ้าของสถานบันเทิงแห่งนี้ต่อไป

สำหรับ Birch by Romeo Lane สถานบันเทิงที่เป็นจุดเกิดเหตุนั้น อยู่ในรัฐกัวซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส โดยสถานบันเทิงดังกล่าวตั้งอยู่ในทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โดยตามสถิติระบุว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังชายหาดดังกล่าวปีละหลายล้าน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

