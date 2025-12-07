ข่าว

ไอซ์ รับเคยดูมือถือนัทปง ตร.เผยเพื่อน 3 คน ให้การมีประโยชน์ “ต้น” โผล่คนสุดท้าย

เผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 15:32 น.| อัปเดต: 07 ธ.ค. 2568 15:33 น.
แฟ้มภาพ

“ไอซ์ สารวัตร” รับเคยดูโทรศัพท์ “นัทปง” แต่ไม่มีข้อมูลการตาย คาดคนนำออกจากบ้านเป็นญาติ แจงไม่ใช่เจ้าทุกข์แต่เป็นตัวกลางประสาน หลังสะพัดถือกุญแจ เตรียมเปิดบ้านให้พฐ.ตรวจค้น รับรู้จัก 3 คนในที่เกิดเหตุ ส่วน “บิ๊ก” ไม่เคยได้ยินชื่อหรือรู้จักมาก่อน

วันนี้ (7 ธ.ค.68) สารวัตร กิจพานิช หรือ “ไอซ์” ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน กรณีนายณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิต โดยเจ้าตัวระบุถึงประเด็นแรกเรื่องของโทรศัพท์มือถือนั้น ก่อนหน้านี้ยอมรับว่า มีการเปิดดูมือถือของพี่นัท แต่ไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องการเสียชีวิต

ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดไม่ได้ดูในรายละเอียดทั้งหมด เพราะรายละเอียดมีเยอะมากโดยเรื่องนี้ขอพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนในเรื่องของหลักฐาน ตนดูเฉพาะบางส่วนเท่าที่มารยาทในฐานะคนที่รู้จัก เพราะมือถือเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ครอบครัวก็ไว้ใจที่จะให้ตนเป็นตัวแทนนำมามอบให้ตำรวจ

ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัทปง ลั่น อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา เตือนปชช.ติดตามอย่างมีสติ-2

เมื่อถามว่าใครเป็นคนนำโทรศัพท์ออกจากบ้านที่เกิดเหตุ ?

ไอซ์ สารวัตร ตอบโดยสันนิษฐานว่า เป็นญาติซึ่งไม่แน่ใจเพราะโทรศัพท์ตนได้รับโทรศัพท์อีกครั้ง คือ ญาติของนายณัฐวุฒินำมาให้ และวันนี้ครอบครัวนายณัฐวุฒิ ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เมื่อถามว่า หากตำรวจเตรียมออกหมายค้นบ้านนั้น นายสารวัตร กล่าวว่า เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ จริงๆ ตนมองว่าควรค้นตั้งแต่วันแรก และหากประสานขอความร่วมมือก็คาดว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือ

ส่วนหลักฐานทั้งหมดตำรวจน่าจะมีอยู่แล้วใช่หรือไม่ ตนไม่มั่นใจว่ามีหลักฐานหมดหรือไม่ เพราะยังไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่ มีเพียงพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ส่วนเรื่องคดีเป็นญาติๆ ที่เป็นผู้ดำเนินการ แต่คาดว่าคนที่จะมาบ้านอาจเป็นน้องชายของนายณัฐวุฒิ

ส่วนมีความสนิทกับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ นายสารวัตร ยอมรับว่ารู้จัก เพราะ 2 คน คนในนั้นเพราะเป็นเพื่อนร่วมงานกัน และเคยเจอ “นายต้น” เพราะเป็นเพื่อนกับนายณัฐวุฒิมาหลายปี

ส่วน“นายบิ๊ก” ไม่เคยได้ยินชื่อและรู้จักมาก่อน ทั้งนี้นายณัฐวุฒิ เป็นคนที่มีหลายสังคม แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเล่ารายละเอียดเรื่องส่วนตัวให้ฟัง

ดร ธนกฤต หลักฐานห่อปริศนา ณัฐปง
แฟ้มภาพ Facebook @thanakrit.jitareerat

กรณีซองยาเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นค้นพบ แต่เป็นทีมข่าวที่เข้าพบนั้น ?

ประเด็นข้างต้น ไอซ์ สารวัตร ระบุว่า นายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี มีการให้ข้อมูลว่าการพบไม่มีใครพบทั้งตนและคนที่ทำงาน แต่เรื่องเกิดจากการที่เราสงสัยและไม่ปล่อยผ่าน เพราะเป็นเรื่องของพี่ชาย ซึ่งไม่อยากให้เกิดการตีความที่ไปกระทบกับเกียรติของคนตาย

ความรู้สึกของครอบครัว เป็นสิ่งที่เราลำบากใจในการพูดถึงหรือคิดไปเองหรือตีความ วิเคราะห์ จึงต้องหาข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนจึงจะสามารถพูดได้ พร้อมกับว่ามีคนให้ข้อมูลว่านายณัฐวุฒิ มีการพูดถึงและเคยโชว์ยาว่ามี

ส่วนเรื่องการตั้งข้อสังเกตการณ์เสียชีวิตในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะอะไร ตนไม่อยากพุ่งเป้าไปที่ไหนพูดอะไรอาจจะถูกตีความ เมื่อนึกถึงครอบครัวเปิดอ่าน อาจจะมีความรู้สึกบางอย่าง ทั้งนี้ส่วนตัวตนกับผู้ตายมีความสนิทและจัดรายการด้วยกัน ไม่มีสัญญาณอะไร หรือแม้การทำร้ายตัวเองก็ไม่มี ซึ่งยืนยันว่าไม่มีเหตุใดๆ ที่จะไปตอบได้ว่าทำร้ายด้วยเหตุผลอะไร หรือมีคนอื่นมาทำร้ายด้วยสาเหตุอะไร ส่วนที่มีการเปิดเผยแชตข้อความผู้เสียชีวิต เช่นเรื่องของการขอสารไซยาไนต์ ตนไม่เคยรู้เรื่องว่ามีในครอบครอง แต่อาจมีบางคนที่ทราบ

ภาพ @ลุยชนข่าว
ไอซ์ สารวัตร กับพุทธ อภิวรรณ ร่มกันค้นหาความจริงกรณีเสียชีวิต ณัฐวุฒิ ปงลังกา รายการพุทธทอล์ค เมื่อคืนนี้
แฟ้มภาพช่อง 8

ขณะเดียวกันวันนี้ในส่วนของการสอบปากคำพยานทั้ง 3 คนนั้น คือ น.ส.โอ น.ส.ออ และนายบิ๊ก จนถึงช่วงเที่ยง ซึ่งล่วงเลยมากว่า 3 ชม. ปรากฏว่า การสอบปากคำยังไม่แล้วเสร็จ !

โดย พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1) บอกกับผู้สื่อข่าวที่มาติดตามคดีที่ สภ.บางกรวยในวันนี้ (7 ธ.ค.) โดยระบุสั้นๆ ว่า ประเด็นต่ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการสอบสวน

เบื้องต้นการสอบปากคำพยานให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี แต่ยังเหลือสอบพยานอีก 1 คน คือ นายต้น คาดว่าน่าจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนช่วงบ่ายวันนี้

ต่อมา เวลา 13.00 น. มีรายงาน ต้น เพื่อนสนิทนัทปง เดินทางมายัง สภ.บางกรวย เพื่อเข้าพบกับพนักงานสอบสวน ให้ปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านก่อนที่นัทปงจะเสียชีวิตจากไซยาไนด์ โดยนายต้นเลี่ยงที่จะตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าว

ขอบคุณข้อมูล : ช่อง 8

ต้น เพื่อนนัทปง เข้าให้แากคำวันนี้ 7 ธันวาคม 68
ภาพจาก : แนวหน้า

Photo of Pachara

Pachara

