กัมพูชา แบน “สื่อไทย” ปั้นเฟคนิวส์ ยืนยัน ไทยถล่มอาวุธหนักใส่ก่อน
มพูชาเดือด ออกแถลงการณ์ตอกกลับสื่อไทยและกองทัพไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ยืนยันไม่ได้เปิดฉากยิงก่อน อ้างไทยระดมยิงอาวุธหนักใส่ตอนตี 5 หลังยั่วยุมาหลายวัน ร้องอาเซียนสอบด่วน
สำนักข่าว KHMER TIMES รายงานว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้รายงานข่าวจากฝั่งไทยอย่างดุเดือด โดยกล่าวหาว่าสื่อมวลชนไทยและเพจทางการของกองทัพบกไทยกำลังเผยแพร่ “ข้อมูลเท็จ” (False information) กรณีกล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นผู้เริ่มโจมตี
แถลงการณ์ระบุว่า ตามที่มีรายงานข่าวจากสื่อไทยว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนนั้น ทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยสิ้นเชิง พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนว่า เหตุการณ์ปะทะเกิดขึ้นหลังจากฝ่ายไทยยิงกระสุนเข้ามา 2 ระลอก ตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้
โดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ของเช้าวันนี้ (8 ธ.ค. 68) กัมพูชาอ้างว่ากองทัพไทยเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีกองกำลังกัมพูชาด้วยอาวุธหนักและอุปกรณ์ทำลายล้างตามแนวชายแดน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายไทยมีการกระทำยั่วยุมาหลายวัน โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่พื้นที่ ‘ปรอลาย ทมาร์’ (Prorlean Thmar) เมื่อวานนี้เพื่อจุดชนวนความขัดแย้ง
ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า ด้วยจิตวิญญาณของการเคารพข้อตกลงเดิมและต้องการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ กัมพูชา “ไม่ได้ทำการตอบโต้เลย” (Did not retaliate at all) ตลอดการโจมตีทั้งสองครั้ง และยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังสูงสุด
ทั้งนี้ กัมพูชาได้แจ้งเรื่องนี้ต่อ ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) เป็นครั้งที่ 2 แล้ว และจะทำการร้องขอให้ AOT เข้ามาตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นกลาง เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงหักล้างกับรายงานข่าวของสื่อไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- CNN ตีข่าว ไทยโจมตีทางอากาศ กัมพูชา ส่อทำลาย ‘ข้อตกลงสันติภาพทรัมป์’ พังครืน
- กลาโหมเขมร เดือด ประณามทัพไทย ‘ไร้มนุษยธรรม’ อ้าง ทรัมป์ เป็นพยาน ข้อตกลงหยุดยิง
- มาลี โสเจียตา โฆษกกลาโหมเขมร ลั่น ไทยยิงก่อน เรียกร้องยุติสู้รบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: