วอนหยุด แห่ไล่ขุดข่าว “นัทปง” เลยเถิด ย้ำเห็นใจครอบครัว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 14:35 น.| อัปเดต: 07 ธ.ค. 2568 14:40 น.
141
ข่าวนัทปง คลิปเสียงเพื่อนสนิท
แฟ้มภาพ

ขอ ไม่เอาพวกคลิปเสียง-เรื่องส่วนตัว มานำเสนอแล้ว หลังข่าวเสียชีวิตณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่องดัง โลกออนไลน์เล่นขุดคุ้ยกันหนักจนหวั่นกระแสสังคมกระทบแง่ลบ กับครอบครัวผู้ตาย

วันนี้ (7 ธ.ค.68) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama-addict” ออกมาแตะเบรกผู้ที่ตามเสพข่าวการเสียขีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้ข่าวภาคสนามของช่อง 8 ซึ่งเวลานี้กระแสการไล่ขุดคุ้ยที่มาที่ไปของปริศนาการตายนับตั้งแต่เจอสารไซยาไนด์ในร่างของน้องนัทนักข่่วช่องดังนั้น ล่าสุดช้อมูลที่นำมาตีแผ่กันทั้งจากสำนักข่าวช่องใหญ่และโลกโซเชียล ทำท่าจะบานปลาย การนำเสนอบางแง่มุม ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวของณัฐวุฒิโดยไม่รู้ตัว

ด้วยเเหตุนี้เพจDrama-addict จึงลงเนื้อหาแจ้งเตือนทำนองว่า จากกรณีการเสียชีวิตของคุณณัฐวุฒิ ตอนแรก สื่อ ก็ช่วยกันขุดข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขา แต่ตอนนี้พอข้อมูลออกมาเรื่อยเรื่อยคิดว่า อาจจะต้องหยุดกันแล้วมั้งเพราะบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวที่ทางผู้ตายและครอบครัวอาจจะไม่ได้อยากให้เปิดเผยก็ได้ ตอนนี้ตำรวจก็ขยับเต็มที่แล้วที่เหลือรอฟังทางตำรวจแถลงอย่างเดียวน่าจะดีกว่าครับ

“ไม่ต้องเอาพวกคลิปเสียงเรื่องส่วนตัวของเค้ามานำเสนอแล้วก็ได้ครับน่าจะเพียงพอแล้ว”

ถึงตรงนี้รยางานล่าสุดจากฝั่งของตำรวจที่รับผิดชอบคดี สภ.บางกราย จ.นนทุบรี เมื่อเวลา 11.38 น. พนง.สอบสวนได้เรียกสอบพยาน 5 คน ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่เสียชีวิต หลังผลชันสูตรพบไซยาไนด์ในเลือดและกระเพาะอาหารแล้ว

ต่อมาเวลา 13.00 น. มีการอ้างว่าเจ้ากน้าที่ได้ย้ายตัว “บิ๊ก เพื่อนสนิทนัทปง” ออกจากห้องสอบสวน เพื่อเข้าไปยังห้องประชุม และพูดคุยกับ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ที่มาประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี

ขณะที่หลายฝ่ายพยายามสอบถามถึงประเด็นเพื่อนรายนี้ทราบหรือไม่ว่า ณัฐวุฒิ ได้ดื่มไซยาไนด์เข้าไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ซึ่งปฏิกิริยาของบิ๊ก อ้างอิงจากรายงานของข่าวสด ระบุ เจ้าตัวพยายามที่จะพูดกับผู้สื่อข่าวแต่ก็พูดเพียงว่า “ยัง….เดี๋ยว” ก่อนที่เจ้าตัวจะเดินเข้าไปยังห้องประชุม.

รายการลุยชนข่าว ช่อง 8 สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ บิ๊ก เพื่อนสนิทนัท
แฟ้มภาพ รายการลุยชนข่าว ช่อง 8
พิธีเผาหลอก นัทปง ครอบครัว-เพื่อนร่วมงานร่ำไห้ 4 คนในบ้านวันสุดท้ายร่วมงานด้วย-3
แฟ้มภาพ
กู้ภัยหน้าบ้านนัทปง ยืนยันไม่ได้เรียกเงิน ครอบครัวผู้สื่อข่าวช่อง 8
แฟ้มภาพ
พิธีศพ นัทปง
แฟ้มภาพ Facebook @northmgr
บิ๊ก งานสวดคืนสุดท้าย นัทปง
ขอบคุณภาพจาก @เช้านี้ขยี้ข่าว – ข่าวช่อง8
ต้น งานศพนัท
ขอบคุณภาพจาก @เช้านี้ขยี้ข่าว – ข่าวช่อง8
บิ๊กเพื่อนสนิทนัทปง
ขอบคุณภาพจาก @เช้านี้ขยี้ข่าว – ข่าวช่อง8

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

