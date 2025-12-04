ข่าวดาราบันเทิง

เปิดวาร์ป ‘ธีร์ Only Monday’ ต้าวหมี แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 10:41 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 10:41 น.
144
ธีร์ Only Monday นักร้องเสียงเอกลักษณ์จากลำพูนที่มีเพลงเศร้าหลายล้านวิว
ภาพจาก : FB/Teepakorn Kumsuree

ประวัติ ‘ธีร์ Only Monday’ หนุ่มลำพูนเจ้าของเสียงร้อง 100 ล้านวิว ที่แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’ ให้

หากคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงผ่านเพลย์ลิสต์ใน YouTube หรือสตรีมมิงต่าง ๆ เชื่อว่าต้องเคยสะดุดหูกับเสียงร้องเอกลักษณ์ดนตรีอินดี้ร็อกเนื้อหาบาดลึกกินใจ ของ ธีร์-ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำและมือกีตาร์แห่งวง Only Monday ภายใต้สังกัด GeneLab ในเครือ GMM Music ชายหนุ่มผู้พาเพลงอกหักกวาดยอดวิวรวมกันหลักร้อยล้านวิว จนแฟนคลับต่างพร้อมใจกันเรียกเขาว่า หัวจ่ายเพลงเศร้า

ธีร์ ทีปกร เด็กชายชาวลำพูน ก้าวสู่เวทีประกวดระดับประเทศ

ธีร์ เป็นหนุ่มเหนือจากจังหวัดลำพูน เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2546 เติบโตมาท่ามกลางเสียงดนตรี ทำให้เริ่มฝึกฝนทักษะทางดนตรีมาตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ เริ่มจากการเรียนเปียโนก่อนจะเปลี่ยนมาหลงใหลในเสียงกีตาร์ ตัดสินใจเข้าประกวดรายการ The Voice Kids Thailand ในปี 2016 แม้จะไม่ได้คว้าแชมป์ แต่การผ่านเข้ารอบลึก ๆ ก็เป็นประสบการณ์ล้ำค่า

ประวัติของธีร์ Only Monday เริ่มจากการประกวด The Voice Kids Thailand
ภาพจาก : FB/Teepakorn Kumsuree

ต่อมา ธีร์เลือกเดินหน้าสายดนตรีอย่างเต็มตัว เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร ทำให้เขาได้พบกับเพื่อนสนิทอีกสองคนคือ โปรด (มือเบส) กับ เฟรม(มือกลอง) ซึ่งกลายมาเป็นสมาชิกวงร่วมกันในปัจจุบัน

กำเนิดวง Only Monday จากห้องซ้อมวันจันทร์

ก่อนจะมาเป็น Only Monday ธีร์เคยสั่งสมประสบการณ์ในฐานะมือกีตาร์วง Overdose มีผลงานซิงเกิลชื่อ เด็กโง่ มาแล้ว จนกระทั่งปี 2020 เขาจับมือกับเพื่อนสนิทจากรั้วโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ก่อตั้งวงดนตรีขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2020

ที่มาของชื่อวงนั้นเรียบง่ายแต่มีความหมาย เพราะในช่วงแรก ตารางเรียนที่แน่นขนัดทำให้พวกเขามีเวลาว่างตรงกันเพื่อรวมตัวซ้อมดนตรีได้เพียงแค่วันจันทร์เท่านั้น จึงนำชื่อวันดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อวงเพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้น

วงเริ่มสร้างฐานแฟนคลับจากการนำเพลงดังมาทำคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ของตัวเองลง YouTube จนฝีมือไปเข้าตาค่าย GeneLab นำไปสู่การเซ็นสัญญาเป็นศิลปินอาชีพเต็มตัว

ธีร์ Only Monday ก่อตั้งวงในปี 2020 และมีชื่อวงที่มาจากวันจันทร์
ภาพจาก : FB/Teepakorn Kumsuree

ปรากฏการณ์ ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’

ทันทีที่ปล่อยซิงเกิลแรก ฉันเป็นของเธอ วงก็เริ่มเป็นที่รู้จัก แต่จุดที่ทำให้ Only Monday กลายเป็นวงดนตรีแถวหน้าคือเพลง ได้แต่นึกถึง สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวถล่มทลายทะลุ 146 ล้านวิว (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2568) ตามมาด้วยเพลงฮิตอย่าง สองมาตรฐาน, ทิ้งไป และ จดจำ ที่ต่างประสบความสำเร็จบนชาร์ตเพลงและมียอดเข้าชมมหาศาล

ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดผ่านบทเพลงได้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ทำให้ธีร์ได้รับฉายาจากแฟนเพลงว่า หัวจ่ายเพลงเศร้า เพราะเปรียบเสมือนเครื่องผลิตเพลงเศร้าที่ปล่อยออกมากระแทกใจคนอกหักได้อย่างถึงแก่น

เบื้องหลังอัลบั้ม Hotel Room 302

ล่าสุดในเดือนเมษายน 2568 Only Monday ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ชื่อว่า Hotel Room 302 ชื่ออัลบั้มนี้มีที่มาจากเหตุการณ์จริงระหว่างที่วงออกทัวร์คอนเสิร์ต พวกเขาเข้าพักในโรงแรมห้องหมายเลข 302 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ธีร์ได้เผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรง เขาเลือกที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในอัลบั้มชุดนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพลง 'ได้แต่นึกถึง' ของธีร์ Only Monday มียอดวิวทะลุ 146 ล้าน
ภาพจาก : FB/Teepakorn Kumsuree
ธีร์ Only Monday ได้รับฉายาว่า 'หัวจ่ายเพลงเศร้า' จากแฟนเพลง
ภาพจาก : FB/Teepakorn Kumsuree
อัลบั้มล่าสุดของธีร์ Only Monday ชื่อ 'Hotel Room 302' สื่อถึงประสบการณ์จริง
ภาพจาก : FB/Teepakorn Kumsuree
เพลงของธีร์ Only Monday ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดได้อย่างลึกซึ้ง
ภาพจาก : FB/Teepakorn Kumsuree
ธีร์ Only Monday เริ่มต้นการเดินทางในวงการดนตรีตั้งแต่อายุ 7 ขวบ
ภาพจาก : FB/Teepakorn Kumsuree

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย ข่าวอาชญากรรม

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

24 วินาที ที่แล้ว
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

23 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

40 นาที ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวล่าสุด หลังนานาถูกควบคุมตัว บันเทิง

เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “เวย์ ไทเทเนียม” ยังอยู่ในประเทศ ออกหมายเรียกสัปดาห์หน้า

59 นาที ที่แล้ว
Gene Lab ประกาศยกเลิกงานทั้งหมดของธีร์ Only Monday หลังเกิดปัญหาข้อมูลส่วนตัว. บันเทิง

ค่ายแถลงดราม่า ธีร์ Only Monday ถอดเพลง-พรีเซนเตอร์ ยันเป็นเหยื่อทั้งคู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กแดง แจ้งเป็นภาพปี 57 หลังร่วมเฟรม “เบน สมิธ” ไม่ได้สนิท รู้จักผิวเผิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดลิสต์ทรัพย์สิน นานา ไรบีนา ถูก ปอศ.ยึด รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเพลงสอบถามเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีเวย์ นานา ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม บันเทิง

แฟนเพลงถาม “นานา” โดนคดี สรุป LAND OF MUSIC 2025 จัดต่อไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับไม่เห็น ขับรถบัสทับศีรษะคนจรตายสยอง หนีหนาวนอนใต้ท้องรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอลุ้น! &quot;แบมแบม&quot; เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้ ข่าว

รอลุ้น! “แบมแบม” เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักธุรกิจมาเลฯ เหยื่อสแกมเมอร์เขมรเผย ถูกทรมาน-ข่มขืน-บังคับกินหมู ชี้ยังมีคนถูกขังอีก 700 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด “Gemini” เป็นอันดับ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยมนานา ขออยู่ข้างๆให้หลานรู้ว่าแม่ไม่โดดเดี่ยว บันเทิง

ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยม นานา เข้าใจคนด่า-แซะ แต่ขออยู่ข้าง ๆ ทำเพื่อหลาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday นักร้องเสียงเอกลักษณ์จากลำพูนที่มีเพลงเศร้าหลายล้านวิว บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘ธีร์ Only Monday’ ต้าวหมี แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเหรียญทอง” โพสต์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4 เลื่อนรักษามา 3 เดือนจากเหตุน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตาลีบัน ให้วัยรุ่นอายุ 13 เป็นผู้ลงมือประหารต่อหน้าสาธารณะ แก้แค้นคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิบากกรรม นานา ยึดทรัพย์-นอนคุก ลุ้น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลขไหม บันเทิง

วิบากกรรม นานา ไรบีนา ยึดทรัพย์-นอนคุก หวั่น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอยเส้นทางรัก ธีร์ Only Monday นักร้องนำวงอินดี้ดัง กับ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯ สาวหน้าใส หลังฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจ ถูกนอกใจนับสิบครั้ง บันเทิง

ย้อนรักหวานฉ่ำ ธีร์ Only Monday-โนว์เบลล์ สู่ดราม่านอกใจ สนั่นโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รัฐบาลอัดงบเพิ่ม ลุ้นรับ 4,000 บาท เศรษฐกิจ

คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน อัปเดตเป๋าตัง-ชิงสิทธิ์ เริ่มใช้เงิน ม.ค. ปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลด “สจ.จอย’ พ้นตำแหน่งนายก อบจ. ปราจีนบุรี ผิดถือหุ้นสื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อมูล ประเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม ข่าว

เปิดข้อมูล กระเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 10:41 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 10:41 น.
144
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button