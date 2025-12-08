เปิดภาพ F-16 ทิ้งไข่บึ้มคาสิโนเขมร ในพื้นที่ช่องอาน ใช้เป็นฐานทัพ-ซ่อนอาวุธหนัก
เปิดภาพ F-16 ทิ้งไข่บึ้มคาสิโนเขมร ในพื้นที่ช่องอาน ใช้เป็นฐานทัพ-ซ่อนอาวุธหนัก ทหารเขมรอัดคลิปโอดครวญถูกถล่มจนพังราบ
จากกรณีที่มีรายงานว่า กองทัพอากาศได้ใช้เครื่องบิน F-16 ในการสนับสนุนภาคพื้น โดยเป้าหมาย อยู่ที่ปืนใหญ่ฝั่งกัมพูชาที่ยิงเข้ามาฝั่งไทย โดยรายงานระบุว่าเป้าหมายเบื้องต้นได้แก่ 1. อานม้า 2. ปราสาทคนา 3. เสาวิทยุ พื้นที่ใกล้ปราสาท พระวิหาร ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์ข้อความระบุว่า “ล่าสุดทหารเขมรเผยภาพช่องอานม้า หลัง F-16 ทิ้งไข่ใส่คาสิโน่เขมรของที่ช่องอานม้า! หลังจากที่กองทัพไทยได้ค้นพบว่า กองทัพกัมพูชาได้ใช้คาสิโนแห่งนี้เป็นฐานทัพและซ่อนอาวุธหนัก ซึ่งกัมพูชากำลังเตรียมการนำไปใช้โจมตีพลเรือนไทยที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่ลึกของไทย”
ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ว่า “เวลา 08:09น. น. ทหารเขมรลงคลิปโอดควาญ F-16 ไทยทิ้งไข่ถล่มคาสิโน่จนพังราบในพื้นที่ช่องอานม้า
อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยได้ตรวจพบ คาสิโน่ดังกล่าวถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นฐานทหารและสถานที่ซุกอาวุธหนัก เพื่อเตรียมการโจมตีอย่างหนักต่อเป้าหมายพลเรือนไทยที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนไทย”
