“สมพงษ์ เลือดทหาร” เสียชีวิต ปิดตำนานเจ้าของฉายาแท็กซี่ลวงโลก
สมพงษ์ เลือดทหาร เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา ปิดตำนานเจ้าของฉายาแท็กซี่ลวงโลก แต่งเรื่องเก็บเช็กเงินสด 19 ล้าน
เพจ บิ๊กเกรียน ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่า สมพงษ์ เลือดทหาร เจ้าของฉายาแท็กซี่ลวงโลก เสียชีวิตแล้ว เมื่อเวลา 20.06 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับ สมพงษ์ เลือดทหาร กลายเป็นข่าวดังในช่วงปี 2540 หลังจากที่ ผู้อ้างว่าเป็น รปภ.ของสนามบินดอนเมืองชื่อ วิโรจน์ โทรศัพท์เข้าไปแจ้งกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (FM 99.5 MHz) ว่า มีคนขับรถแท็กซี่ (สมพงษ์) เก็บกระเป๋าบรรจุเงินสดของผู้โดยสารต่างประเทศได้และนำมาคืนเจ้าของ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 จนได้รับรางวัล และ ถูกเชิญออกรายการทีวี
นำไปสู่การตั้งข้อกังขาอยู่หลายเรื่อง เช่น การให้สัมภาษณ์คลุมเครือ และ ผู้คนในสนามบินมักจะพลุกพล่านซึ่งผิดปกติวิสัย และ เสียงเทปวิโรจน์กับสมพงษ์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มีการสืบหาข้อเท็จจริง จนพบว่า ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหก ก่อนจะมอบตัวเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 เป็นข่าวทางสังคมที่ครึกโครมเรื่องหนึ่งในปี พ.ศ. 2540
สมพงษ์อ้างว่าเมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 สมพงษ์ รับผู้โดยสารชาวต่างชาติชื่อ #มิสเตอร์จอห์น เป็น ชาวฝรั่งเศส พร้อมกระเป๋าใบใหญ่ 2 ใบ และกระเป๋าถืออีก 2 ใบ จากหน้าโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท พาไปส่งยังสนามบินดอนเมือง
เมื่อส่งผู้โดยสารถึงที่หมายพร้อมสัมภาระก็รับผู้โดยสารชาวต่างชาติรายใหม่จากสนามบินดอนเมืองไปส่งย่านราชเทวี และ #พบกระเป๋าใบหนึ่งตกอยู่ที่เบาะหลัง และได้สอบถามสมพงษ์ด้วยภาษาไทยแบบกระท่อนกระแท่นว่า นี่เป็นกระเป๋าของสมพงษ์ใช่หรือไม่
เมื่อส่งผู้โดยสารรายนี้แล้ว #สมพงษ์ได้เปิดกระเป๋าออกและพบว่าภายในบรรจุเงินสดจำนวนมากและโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่ง สมพงษ์จึงรู้ว่าเป็นกระเป๋าของผู้โดยสารที่ชื่อ มิสเตอร์จอห์น สมพงษ์จึงขับรถกลับไปที่สนามบินดอนเมืองอีกครั้งเพื่อส่งกระเป๋าคืน
เมื่อไปถึงพบเจ้าของกระเป๋านั่งร้องไห้อยู่หน้าอาคารผู้โดยสารในประเทศ แต่เมื่อเห็นสมพงษ์นำกระเป๋ามาคืน ก็โผเข้ากอดและยกร่างจนตัวลอยด้วยความดีใจเต็มที่ อีกทั้งผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นพบเห็นเหตุการณ์ก็ได้ชื่นชมต่อการกระทำของสมพงษ์
หลังจากนั้นไม่นาน กรณีนี้ก็เป็นที่รู้จักกันโดยกว้างขวาง เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของสนามบินดอนเมืองชื่อ วิโรจน์ ได้โทรศัพท์ไปเล่าเรื่องราวนี้ต่อสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน #จนเป็นข่าวโด่งดัง
มีการแจกรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง นักการเมืองและสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ได้ออกข่าวยกย่องการกระทำครั้งนี้ มีการเชิญตัวสมพงษ์พร้อมครอบครัวออกรายการโทรทัศน์
หลังจากที่ตกเป็นข่าวแล้วไม่นาน มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หลักฐานทั้งหมดที่สมพงษ์อ้างอยู่ที่ไหน เพราะไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันถึงการกระทำของสมพงษ์ได้จริง ๆ แม้แต่อย่างเดียว พยานบุคคลต่าง ๆ ก็ไม่มีใครแสดงตัวออกมา
เมื่อเกิดข้อสงสัย พลตำรวจตรี กว้าง ชาญศิลป์ ผู้กำกับการตำรวจท่องเที่ยวในเวลานั้น ได้เปิดเทปบันทึกดูบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ในวันและเวลาตามที่สมพงษ์กล่าวอ้าง #ผลปรากฏว่าไม่พบรถแท็กซี่ของสมพงษ์และเหตุการณ์ดังที่สมพงษ์กล่าวอ้าง
จากการสอบสวน สมพงษ์ยอมรับว่าได้กุข่าวนี้ขึ้นมาทั้งหมด ที่ทำไปก็เพื่อความสนุกส่วนตัว ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โต และ เสียงของ รปภ. ที่อ้างว่าชื่อวิโรจน์ แท้จริงแล้วก็คือ #เสียงของตนเองโดยใช้มือข้างหนึ่งอุดจมูกไว้
สมพงษ์ จึงตกเป็นผู้ต้องหาหลอกลวงประชาชนและฉ้อโกง
คำพิพากษาของศาล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2540 สมพงษ์ ถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 3 ปี แต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ 1 ปี 6 เดือนแต่ด้วยความประพฤติที่เรียบร้อยเป็นนักโทษชั้นดี ทำให้สมพงษ์ ติดคุกเพียง 1 ปี 2 เดือน และศาลยังพิพากษาให้คืนเงินรางวัลที่ได้รับมาจำนวนเงินประมาณ 200,500 บาท
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนคดี สมพงษ์ เลือดทหาร แท็กซี่ฮีโร่ กุเรื่องคืนเงิน 19 ล้าน หวังดัง
- “โชคชัย” ไรเดอร์สารภาพ แต่งเรื่องขึ้นเองทั้งหมด เปิดใจทำไปทำไม?
- คดีพลิก? ไรเดอร์หล่อดูแลสาวเมา เพจดังจับพิรุธ มีคดีติดตัว แต่งเรื่องลวงโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: