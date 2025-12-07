ด่วน! ปะทะเดือด “ภูผาเหล็ก” กำลังพลบาดเจ็บ 1 นาย ฝ่ายไทยโต้กลับตามกฎ
ด่วน! เกิดเหตุปะทะเดือดในพื้นที่ “ภูผาเหล็ก” ส่งผลให้ทหารบาดเจ็บ 1 นาย เจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ
7 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพบก ทันกระแส” รายงานข่าวด่วนเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ว่า เกิดการปะทะพื้นที่ภูผาเหล็ก ซึ่งอยู่ในพลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่กองทัพภาคที่ 2
ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวน 1 นาย ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้มีการตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นไปตามกฎการปะทะอย่างได้สัดส่วน โดยเพจ กองทัพบก ทันกระแส ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะทำการแจ้งให้ทราบต่อไป
ล่าสุดเพจ กองทัพบกภาคที่ 2 รายงานว่า ยืนยันคุมพื้นที่มั่งคง พร้อมนำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 นาย เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน หน่วยปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด และคงกำลังเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่าฝ่ายเราควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
- เวลา 14:15 น. หน่วย พัน.ร.13 (ฉก.1)ปะทะกับกำลังกพช. ด้วยอาวรปินเล็ก ผ่ายเรามีผู้บาดเจ็บ 1 นายคือ ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ (ป.6 พัน.6)
- เวลา 14:16 น. มีการยิงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะฝ่ายตรงข้ามเริ่มใช้อาวุธ ปรส. แม่ทัพภาคที่2 สั่งหน่วยไตรียมพร้อมเต็มรูปแบบ และ ปฏิบัติตามกฎการปะทะ
- เวลา 14:50 น. การปะทะ ยูติลงหน่วยยังคงเผ้าระวังสถานการณ์ และรักษาความพรื้อมอย่างใกล้ชิด
- เวลา 14:53 น. ลำเลียงผู้บาดเจ็บถึง บก.โดนเอาว์เพื่อรักษาพยาบาลต่อ
เวลา 14.16 น. ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงในพื้นที่บริเวณ ภูผาเหล็ก – พลาญหินแปดก้อน ส่งผลให้ฝ่ายเราจำเป็นต้องดำเนินการโต้ตอบ โดยเกิดการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มใช้อาวุธ ปรส. ต่อมาในเวลา 14.50 น. การปะทะได้ยุติลง อย่างไรก็ตาม หน่วยในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่การปะทะอาจขยายวงกว้าง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อำเภอแนวชายแดนของ 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ดำเนินการอพยพไปยัง ศูนย์พักพิงตามแผนอพยพประชาชน เพื่อความปลอดภัย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น
- กองทัพภาค 2 เตรียมแจ้งความ มือดีปล่อยข่าวปลอม เขมรยึดผาอินทรีย์
- “ฮุนเซน” โวย “อ.วิทิต” ตัวแทน UN ไม่ยอมรายงาน เชลยศึกเขมร 18 นาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: