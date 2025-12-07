ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น
ไทยงัดหลักฐานเด็ดกลางที่ประชุมเจนีวา แฉทหารกัมพูชา วางทุ่นระเบิดใหม่ทำทหารไทยขาขาด 7 นาย กัมพูชาเต้นประท้วงอ้างหลักฐานเท็จ สุดท้ายทูตเขมรโดนตัดไมค์เหตุพูดเกินเวลา
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 22 (22MSP) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยหยิบยกประเด็นความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาขึ้นหารือ เนื่องจากทหารไทย 7 นาย ต้องสูญเสียขาจากการเหยียบทุ่นระเบิดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นทุ่นระเบิดที่เพิ่งถูกวางใหม่ ไม่ใช่ระเบิดตกค้างในอดีต
ไทยงัดหลักฐานคลิปทหารกัมพูชาวางระเบิดโชว์กลางเวทีโลก
นางสาวอุศณา พีรานนท์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ได้เปิดหลักฐานกลางที่ประชุม แม้ฝ่ายกัมพูชาจะพยายามประท้วง โดยหลักฐานประกอบด้วย
- โทรศัพท์มือถือ ซึ่งยึดได้จากพื้นที่เกิดเหตุเมื่อ 19 สิงหาคม 2568 บริเวณพิกัด VA61437 96560 ฐานพลาญยาว จังหวัดศรีสะเกษ
- คลิปวิดีโอ ที่มีการบันทึกเมื่อ 8 มิถุนายน 2568 เผยภาพทหารกัมพูชากำลังฝึกฝนการวางทุ่นระเบิดชนิด PMN-2
- ภาพถ่าย ที่มีการบันทึกเมื่อ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 14.32 น. แสดงภาพทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิด PMN-2 ซึ่งได้มาจากแอปพลิเคชัน Telegram ของเจ้าของโทรศัพท์
กัมพูชาประท้วงวุ่น ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
นาย ลี ธุช รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา แสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของไทย โดยมองว่าไทยข้ามขั้นตอนการเจรจาทวิภาคีและเลือกวิธีการเผชิญหน้า พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด อ้างว่าหลักฐานของไทยขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ และย้ำว่ากัมพูชาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดระดับโลก จึงไม่มีเหตุผลที่จะวางระเบิดใหม่เพื่อทำลายชื่อเสียงตนเอง พร้อมขอให้ไทยรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง
บรรยากาศตึงเครียด ทูตกัมพูชาถูกตัดไมค์
สถานการณ์ในที่ประชุมทวีความดุเดือดเมื่อ นายดารา อิน เอกอัครราชทูตกัมพูชา ใช้สิทธิกล่าวตอบโต้ไทย โดยกล่าวหาว่าไทยมีเจตนาถ่วงเวลาข้อตกลงสันติภาพและหลักฐานเชื่อถือไม่ได้ แต่เนื่องจากนายดาราใช้เวลาพูดเกินโควตา 2 นาทีที่กำหนดไว้ ประธานในที่ประชุมจึงตัดสินใจตัดเสียงไมโครโฟน ยุติการกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าว ท่ามกลางข้อเรียกร้องของไทยที่ต้องการให้เลขาธิการสหประชาชาติตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระเข้ามาดูแลปัญหานี้อย่างเร่งด่วน
