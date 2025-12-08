ข่าว

คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 11:45 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:50 น.
181
คลิป F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ที่คาสิโนช่องอานม้า เพื่อทำลายฐานทัพ
ภาพจาก : เพจ เฟซบุ๊ก Army Military Force

คลิปวินาทีปฏิบัติการเด็ดขาด กองทัพไทยส่ง F-16 จัดการคาสิโนกัมพูชาหลังสืบพบแอบดัดแปลงเป็นฐานยิงถล่มพลเรือนไทย ด้านทหารเขมรโอดพังยับเยิน

เพจเฟซบุ๊กสายทหาร Army Military Force ได้เผยแพร่ คลิปวิดีโอวินาทีประวัติศาสตร์ เผยให้เห็นปฏิบัติการทางอากาศของเครื่องบินขับไล่ F-16 กองทัพอากาศไทย ที่ทำการทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายซึ่งเป็นอาคารคาสิโนในพื้นที่ ช่องอานม้า จนเกิดระเบิดรุนแรง

เพจ Army Military Force ระบุเหตุผลของปฏิบัติการครั้งนี้ว่า เกิดขึ้นหลังจากฝ่ายไทยได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการข่าวพบว่า อาคารคาสิโนดังกล่าวไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ แต่ถูกกองทัพกัมพูชาดัดแปลงใช้เป็น ฐานปฏิบัติการทางทหาร และสถานที่ ซุกซ่อนอาวุธหนัก จำนวนมาก

เครื่องบิน F-16 ของไทยปฏิบัติการทิ้งระเบิดที่คาสิโนในช่องอานม้า
ภาพจาก : เพจ เฟซบุ๊ก Army Military Force

รายงานยังระบุถึงแผนร้ายที่ถูกสกัดกั้นว่า กัมพูชากำลังเตรียมการใช้อาวุธหนักจากฐานนี้ เพื่อระดมยิงโจมตีเป้าหมายที่เป็น พลเรือนไทย ที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนไทย กองทัพไทยจึงตัดสินใจชิงลงมือทำลายฐานที่มั่นดังกล่าวเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน

ดูคลิปวินาที F-16 ปฏิบัติการทิ้งไข่ถล่มคาสิโน่ในพื้นที่ช่องอานม้า

นอกจากคลิปปฏิบัติการแล้ว เมื่อเวลา 08.09 น. ทางเพจยังได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า ฝั่งทหารกัมพูชาได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงความตัดพ้อและโอดครวญถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าปฏิบัติการทิ้งระเบิดของ F-16 ไทย ได้ทำลายอาคารคาสิโนจนพังราบเป็นหน้ากลอง ถือเป็นการตอบโต้ทางยุทธวิธีที่รุนแรงและแม่นยำที่สุดในสมรภูมิครั้งนี้

คลิปแสดงการทิ้งระเบิดของ F-16 ที่คาสิโนในช่องอานม้า
ภาพจาก : เพจ เฟซบุ๊ก Army Military Force

คลิป F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ที่คาสิโนช่องอานม้า เพื่อทำลายฐานทัพ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

