อ.ตฤณห์ ชี้ผลชันสูตร นัทปง เจอไซยาไนด์ในเลือด-กระเพาะ เท่ากับได้รับสารทางปาก
อ.ตฤณห์ นักอาชญาวิทยาฯ วิเคราะห์ผลชันสูตร นัทปง ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ชี้ เจอไซยาไนด์ในเลือด-กระเพาะ เท่ากับได้รับสารพิษทางปาก
ภายหลังจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ร่างของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในบ้านพัก ย่านบางกรวย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยผลชี้ชัดว่า พบสาร “ไซยาไนด์” ในเลือดและกระเพาะอาหาร ในระดับปริมาณที่อันตรายถึงชีวิต
ล่าสุด 5 ธ.ค. 68 ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อาจารย์ตฤณห์ นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาวิเคราะห์ผลการชันสูตรร่างของ นัทปง ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“พบไซยาไนด์ทั้งในเลือดและกระเพาะอาหาร = ผู้ตายได้รับสารพิษทางปากในช่วงเวลาใกล้เสียชีวิต และเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (acute oral cyanide poisoning)
การได้รับไซยาไนด์ทางปากแบบ “Acute ingestion” ความเป็นไปได้สูงที่สุด เพราะตำแหน่งพบสารบ่งชี้ว่า สารเข้าทางระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจน ลักษณะคือ พบไซยาไนด์ใน กระเพาะ แปลว่า มีการกลืนจริง ไม่ใช่สูดดม
- พบไซยาไนด์ใน เลือดระดับสูง
- สารเริ่มถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว
รูปแบบนี้ตรงกับคดีฆาตกรรมด้วยสารพิษส่วนใหญ่ ความเป็นไปได้ของ ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย สูงกว่าทุกสมมติฐานอื่น
การปนเปื้อนหลังตายแทบเป็นไปไม่ได้ หากพบไซยาไนด์กระจายไปหลายอวัยวะ (หากเป็นการปนเปื้อนหลังเสียชีวิต จะไม่พบ การกระจายไซยาไนด์ไปยังตับ สมอง เนื้อเยื่อ)”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผลชันสูตร “นัทปง” เจอไซยาไนด์จริง อายัดศพ ลุ้นเบาะแสตร.ไขปมสลด
- ด่วน! ตร.อายัดศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา
- เปิดคลิป พุทธ อภิวรรณ ร่วมอาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จิตดีร้องไห้หนัก! พิธีฌาปนกิจ 6 ธ.ค.
อ้างอิงจาก : FB Aj. Trynh Phoraksa
ติดตาม The Thaiger บน Google News: