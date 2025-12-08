ข่าว

เปิดสเปก F-16 เครื่องบินขับไล่สุดแกร่ง ปักษาเหล็ก แห่งทัพอากาศไทย

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 09:17 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 09:47 น.
2,271
ภาพจาก: FB/ ยุทโธปกรณ์กองทัพ

เปิดสเปกและขีดความสามารถของ F-16 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ ของกองทัพอากาศไทย เพดานบินสูงลิ่ว บรรทุกอาวุธมากมาย พร้อมระบบเรดาร์-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ใช้สยบความขัดแย้ง พิพาท ชายแดน ไทย กัมพูชา

จากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด กองทัพอากาศไทยได้มีคำสั่งเตรียมความพร้อมให้กับฝูงบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon ซึ่งถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เปรียบเสมือน “กระดูกสันหลัง” ของกองทัพอากาศไทย และเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ประสบความสำเร็จและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับสมรรถนะและขีดความสามารถของ “เหยี่ยวเวหา” ลำนี้ให้มากยิ่งขึ้น

F-16 Fighting Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ (Multirole Fighter) สัญชาติอเมริกัน พัฒนาโดยบริษัท General Dynamics (ปัจจุบันคือ Lockheed Martin) และเข้าประจำการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 ด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยและความสามารถรอบตัว ทำให้มันถูกจัดหาเข้าประจำการในกองทัพอากาศกว่า 25 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยใช้เจ้าหน้าที่นักบินเพียง 1 นายในการควบคุม

เครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon กำลังบินอยู่บนท้องฟ้า
ภาพจาก: FB/ ยุทโธปกรณ์กองทัพ

หัวใจของ F-16 คือเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสมรรถนะสูง ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Pratt & Whitney F100 หรือ General Electric F110 ซึ่งให้แรงขับมหาศาลจนสามารถ ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 2,120 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือ 2 เท่าของความเร็วเสียง (Mach 2) มันสามารถไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วที่อัตรามากกว่า 254 เมตรต่อวินาที และปฏิบัติการได้ที่ เพดานบินสูงสุดกว่า 15,240 เมตร (50,000 ฟุต) หากติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกจะสามารถ ทำระยะบินไกลสุดได้ถึง 4,220 กิโลเมตร

คลังแสงลอยฟ้า อาวุธยุทโธปกรณ์ที่หลากหลาย

สิ่งที่ทำให้ F-16 เป็นเครื่องบินรบที่น่าเกรงขามคือความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่หลากหลายบนตำบลติดอาวุธ 11 จุดทั่วลำตัว

  • ติดตั้งปืนใหญ่วัลแคน M61A1 ขนาด 20 มม. พร้อมกระสุน 511 นัด เป็นอาวุธพื้นฐาน
  • สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีเพื่อการรบทางอากาศได้หลายรุ่น เช่น AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM และ Python-4/5
  • มีความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินอย่างแม่นยำด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีอย่าง AGM-65 Maverick หรือระเบิดนำวิถีตระกูล Paveway และ JDAM
  • สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยต่อต้านเรือรบ เช่น AGM-84 Harpoon หรือแม้กระทั่งระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีอย่าง B61 ในภารกิจของกองทัพสหรัฐฯ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม

F-16 มาพร้อมกับระบบเรดาร์ AN/APG-68 ที่เปรียบเสมือนดวงตาอันเฉียบคมในการตรวจจับเป้าหมาย และยังสามารถติดตั้งกระเปาะ (Pod) สำหรับภารกิจเฉพาะทางได้หลากหลาย เช่น กระเปาะชี้เป้าด้วยเลเซอร์ (LANTIRN, Sniper XR), กระเปาะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ECM Pod) เพื่อป้องกันตนเอง หรือกระเปาะลาดตระเวนถ่ายภาพความละเอียดสูง

ด้วยสมรรถนะที่รอบด้านและความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์มานานหลายทศวรรษ F-16 Fighting Falcon จึงยังคงเป็นกำลังหลักในการปกป้องน่านฟ้าของประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกต่อไป

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

