4 ราศี ถึงเวลาลงจากคาน ดวงเจอรักแท้ไม่ทันตั้งตัว

เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:45 น.
51
หมอดูฟันธง 4 ราศี กันย์, มังกร, กุมภ์, สิงห์ เตรียมสละโสด! ดวงดาวความรักโคจรมาทับลัคนา คนที่ใช่จะมาในเวลาที่ไม่คาดฝัน เลิกเหงาถาวร

สำหรับคนโสดที่ครองตัวมานาน หรือคนที่เริ่มถอดใจกับความรักไปแล้ว ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม เพราะช่วงนี้ดวงดาวแห่งความรักโคจรมาทำมุมที่ดีที่สุด ส่งผลให้ คานทองนิเวศน์ ที่เคยแข็งแกร่ง กำลังจะพังทลายลง มีเกณฑ์จะไดลงจากคานแบบไม่ทันตั้งตัว บทจะมาก็มาแบบปุบปับ ไม่ให้สุ้มให้เสียง เป็นรักแท้ที่พุ่งชนจนคุณตั้งรับไม่ทัน

สำหรับ 4 ราศี ที่เตรียมตัวสละโสด ได้แก่

1. ราศีกันย์

ชาวราศีกันย์ขึ้นชื่อเรื่องความช่างเลือก มาตรฐานสูง จนใครๆ ก็มองว่าจีบยาก แต่ในช่วงนี้กำแพงที่คุณสร้างไว้จะพังทลายลง เพราะจะมีคนเข้ามาที่ “ตรงสเปก” แบบจับวาง หรือเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในจุดที่คุณขาดหายไป เขาจะเข้ามาในจังหวะที่คุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรัก อาจเจอกันในที่ทำงาน หรือการประชุม แต่เคมีจะเข้ากันอย่างประหลาด จนคุณยอมเปิดใจ

2. ราศีมังกร

คนบ้างานอย่างชาวราศีมังกร มักมองข้ามเรื่องหัวใจมาตลอด แต่ช่วงนี้ความรักจะวิ่งเข้าหาคุณในขณะที่คุณกำลังยุ่งที่สุด คนๆ นี้อาจเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วในแวดวงธุรกิจ หรือเป็นคนที่ผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จัก เขาจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระทางใจ ทำให้คุณรู้สึกว่าการมีคู่มันดีกว่าการอยู่คนเดียว ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง

3. ราศีกุมภ์

ชาวราศีกุมภ์รักอิสระและโลกส่วนตัวสูง มักจะโสดเพราะเลือกเอง แต่ช่วงนี้คุณจะหนีความรักไม่พ้น จะมีคนเข้ามาทำให้โลกของคุณสั่นไหว เขาคนนี้จะเข้าใจความ “อินดี้” ของคุณเป็นอย่างดี ไม่ก้าวก่าย แต่พร้อมจะเดินไปข้างกัน อาจเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อน แล้วพัฒนาเป็นคนรู้ใจแบบที่คุณไม่ทันรู้ตัว

4. ราศีสิงห์

ชาวราศีสิงห์มักมองหาคนที่ “ศีลเสมอกัน” ซึ่งหายากมาก แต่ในช่วงนี้ฟ้าเปิดทางให้คุณได้เจอคนคนนั้น เขาจะมีโปรไฟล์ดี หน้าที่การงานมั่นคง และพร้อมจะดูแลคุณดุจเจ้าหญิงหรือเจ้าชาย การเจอกันครั้งนี้เหมือนพรหมลิขิต อาจเจอกันในงานสังคม หรือสถานที่ท่องเที่ยว เป็นรักแรกพบที่สานสัมพันธ์กันติดอย่างรวดเร็ว

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger

