ข่าว

อ.ตฤณห์ ชี้ผลชันสูตร นัทปง เจอไซยาไนด์ในเลือด-กระเพาะ เท่ากับได้รับสารทางปาก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 09:50 น.| อัปเดต: 06 ธ.ค. 2568 09:50 น.
84

อ.ตฤณห์ นักอาชญาวิทยาฯ วิเคราะห์ผลชันสูตร นัทปง ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ชี้ เจอไซยาไนด์ในเลือด-กระเพาะ เท่ากับได้รับสารพิษทางปาก

ภายหลังจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ร่างของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในบ้านพัก ย่านบางกรวย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยผลชี้ชัดว่า พบสาร “ไซยาไนด์” ในเลือดและกระเพาะอาหาร ในระดับปริมาณที่อันตรายถึงชีวิต

ล่าสุด 5 ธ.ค. 68 ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อาจารย์ตฤณห์ นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาวิเคราะห์ผลการชันสูตรร่างของ นัทปง ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“พบไซยาไนด์ทั้งในเลือดและกระเพาะอาหาร = ผู้ตายได้รับสารพิษทางปากในช่วงเวลาใกล้เสียชีวิต และเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (acute oral cyanide poisoning)

การได้รับไซยาไนด์ทางปากแบบ “Acute ingestion” ความเป็นไปได้สูงที่สุด เพราะตำแหน่งพบสารบ่งชี้ว่า สารเข้าทางระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจน ลักษณะคือ พบไซยาไนด์ใน กระเพาะ แปลว่า มีการกลืนจริง ไม่ใช่สูดดม

  • พบไซยาไนด์ใน เลือดระดับสูง
  • สารเริ่มถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว

รูปแบบนี้ตรงกับคดีฆาตกรรมด้วยสารพิษส่วนใหญ่ ความเป็นไปได้ของ ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย สูงกว่าทุกสมมติฐานอื่น

การปนเปื้อนหลังตายแทบเป็นไปไม่ได้ หากพบไซยาไนด์กระจายไปหลายอวัยวะ (หากเป็นการปนเปื้อนหลังเสียชีวิต จะไม่พบ การกระจายไซยาไนด์ไปยังตับ สมอง เนื้อเยื่อ)”

อ.ตฤณห์ ชี้ผลชันสูตร นัทปง เจอไซยาไนด์ในเลือด-กระเพาะ เท่ากับได้รับสารทางปาก-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Aj. Trynh Phoraksa

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจพบ สารเคมีก่อมะเร็ง ในเสื้อผ้า SHEIN เกินมาตรฐาน จี้รัฐคุมเข้มนำเข้าสิ่งทอ ข่าว

ตรวจพบ สารเคมีก่อมะเร็ง ในเสื้อผ้า SHEIN เกินมาตรฐาน จี้รัฐคุมเข้มนำเข้าสิ่งทอ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปไทม์ไลน์ คนเข้า-ออกบ้านนัทปง ความจริงใกล้เปิด เพื่อน 4 คนเตรียมเข้าพบตร.

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ.ตฤณห์ ชี้ผลชันสูตร นัทปง เจอไซยาไนด์ในเลือด-กระเพาะ เท่ากับได้รับสารทางปาก

51 นาที ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง เพื่อคืนความยุติธรรมให้อดีตแฟนสาว บันเทิง

ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 ธันวาคม 2568 ดูดวง

4 ราศี ถึงเวลาลงจากคาน ดวงเจอรักแท้ไม่ทันตั้งตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลชันสูตร นัทปง ข่าว

ผลชันสูตร “นัทปง” เจอไซยาไนด์จริง อายัดศพ ลุ้นเบาะแสตร.ไขปมสลด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้นรับพนักงานใหม่ ฝ่ายผลิต 2568 เศรษฐกิจ

ไดกิ้นไปต่อ! ไม่ง้อคนเก่า ประกาศรับพนง.ใหม่ ยืนโบนัส 6 เดือน+12000

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลน์แมนล่ม วันพ่อ ข่าว

“LINE MAN ล่ม” สั่งข้าวไม่ได้ ไรเดอร์รุมโพสต์-ลูกค้าแห่รอทำโซเชียลวุ่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายสายหยุด นานา บันเทิง

ทนายสายหยุด เปิดเหตุผล ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” 1 ล้านบาท

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท ฟ้องคนหมิ่นประมาท ซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

ศักดิ์ศรีองค์กร “กกท.” จ่อฟ้องคนบิดเบือน-วิจารณ์หมิ่น “ซีเกมส์ 2025”

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกาเป็นอะไรตาย ไซยาไนด์ ข่าวอาชญากรรม

เพจดังเผย ผลตรวจพบสาร “ไซยาไนด์” ในร่างผู้สื่อข่าวช่องดัง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกาสาเหตุเสียชีวิต ข่าว

ด่วน! ตร.อายัดศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสกโลโซ จดหมายจากเรือนจำ บันเทิง

ด่วน! เปิดจดหมาย “พี่เสก” ขอยุติหน้าที่นอกเรือนจำ ปมไม่ให้เกียรติครอบครัว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนแก๊งนางฟ้า แห่โพสต์ หลัง “นานา” ได้ประกัน! ลงคลิปกอดลูกอบอุ่น

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ข่าว

ล้อกันสนุก ซีเกมส์ 2025 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถกร ศิริลัทธยากร ดราม่าซีเกมส์ ข่าวการเมือง

อรรถกร รับจบดราม่าซีเกมส์ ปมโปสเตอร์ AI จ่อคุยผู้รับผิดชอบ-ป้ายสปอนเซอร์ปลดแล้ว

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลประจำงวด 5 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสด 20.00 น. ตรวจสอบประเภทรางวัล 6 ตัวถึง 2 ตัว พร้อมผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาว 5 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ “ไดกิ้น” ปิดงานมีผล 6 ธ.ค. ไม่ใช่เลิกจ้าง เปิดมุมนายจ้าง-พนง.ใครเจ็บสุด?

1 วัน ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 5 ธันวาคม 2568 ดูดวง

5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว

1 วัน ที่แล้ว
คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

1 วัน ที่แล้ว
วงการหนังเศร้า &#039;สก็อตต์ ฟินน์&#039; ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน บันเทิง

วงการหนังเศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

2 วัน ที่แล้ว
ดา เอ็นโดรฟิน แพ้ฝุ่น PM 2.5 เสียงหาย-ติดเชื้อในคอ บันเทิง

ห่วงหนัก ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เสียงแหบ-คอติดเชื้อ จำใจเลื่อนงาน

2 วัน ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดแปลก นักประดาน้ำเปรูตัวบวมฉึ่งนาน 10 ปี หลังดำน้ำพลาด แพทย์ชี้ยังไม่มีทางรักษา

2 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

2 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

2 วัน ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 09:50 น.| อัปเดต: 06 ธ.ค. 2568 09:50 น.
84
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง เพื่อคืนความยุติธรรมให้อดีตแฟนสาว

ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 6 ธันวาคม 2568

4 ราศี ถึงเวลาลงจากคาน ดวงเจอรักแท้ไม่ทันตั้งตัว

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568
ไดกิ้นรับพนักงานใหม่ ฝ่ายผลิต 2568

ไดกิ้นไปต่อ! ไม่ง้อคนเก่า ประกาศรับพนง.ใหม่ ยืนโบนัส 6 เดือน+12000

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
ทนายสายหยุด นานา

ทนายสายหยุด เปิดเหตุผล ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” 1 ล้านบาท

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
Back to top button