สื่อนอกพาดหัว “ไทยโจมตีทางอากาศ” ความจริงคือ “ตอบโต้” แต่เขมรฉวยโอกาสใส่ร้าย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 13:52 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 16:19 น.
120
คนไทยไม่พอใจพาดหัวข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการโจมตี

สำนักข่าวระดับโลกพาดหัว “ไทยโจมตีทางอากาศ” ทำหลายคนเข้าใจผิด ด้าน โหนกระแส กางข้อมูล ยัน สื่อต่างประเทศ รายงานชัด ไทยทำเพื่อ “ตอบโต้” แต่สำนักข่าวเขมร ฉวยโอกาส ตัดตอนข้อมูลใส่ร้าย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 นอกจากสมรภูมิการสู้รบด้วยอาวุธแล้ว ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ สงครามสื่อ ในเวทีโลก เมื่อสำนักข่าวชั้นนำระดับอินเตอร์หลายแห่งพร้อมใจกันพาดหัวข่าวใว่า ไทยโจมตีทางอากาศ” โดยละเลยบริบทสำคัญที่ว่าฝ่ายกัมพูชาได้ระดมยิงอาวุธหนักใส่พื้นที่พลเรือนไทยก่อน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายงานข่าวของสื่อตะวันตกและสื่อสากล พบว่า มีการเลือกใช้คำในพาดหัวข่าวที่เน้นปฏิบัติการทางอากาศของไทยเป็นประธานของประโยค เช่น

Al Jazeera English พาดหัวว่า “Thailand launches air raids along Cambodia border after deadly clashes” (ไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศตามแนวชายแดนกัมพูชาหลังเหตุปะทะนองเลือด)

CNN พาดหัวแรงว่า “Thailand Launches Airstrikes on Cambodia As Trump’s Peace Agreement Hangs In Balance” (ไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่กัมพูชา ขณะที่ข้อตกลงสันติภาพของทรัมป์กำลังแขวนบนเส้นด้าย)

Nikkei Asia พาดหัวว่า “Thai military launches airstrikes on Cambodia as cross-border clashes erupt” (กองทัพไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่กัมพูชา ขณะที่การปะทะข้ามพรมแดนปะทุขึ้น)

CNA พาดหัวว่า “Thai army says air strikes launched along disputed border area with Cambodia” (กองทัพไทยระบุเปิดฉากโจมตีทางอากาศตลอดแนวพื้นที่พิพาทกับกัมพูชา)

The MES Times จั่วพาดหัวข่าวว่า “Thailand Launches Airstrikes on Cambodia As Trump’s Peace Agreement Hangs In Balance” (ประเทศไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อกัมพูชา ขณะที่ข้อตกลงสันติภาพของทรัมป์ยังไม่แน่นอน)

Reuters พาดหัวไว้ว่า “Thailand launches airstrikes at Cambodia as border tensions reignite” (ไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศที่กัมพูชา ขณะที่ความตึงเครียดบริเวณชายแดนกลับมาปะทุอีกครั้ง)

เนื้อในระบุ ต่างฝ่ายต่างโทษกัน แต่พาดหัวทำไทยเจ็บ

อย่างไรก็ตาม แม้พาดหัวข่าวจะดูเหมือนชี้เป้ามาที่ไทย แต่ในเนื้อหาข่าวมีการรายงานถึงสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันไปมา โดยสื่อต่างประเทศอย่าง CNN ก็ได้รายงานเพิ่มเติมในเนื้อหาข่าวไปว่า

“…Both sides accused the other of launching strikes along their disputed border Monday morning, after weeks of simmering tension and the earlier suspension of progress on the ceasefire agreement by Thailand….” (ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มเปิดฉากโจมตีตามแนวชายแดนที่มีข้อพิพาทเมื่อเช้าวันจันทร์ หลังจากความตึงเครียดคุกรุ่นมานานหลายสัปดาห์…)

ขณะที่ของ Al Jazeera ก็ได้เสริมในเนื้อหาเช่นกันว่า “…Thailand, Cambodia trade blame for clashes that killed one Thai soldier and wounded three Cambodian civilians…” (ไทยและกัมพูชาต่างโยนความผิดให้กันและกัน สำหรับเหตุปะทะที่ส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และพลเรือนกัมพูชาบาดเจ็บ 3 ราย)

พาดหัวข่าวต่างประเทศสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์จริง
รายการโหนกระแส

ความจริงจาก โหนกระแส ยัน ไทยทำเพื่อ “ตอบโต้”

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เพิ่มเติม พบว่า ข้อมูลในรายการ โหนกระแส (ชั่วโมง/นาทีที่ 1:12:00) ได้อธิบายว่า เนื้อหาข่าวของ CNN, Reuters และ Nikei Asia และสื่อต่างประเทศอื่น ๆ ระบุชัดเจนว่า กองทัพไทยได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ (Airstrikes) เพื่อตอบโต้ หลังจากที่กองกำลังกัมพูชาได้เปิดฉากยิงใส่ทหารไทยก่อนในช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่ 8 ธ.ค. ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

การโจมตีทางอากาศของไทยจึงเป็นการกระทำเพื่อระงับเหตุและป้องกันตัวตามกฎบัตรสหประชาชาติ ไม่ใช่การรุกรานก่อน

ทางฝั่งของกัมพูชาจึงนำประเด็นนี้ไปบิดเบือน ตัดตอนข้อมูล และนำเสนอข่าวในมุมตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง โดยอ้างว่า ไทยเป็นฝ่ายเริ่มเปิดฉากยิงก่อน, ไทยใช้อากาศยานและอาวุธหนักโจมตีโดยไม่มีเหตุยั่วยุ และกัมพูชา ไม่ได้ยิงตอบโต้

การนำเสนอเช่นนี้ของสื่อกัมพูชา จึงเป็นการตัดตอนเหตุการณ์ช่วงต้น (ที่กัมพูชายิงใส่ไทยที่อุบลฯ) ออกไป ทำให้ประชาชนของตนและชาวโลกบางส่วนเข้าใจผิดว่าไทยเป็นผู้ร้ายที่เริ่มใช้ความรุนแรงก่อน ทั้งที่รายงานของ Reuters และสื่อสากลระบุชัดเจนว่าไทยทำเพื่อ ตอบโต้ การโจมตีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

