เปิดวาร์ป ‘ธีร์ Only Monday’ ต้าวหมี แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’

ประวัติ ‘ธีร์ Only Monday’ หนุ่มลำพูนเจ้าของเสียงร้อง 100 ล้านวิว ที่แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’ ให้
หากคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงผ่านเพลย์ลิสต์ใน YouTube หรือสตรีมมิงต่าง ๆ เชื่อว่าต้องเคยสะดุดหูกับเสียงร้องเอกลักษณ์ดนตรีอินดี้ร็อกเนื้อหาบาดลึกกินใจ ของ ธีร์-ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำและมือกีตาร์แห่งวง Only Monday ภายใต้สังกัด GeneLab ในเครือ GMM Music ชายหนุ่มผู้พาเพลงอกหักกวาดยอดวิวรวมกันหลักร้อยล้านวิว จนแฟนคลับต่างพร้อมใจกันเรียกเขาว่า หัวจ่ายเพลงเศร้า
ธีร์ ทีปกร เด็กชายชาวลำพูน ก้าวสู่เวทีประกวดระดับประเทศ
ธีร์ เป็นหนุ่มเหนือจากจังหวัดลำพูน เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2546 เติบโตมาท่ามกลางเสียงดนตรี ทำให้เริ่มฝึกฝนทักษะทางดนตรีมาตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ เริ่มจากการเรียนเปียโนก่อนจะเปลี่ยนมาหลงใหลในเสียงกีตาร์ ตัดสินใจเข้าประกวดรายการ The Voice Kids Thailand ในปี 2016 แม้จะไม่ได้คว้าแชมป์ แต่การผ่านเข้ารอบลึก ๆ ก็เป็นประสบการณ์ล้ำค่า
ต่อมา ธีร์เลือกเดินหน้าสายดนตรีอย่างเต็มตัว เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร ทำให้เขาได้พบกับเพื่อนสนิทอีกสองคนคือ โปรด (มือเบส) กับ เฟรม(มือกลอง) ซึ่งกลายมาเป็นสมาชิกวงร่วมกันในปัจจุบัน
กำเนิดวง Only Monday จากห้องซ้อมวันจันทร์
ก่อนจะมาเป็น Only Monday ธีร์เคยสั่งสมประสบการณ์ในฐานะมือกีตาร์วง Overdose มีผลงานซิงเกิลชื่อ เด็กโง่ มาแล้ว จนกระทั่งปี 2020 เขาจับมือกับเพื่อนสนิทจากรั้วโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ก่อตั้งวงดนตรีขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2020
ที่มาของชื่อวงนั้นเรียบง่ายแต่มีความหมาย เพราะในช่วงแรก ตารางเรียนที่แน่นขนัดทำให้พวกเขามีเวลาว่างตรงกันเพื่อรวมตัวซ้อมดนตรีได้เพียงแค่วันจันทร์เท่านั้น จึงนำชื่อวันดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อวงเพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้น
วงเริ่มสร้างฐานแฟนคลับจากการนำเพลงดังมาทำคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ของตัวเองลง YouTube จนฝีมือไปเข้าตาค่าย GeneLab นำไปสู่การเซ็นสัญญาเป็นศิลปินอาชีพเต็มตัว
ปรากฏการณ์ ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’
ทันทีที่ปล่อยซิงเกิลแรก ฉันเป็นของเธอ วงก็เริ่มเป็นที่รู้จัก แต่จุดที่ทำให้ Only Monday กลายเป็นวงดนตรีแถวหน้าคือเพลง ได้แต่นึกถึง สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวถล่มทลายทะลุ 146 ล้านวิว (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2568) ตามมาด้วยเพลงฮิตอย่าง สองมาตรฐาน, ทิ้งไป และ จดจำ ที่ต่างประสบความสำเร็จบนชาร์ตเพลงและมียอดเข้าชมมหาศาล
ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดผ่านบทเพลงได้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ทำให้ธีร์ได้รับฉายาจากแฟนเพลงว่า หัวจ่ายเพลงเศร้า เพราะเปรียบเสมือนเครื่องผลิตเพลงเศร้าที่ปล่อยออกมากระแทกใจคนอกหักได้อย่างถึงแก่น
เบื้องหลังอัลบั้ม Hotel Room 302
ล่าสุดในเดือนเมษายน 2568 Only Monday ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ชื่อว่า Hotel Room 302 ชื่ออัลบั้มนี้มีที่มาจากเหตุการณ์จริงระหว่างที่วงออกทัวร์คอนเสิร์ต พวกเขาเข้าพักในโรงแรมห้องหมายเลข 302 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ธีร์ได้เผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรง เขาเลือกที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในอัลบั้มชุดนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯสาว คลิปน่ารัก ‘รอยยิ้มละลายใจ’
- ย้อนรักหวานฉ่ำ ธีร์ Only Monday-โนว์เบลล์ สู่ดราม่านอกใจ สนั่นโซเชียล
- ธีร์ Only Monday สารภาพนอกใจแฟนจริง ขอโทษจากใจ แฟนเพลงสวนเดือด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: