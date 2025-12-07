ข่าว

ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 12:36 น.| อัปเดต: 07 ธ.ค. 2568 12:36 น.
50
ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น

ไทยงัดหลักฐานเด็ดกลางที่ประชุมเจนีวา แฉทหารกัมพูชา วางทุ่นระเบิดใหม่ทำทหารไทยขาขาด 7 นาย กัมพูชาเต้นประท้วงอ้างหลักฐานเท็จ สุดท้ายทูตเขมรโดนตัดไมค์เหตุพูดเกินเวลา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 22 (22MSP) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยหยิบยกประเด็นความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาขึ้นหารือ เนื่องจากทหารไทย 7 นาย ต้องสูญเสียขาจากการเหยียบทุ่นระเบิดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นทุ่นระเบิดที่เพิ่งถูกวางใหม่ ไม่ใช่ระเบิดตกค้างในอดีต

นางสาวอุศณา พีรานนท์ เอกอัครราชทูตไทย ชี้แจงหลักฐานต่อที่ประชุม
FB/ Army Military Force

ไทยงัดหลักฐานคลิปทหารกัมพูชาวางระเบิดโชว์กลางเวทีโลก

นางสาวอุศณา พีรานนท์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ได้เปิดหลักฐานกลางที่ประชุม แม้ฝ่ายกัมพูชาจะพยายามประท้วง โดยหลักฐานประกอบด้วย

  • โทรศัพท์มือถือ ซึ่งยึดได้จากพื้นที่เกิดเหตุเมื่อ 19 สิงหาคม 2568 บริเวณพิกัด VA61437 96560 ฐานพลาญยาว จังหวัดศรีสะเกษ
  • คลิปวิดีโอ ที่มีการบันทึกเมื่อ 8 มิถุนายน 2568 เผยภาพทหารกัมพูชากำลังฝึกฝนการวางทุ่นระเบิดชนิด PMN-2
  • ภาพถ่าย ที่มีการบันทึกเมื่อ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 14.32 น. แสดงภาพทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิด PMN-2 ซึ่งได้มาจากแอปพลิเคชัน Telegram ของเจ้าของโทรศัพท์

ภาพจากคลิปวิดีโอที่ไทยนำเสนอ แสดงทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิด

กัมพูชาประท้วงวุ่น ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

นาย ลี ธุช รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา แสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของไทย โดยมองว่าไทยข้ามขั้นตอนการเจรจาทวิภาคีและเลือกวิธีการเผชิญหน้า พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด อ้างว่าหลักฐานของไทยขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ และย้ำว่ากัมพูชาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดระดับโลก จึงไม่มีเหตุผลที่จะวางระเบิดใหม่เพื่อทำลายชื่อเสียงตนเอง พร้อมขอให้ไทยรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง

บรรยากาศตึงเครียด ทูตกัมพูชาถูกตัดไมค์

สถานการณ์ในที่ประชุมทวีความดุเดือดเมื่อ นายดารา อิน เอกอัครราชทูตกัมพูชา ใช้สิทธิกล่าวตอบโต้ไทย โดยกล่าวหาว่าไทยมีเจตนาถ่วงเวลาข้อตกลงสันติภาพและหลักฐานเชื่อถือไม่ได้ แต่เนื่องจากนายดาราใช้เวลาพูดเกินโควตา 2 นาทีที่กำหนดไว้ ประธานในที่ประชุมจึงตัดสินใจตัดเสียงไมโครโฟน ยุติการกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าว ท่ามกลางข้อเรียกร้องของไทยที่ต้องการให้เลขาธิการสหประชาชาติตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระเข้ามาดูแลปัญหานี้อย่างเร่งด่วน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น ข่าว

ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยหน้าบ้านนัทปง เข้าให้ปากคำ ยันพูดเรื่อง “หงส์” ปัดเรียกรับเงิน

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พุทธ อภิวรรณ เปิดแชทเพื่อนสนิท “นัท” โยง “ไซยาไนด์”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังวอน หยุดปั่นข่าว น้ำท่วมใต้ 13-17 ธ.ค. ยันไม่มีน้ำท่วมใหญ่ ฝนน้อยกว่าเก่า ข่าว

เพจดังวอน หยุดปั่นข่าว น้ำท่วมใต้ 13-17 ธ.ค. ยันไม่มีน้ำท่วมใหญ่ ฝนน้อยกว่าเก่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่าง &quot;นัทปง&quot; ถึงสถาบันนิติฯ แล้ว ตร.เรียกพยาน 5 ปาก เข้าให้ปากคำ เคลียร์ปมไซยาไนด์ ข่าว

ร่าง “นัทปง” ถึงสถาบันนิติฯ แล้ว ตร.เรียกพยาน 5 ปาก เข้าให้ปากคำ เคลียร์ปมไซยาไนด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊ก โฟนอินตอบ พุทธ คืนนั้นทำอะไร ณัฐวุฒิ ไม่กังวลคดีแต่รับประมาทดูแลพี่เขาไม่ดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ​ เพาะกาย รับผิด ปมตบเด็ก 9 ขวบ ฉุนเหยียบตีนกบ ยันแค่อยากสั่งสอน ข่าว

อินฟลูฯ​ เพาะกาย ยอมรับผิด ปมตบเด็ก 9 ขวบ ฉุนเหยียบตีนกบ ยันแค่อยากสั่งสอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 7 ธันวาคม 2568 ดูดวง

3 ราศี ระวังปัญหาคดีความ เอกสารสัญญาผิดพลาด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอธ.บิลเบา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลจับสลากฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

จับสลากฟุตบอลโลก 2026 คู่เปิดสนาม เจ้าภาพพบทีมใด-วันที่เท่าไหร่ เช็กที่นี่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พิธีเผาหลอก นัทปง ครอบครัว-เพื่อนร่วมงานร่ำไห้ 4 คนในบ้านวันสุดท้ายร่วมงานด้วย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉคลิป 2 กู้ภัยหวังรีดเงินแสน “คดีนัทปง” ต่อรองเหลือ 85000 อ้างผู้ใหญ่กลัวหลุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท. ขู่ฟ้องหมิ่น หลังดราม่าซีเกมส์ 2025 หากบิดเบือนข้อมูล ข่าว

กกท. ขู่ฟ้องหมิ่น หลังดราม่าซีเกมส์ 2025 ลั่นพร้อมรับคำติชม แต่ไม่ปล่อยหากบิดเบือนข้อมูล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธอภิวรรณเผาหลอกณัฐวุฒิปงลังกา บันเทิง

เปิดคำพูด พุทธ อภิวรรณ บอก “นัทปง” วันเผาหลอก ก่อนอายัดร่างคืนนี้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ตร.ออกหมายเรียก 4 คน ที่อยู่ในบ้าน ‘นัทปง’ สอบปากคำปมไซยาไนด์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล เบติส พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้นสมัครงาน เศรษฐกิจ

มหากาพย์ ไดกิ้น 2025 ปัญหาจริงอยู่ที่ “แจกทอง” ลุ้นกรมแรงงานคุย 8 ธ.ค.ไม่ให้ได้ไหม!

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัทปง ลั่น อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา เตือนปชช.ติดตามอย่างมีสติ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ณัฐวุฒิ ปงลังกา เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม. ข่าว

ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ‘นัทปง’ เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม.

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีสวดอภิธรรมศพ นัทปง คืนสุดท้าย ข่าว

เปิดภาพ “บิ๊ก-ต้น” ร่วมงานศพ “นัทปง” คืนสุดท้าย คืนนี้ส่งร่างพิสูจน์ต่อ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังยืนยัน คนละครึ่ง เฟส 2 ได้ใช้ทันก่อนวันรัฐบาลอนุทินประกาศยุบสภาฯ แน่นอน เศรษฐกิจ

คลังยืนยัน คนละครึ่ง เฟส 2 ได้ใช้ทันก่อนวันรัฐบาลอนุทินประกาศยุบสภาฯ แน่นอน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 12:36 น.| อัปเดต: 07 ธ.ค. 2568 12:36 น.
50
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บิ๊ก โฟนอินตอบ พุทธ คืนนั้นทำอะไร ณัฐวุฒิ ไม่กังวลคดีแต่รับประมาทดูแลพี่เขาไม่ดี

เผยแพร่: 7 ธันวาคม 2568
อินฟลูฯ​ เพาะกาย รับผิด ปมตบเด็ก 9 ขวบ ฉุนเหยียบตีนกบ ยันแค่อยากสั่งสอน

อินฟลูฯ​ เพาะกาย ยอมรับผิด ปมตบเด็ก 9 ขวบ ฉุนเหยียบตีนกบ ยันแค่อยากสั่งสอน

เผยแพร่: 7 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 7 ธันวาคม 2568

3 ราศี ระวังปัญหาคดีความ เอกสารสัญญาผิดพลาด

เผยแพร่: 7 ธันวาคม 2568

แอธ.บิลเบา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568
Back to top button