เตือนด่วน! คนใช้ iPhone 15, 16, 17 เช็กการตั้งค่าทันที เสี่ยงโดนแฮกผ่านสายชาร์จ!

เผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 14:54 น.
59
ตำรวจไซเบอร์ iphone 15 16 17
CybercopTH

ตำรวจไซเบอร์ เตือนเอง ผู้ใช้ iPhone 15, 16, 17 เช็กการตั้งค่าทันที เสี่ยงโดนแฮกผ่านสายชาร์จ!

วานนี้ (6 ธ.ค.68) ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่ใช้มือถือรุ่นไอโฟน โดยระบุว่า เตือนด่วน! ผู้ใช้ iPhone 15, 16, 17 เช็กการตั้งค่าทันที เสี่ยงโดนแฮกผ่านสายชาร์จ! หลังอัปเดต iOS 26 พบการตั้งค่าความปลอดภัยเปลี่ยนเอง! แค่เสียบสายชาร์จ (โดยเฉพาะสายปลอมหรือสายตามจุดบริการสาธารณะ) อาจกลายเป็นการเปิดประตูให้โจรดูดข้อมูล หรือยึดเครื่องได้ทันทีโดยที่คุณไม่รู้ตัว

รุ่นที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ iPhone 15, 16, 17

  • iPad หรืออุปกรณ์ Apple ทุกรุ่นที่ใช้ช่องชาร์จแบบ USB-C

วิธีป้องกัน สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1.เข้า Settings (การตั้งค่า)

2.ไปที่ Privacy & Security (ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย)

3.เลื่อนหา Wired Accessories (อุปกรณ์เสริมแบบมีสาย)

4.เปลี่ยนตัวเลือกเป็น “Always Ask” (ถามทุกครั้ง) 🛡️

ถ้าเปลี่ยนค่าไม่ได้? หรือปุ่มเป็นสีเทา? ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเครื่องคุณอาจผิดปกติ

  • เช็กโปรไฟล์แปลกปลอม: ไปที่ General > VPN & Device Management (ถ้ามีชื่อองค์กรแปลกๆ โผล่มา ให้ระวัง!)
  • บั๊กของ iOS: ลองกด Reset All Settings (รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด) แล้วตั้งค่าใหม่
  • เปิด Lockdown Mode: เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

จำไว้เสมอว่า สายชาร์จของคนอื่น หรือสายราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐาน คือความเสี่ยง! ควรใช้สายแท้ หรือสายส่วนตัว เพื่อความปลอดภัย.

ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

เผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 14:54 น.
