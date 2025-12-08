บันเทิง

งานเข้า บอนนี่ บลู ดาว OLF โดนจับที่บาหลี เซ่นปมจัดทัวร์ ‘Bang Bus’ ล่าแต้มวัยรุ่น

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 08:50 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 08:52 น.
84
งานเข้า บอนนี่ บลู ดาว OLF โดนจับที่บาหลี เซ่นปมจัดทัวร์ 'Bang Bus' ล่าแต้มวัยรุ่น

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน บอนนี่ บลู (Bonnie Blue) หรือชื่อจริง เทีย บิลลิงเจอร์ ผู้สร้างคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ชาวอังกฤษ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ควบคุมตัวพร้อมทีมงานและกลุ่มวัยรุ่นชายหลายสิบคน หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการผลิตสื่อลามกอนาจารและละเมิดกฎหมายเข้าเมือง จากการจัดกิจกรรม “Bang Bus”

รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองบาดุง ได้บุกเข้าตรวจค้นที่พักของเธอเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนจะส่งตัวดาวโป๊ และทีมงานชาย 3 คน ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางหลายรายการ อาทิ ชุดคอสเพลย์นักเรียนปักชื่อ ‘School Bonnie Blue’ จำนวน 19 ชุด, แฟลชไดรฟ์, ถุงยางอนามัย 1 กล่อง รวมถึงรถตู้ที่ใช้ทำกิจกรรมและเอกสารความเป็นเจ้าของรถ

บอนนี้ถูกจับในช่วง “Schoolies Week” หรือสัปดาห์ฉลองเรียนจบของวัยรุ่น ซึ่งบอนนี่ถูกกล่าวหาว่าจัดหารถตู้ในท้องถิ่นเพื่อทำคอนเทนต์รับส่งวัยรุ่นไปมีเพศสัมพันธ์บนรถ นอกจากตัวเธอแล้ว ยังมีรายงานว่านักท่องเที่ยวชายอีก 17 คน ซึ่งรวมถึงชาวอังกฤษ ถูกควบคุมตัวไปด้วย

อารีฟ บาตูบารา ผู้กำกับการตำรวจบาดุง ยืนยันเมื่อวันเสาร์ว่าได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสอบสวนในข้อหาละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายศีลธรรมอันเข้มงวดของอินโดนีเซีย

ประวัติอื้อฉาว ถูกแบนจาก OnlyFans และห้ามเข้าประเทศ

สำหรับ บอนนี่ บลู วัย 26 ปี มีชื่อเสียงในด้านลบจากการทำคอนเทนต์ทางเพศที่รุนแรง ท้าทายศีลธรรม ก่อนหน้านี้เธอถูกแบนถาวรจากแพลตฟอร์ม OnlyFans เนื่องจากละเมิดกฎการใช้งานด้วยการวางแผนทำคอนเทนต์ที่ส่อไปในทางส่งเสริมวัฒนธรรมการข่มขืน และพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรง

บอนนี้ยังเคยถูกห้ามเข้าประเทศออสเตรเลียและฟิจิ หลังประกาศแผนที่จะไปหลับนอนกับเด็กหนุ่มวัย 18 ปีในช่วง Schoolies Week จนเกิดการต่อต้านจากผู้ปกครองจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่ผ่านมาเธอได้โพสต์วิดีโอท้าทายว่าปีนี้เธอเตรียมทนายความและเงินไว้พร้อมเพื่อจัดกิจกรรมให้ใหญ่กว่าเดิม จนนำมาสู่การถูกจับกุมที่บาหลีในที่สุด

