คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก
คลิปวินาทีปฏิบัติการเด็ดขาด กองทัพไทยส่ง F-16 จัดการคาสิโนกัมพูชาหลังสืบพบแอบดัดแปลงเป็นฐานยิงถล่มพลเรือนไทย ด้านทหารเขมรโอดพังยับเยิน
เพจเฟซบุ๊กสายทหาร Army Military Force ได้เผยแพร่ คลิปวิดีโอวินาทีประวัติศาสตร์ เผยให้เห็นปฏิบัติการทางอากาศของเครื่องบินขับไล่ F-16 กองทัพอากาศไทย ที่ทำการทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายซึ่งเป็นอาคารคาสิโนในพื้นที่ ช่องอานม้า จนเกิดระเบิดรุนแรง
เพจ Army Military Force ระบุเหตุผลของปฏิบัติการครั้งนี้ว่า เกิดขึ้นหลังจากฝ่ายไทยได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการข่าวพบว่า อาคารคาสิโนดังกล่าวไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ แต่ถูกกองทัพกัมพูชาดัดแปลงใช้เป็น ฐานปฏิบัติการทางทหาร และสถานที่ ซุกซ่อนอาวุธหนัก จำนวนมาก
รายงานยังระบุถึงแผนร้ายที่ถูกสกัดกั้นว่า กัมพูชากำลังเตรียมการใช้อาวุธหนักจากฐานนี้ เพื่อระดมยิงโจมตีเป้าหมายที่เป็น พลเรือนไทย ที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนไทย กองทัพไทยจึงตัดสินใจชิงลงมือทำลายฐานที่มั่นดังกล่าวเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน
ดูคลิปวินาที F-16 ปฏิบัติการทิ้งไข่ถล่มคาสิโน่ในพื้นที่ช่องอานม้า
นอกจากคลิปปฏิบัติการแล้ว เมื่อเวลา 08.09 น. ทางเพจยังได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า ฝั่งทหารกัมพูชาได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงความตัดพ้อและโอดครวญถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าปฏิบัติการทิ้งระเบิดของ F-16 ไทย ได้ทำลายอาคารคาสิโนจนพังราบเป็นหน้ากลอง ถือเป็นการตอบโต้ทางยุทธวิธีที่รุนแรงและแม่นยำที่สุดในสมรภูมิครั้งนี้
