วอนหยุด แห่ไล่ขุดข่าว “นัทปง” เลยเถิด ย้ำเห็นใจครอบครัว
ขอ ไม่เอาพวกคลิปเสียง-เรื่องส่วนตัว มานำเสนอแล้ว หลังข่าวเสียชีวิตณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่องดัง โลกออนไลน์เล่นขุดคุ้ยกันหนักจนหวั่นกระแสสังคมกระทบแง่ลบ กับครอบครัวผู้ตาย
วันนี้ (7 ธ.ค.68) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama-addict” ออกมาแตะเบรกผู้ที่ตามเสพข่าวการเสียขีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้ข่าวภาคสนามของช่อง 8 ซึ่งเวลานี้กระแสการไล่ขุดคุ้ยที่มาที่ไปของปริศนาการตายนับตั้งแต่เจอสารไซยาไนด์ในร่างของน้องนัทนักข่่วช่องดังนั้น ล่าสุดช้อมูลที่นำมาตีแผ่กันทั้งจากสำนักข่าวช่องใหญ่และโลกโซเชียล ทำท่าจะบานปลาย การนำเสนอบางแง่มุม ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวของณัฐวุฒิโดยไม่รู้ตัว
ด้วยเเหตุนี้เพจDrama-addict จึงลงเนื้อหาแจ้งเตือนทำนองว่า จากกรณีการเสียชีวิตของคุณณัฐวุฒิ ตอนแรก สื่อ ก็ช่วยกันขุดข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขา แต่ตอนนี้พอข้อมูลออกมาเรื่อยเรื่อยคิดว่า อาจจะต้องหยุดกันแล้วมั้งเพราะบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวที่ทางผู้ตายและครอบครัวอาจจะไม่ได้อยากให้เปิดเผยก็ได้ ตอนนี้ตำรวจก็ขยับเต็มที่แล้วที่เหลือรอฟังทางตำรวจแถลงอย่างเดียวน่าจะดีกว่าครับ
“ไม่ต้องเอาพวกคลิปเสียงเรื่องส่วนตัวของเค้ามานำเสนอแล้วก็ได้ครับน่าจะเพียงพอแล้ว”
ถึงตรงนี้รยางานล่าสุดจากฝั่งของตำรวจที่รับผิดชอบคดี สภ.บางกราย จ.นนทุบรี เมื่อเวลา 11.38 น. พนง.สอบสวนได้เรียกสอบพยาน 5 คน ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่เสียชีวิต หลังผลชันสูตรพบไซยาไนด์ในเลือดและกระเพาะอาหารแล้ว
ต่อมาเวลา 13.00 น. มีการอ้างว่าเจ้ากน้าที่ได้ย้ายตัว “บิ๊ก เพื่อนสนิทนัทปง” ออกจากห้องสอบสวน เพื่อเข้าไปยังห้องประชุม และพูดคุยกับ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ที่มาประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี
ขณะที่หลายฝ่ายพยายามสอบถามถึงประเด็นเพื่อนรายนี้ทราบหรือไม่ว่า ณัฐวุฒิ ได้ดื่มไซยาไนด์เข้าไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ซึ่งปฏิกิริยาของบิ๊ก อ้างอิงจากรายงานของข่าวสด ระบุ เจ้าตัวพยายามที่จะพูดกับผู้สื่อข่าวแต่ก็พูดเพียงว่า “ยัง….เดี๋ยว” ก่อนที่เจ้าตัวจะเดินเข้าไปยังห้องประชุม.
