เปิดรายชื่อ ผู้ได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต ทหารไทยถูกโจมตีพื้นที่ช่องบก
เปิดรายชื่อ กำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต หลังถูกโจมตีพื้นที่ช่องบก หลังจากที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตรึงเครียดซ้ำสอง
จากกรณีที่ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงว่า เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ในพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี กองทัพบกได้รับรายงานว่า ทหารไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ทำให้กำลังพลเสียชีวิตและบาดเจ็บนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานเพิ่มเติมว่า “ฐานปฏิบัติการป้อมไทยถูกโจมตี—ทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 3 นาย
ฐานปฏิบัติการป้อมไทยในพื้นที่ช่องบก ถูกทหารเขมรใช้อาวุธยิงสนับสนุนถล่มใส่ ส่งผลให้กำลังพลฝ่ายไทยได้รับความสูญเสียรวม 4 นาย ได้แก่
• จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต — คาดว่าเสียชีวิต
• พลทหาร ยุทธภูมิ ปริปุรณะ — บาดเจ็บสาหัส
• พลทหาร พีรวัส ตะเพียนทอง — บาดเจ็บสาหัส
• จ.ส.อ.นภา เถื่อนไพร — บาดเจ็บ”
