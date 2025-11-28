ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง ยอดตายพุ่งเกือบ 100 ศพ เร่งค้นหาผู้สูญหาย
ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง ยอดตายขยับเพิ่มขึ้นเป็น 94 ศพ บาดเจ็บอีก 76 ราย ตำรวจเร่งค้นหาผู้สูญหายที่เหลือ ไม่ทราบช่วงเวลาเกิดเหตุอยู่ในอาคารกี่คน
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ตึกอพาร์ตเมนต์สูง 35 ชั้น ในย่านไท่โปว ในฮ่องกง ในวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยเป็นเหตุไฟไหม้ระดับ 5 ซึ่งถือเป็นไฟไหม้ระดับสูงสุดในฮ่องกง ซึ่งถือเป็นเหตุไฟไหม้รุนแรงที่สุดในฮ่องกงตั้งแต่ปี 2537
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 94 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 76 ราย และยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมาก โดยอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวนั้น เป็นบ้านพักของประชาชนกว่า 4,600 ครัวเรือน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุว่าภายในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นมีประชาชนอยู่ทั้งหมดกี่คน
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าตรวจสอบอาคาร หลังจากที่พวกเขาสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว โดยหวังว่าภารกิจตรวจค้นจะเสร็จสิ้นในเช้าวันนี้
ก่อนหน้านี้ ไอลีน ชุง ผู้กำกับการอาวุโสของตำรวจฮ่องกง เปิดเผยว่า ได้จับกุมชายอายุระหว่าง 52 ถึง 68 ปี จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทกับที่ปรึกษาวิศวกรรมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่กำลังปรับปรุงอาคาร
เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้รับผิดชอบมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากตรวจพบวัสดุโฟม (Styrofoam) ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟสูง ติดตั้งอยู่นอกหน้าต่างอาคารบริเวณโถงลิฟต์ ซึ่งขัดต่อมาตรฐานการทนไฟและเป็นสาเหตุให้ไฟลามรวดเร็วผิดปกติ
