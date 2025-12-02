สดุดี ป้าฮีโร่ ไล่เคาะประตูเพื่อนบ้าน ไฟไหม้ฮ่องกง ก่อนสิ้นลมหายใจ
สดุดี ป้าฮีโร่ ไล่เคาะประตูเพื่อนบ้านทั้งชั้น ไฟไหม้ฮ่องกง ช่วยได้ 5 ชีวิต ก่อนหมดทางหนี สิ้นลมหายใจ สามีเชื่อภรรยาไม่เสียใจ
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ตึกอพาร์ตเมนต์สูง 35 ชั้น ในย่านไท่โปว ในฮ่องกง ในวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยเป็นเหตุไฟไหม้ระดับ 5 ซึ่งถือเป็นไฟไหม้ระดับสูงสุดในฮ่องกง ซึ่งถือเป็นเหตุไฟไหม้รุนแรงที่สุดในฮ่องกงตั้งแต่ปี 2537 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 146 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สำนักข่าวมาเธอร์ชิป ได้รายงานเรื่องราวของหญิงคนซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากเพื่อนบ้านเล่าว่าในวันเกิดเหตุนั้น หลังจากที่เธอได้รับแจ้งเตือน เธอไม่ได้เลือกจะหนีทันที แต่เธอเลือกจะเคาะประตูทุกห้องในชั้น 17 เพื่อแจ้งเตือนเพื่อนบ้านถึงเหตุไฟไหม้
ซึ่งจากการแจ้งเตือนของเธอทำให้เธอสามารถช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้ 4 คน และหมาอีกหนึ่งตัว ทว่าเธอไม่มีเวลาหลบหนีและทางออกถูกปิดกั้น ทำให้เธอตัดสินใจหนีกลับมาที่ห้องของตัวเอง ก่อนจะเสียชีวิตในที่สุด
ขณะที่ทางสามีเล่าว่า เขาโทษตัวเองที่ไม่สามารถช่วยภรรยาตัวเองได้ และเขาไม่ได้อยู่ข้างภรรยาในช่วงที่ภรรยาต้องการตัวเขาที่สุด ซึ่งสามียังแสดงความเสียใจอีกด้วยว่า หากเขาเร็วกว่านี้ซักนาที ภรรยาที่เขาอยู่กินมานานกว่า 40 ปี อาจจะยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ทางสามียังเชื่อด้วยว่าภรรยาของเขาไม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
