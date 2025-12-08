สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

การเงินเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 13:47 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 13:51 น.
ด่วน! ตลท. สั่งเพิกถอนหุ้น JKN พ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังพบงบการเงินปี 66 เป็นเท็จ เปิดเทรดชั่วคราว 7 วัน (18-26 ธ.ค. 68) ด้วยบัญชี Cash Balance ก่อนดีดออกถาวร 27 ธ.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีคำสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หลังตรวจสอบพบการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงิน โดยจะเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2568 ก่อนจะเพิกถอนถาวรในวันที่ 27 ธันวาคม 2568

สาเหตุของการเพิกถอน สืบเนื่องจากบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงินประจำปี 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ถือเป็นกรณีร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการตัดสินใจลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เข้าข่ายเหตุเพิกถอนตามข้อ 7(3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564

เงื่อนไขการเปิดซื้อขายชั่วคราว (18-26 ธ.ค. 68) เพื่อให้โอกาสผู้ลงทุนได้บริหารจัดการหลักทรัพย์ก่อนการเพิกถอน ตลท. จะเปิดให้ซื้อขายหุ้น JKN ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เข้มงวด ดังนี้

บัญชี Cash Balance ผู้ซื้อต้องชำระเงินสดทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น

ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาการซื้อขาย เพื่อเตือนให้ใช้ความระมัดระวัง

ในวันแรกของการเปิดซื้อขาย (18 ธ.ค. 68) จะไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด รวมถึงไม่มี Dynamic Price Band และ Auto Pause

หลักทรัพย์ JKN จะไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกประกาศเตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการซื้อขายหลักทรัพย์ JKN เนื่องจากงบการเงินฉบับปี 2566 และแบบ 56-1 One Report ที่เผยแพร่อยู่ในระบบปัจจุบัน ยังคงเป็นข้อมูลเท็จ และบริษัทยังไม่ได้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงยังไม่ส่งงบการเงินประจำปี 2567 จนถึงปัจจุบัน

หลังจากวันที่ 27 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป หุ้น JKN จะพ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อไปได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

เศรษฐกิจ

