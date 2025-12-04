แม่น้องเพดเม่ ใจสลาย เล่าเรื่องวันเรือคว่ำ ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่น้ำซัดแรง-ชูชีพหลุด
แม่น้องแพดเม่ แจงปมเรือล่ม ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่กระแสน้ำซัด-ชูชีพหลุด วอนสังคมหยุดถามซ้ำเติมความเจ็บปวด เผยความรู้สึกใจสลาย แต่ต้องลุกขึ้นสู้ต่อ
ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้ แม่น้องแพดเม่สูญเสียลูกสาววัย 4 ขวบ หลังประสบอุบัติเหตุเรือคว่ำหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เนื่องจากเด็กน้อยหลุดจากมือแม่ลอยหายไปกับสายน้ำช่วงอุทกภัยใหญ่ที่ผ่านมา ต่อมาคุณแม่ออกมาเปิดใจหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่อยากให้โทษตัวเองที่ช่วยลูกสาวไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของใคร แต่เป็นเพียงเวลาของเด็กน้อยที่ต้องกลับไปอยู่บนฟ้า
ล่าสุด คุณแม่น้องแพดเม่ ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากมีชาวเน็ตหลายคนทักไปสอบถามเหตุการณ์วันเกิดเหตุ เผยว่า “ช่วงนี้เริ่มมีหลายท่าน inbox มาถามถึงเหตุการณ์วันนั้น และมีคนเล่าต่อกันผิด ๆ แม่ขออนุญาตเล่าเพียงสั้น ๆ เท่านี้นะคะ และขอความกรุณาอย่าถามกันอีกเลยว่า “ทำไมปล่อยลูกหลุดมือ” แม่ไม่เคยปล่อยลูกเลยค่ะ
1. วันนั้นเรือกู้ภัยคว่ำจากน้ำเชี่ยว ทุกคนถูกพัดตกน้ำพร้อมกัน ไม่ใช่ลูกหลุดจากมือแม่ แต่เพราะแรงน้ำที่โถมใส่จนแม่จมลงไป เรือทับศีรษะ แม่ต้องตะเกียกตะกายดันเรือออกแล้วขึ้นมาหายใจอีกครั้ง เมื่อโผล่ขึ้นมาก็ไม่เห็นหน้าลูกทั้งสองแล้ว แม่ตะโกนเรียกลูก ร้องขอให้ทุกคนช่วยหาลูกก่อนตัวเองด้วยซ้ำ
2. เชโชคดีมีพี่กู้ภัยคว้าตัวไว้ได้ทัน และเชเองก็จับพี่กู้ภัยไว้แน่นมากจึงรอดชีวิต วันนั้นคนที่รอดได้คือคนที่มีที่เกาะ เพราะกระแสน้ำแรงจนไม่มีใครควบคุมอะไรได้เลย
3. ส่วนแพดเม่ ไม่มีใครเห็นว่าน้องหายไปตอนไหน แม้น้องจะใส่ชูชีพเด็ก แต่ตัวน้องเล็กมาก และคาดว่าหลังจากถูกกระแสน้ำพัด ชูชีพหลุดออกจากตัวน้อง
4.คุณพ่อไม่ได้อยู่บนเรือค่ะ เรือเต็มเค้าให้พ่อว่ายน้ำกลับบ้านไปก่อนค่ะ มีแค่เรา 3 คนแม่ลูก เพื่อนที่ช่วยนำทางเรือมา และทีมกู้ภัยอาสาค่ะ
แม่ขอร้องอย่างจริงใจค่ะ ได้โปรดหยุดวิพากษ์วิจารณ์ ไม่มีแม่คนไหนยอมปล่อยมือลูก ไม่ต้องโทษใครในเหตุการณ์นี้ ทุกคนทำดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้ในสถานการณ์นั้นแล้ว
สำหรับหลายคนที่ถามว่าแม่เป็นอย่างไร ใจสลายค่ะ แต่ยังต้องลุกขึ้นมาอยู่ต่อเพื่อเช
พิธีส่งน้องจะจัดขึ้นกลางเดือนนี้นะคะ และขอความกรุณาให้เป็นผู้ที่รู้จักกับแพดเม่หรือครอบครัวเราจริง ๆ เท่านั้นที่จะมาร่วมงาน
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสวดภาวนาและทำบุญให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดี
จากนี้คงไม่โพสต์เรื่องนี้อีกและก็ไม่อยากเล่าเหตุการณ์อีกแล้วด้วย คงมีแค่รูปและคลิปของน้องแทนความคิดถึงและความทรงจำของแม่ ขอบคุณทุกความห่วงใย กำลังใจ และความเมตตาที่ส่งมาให้อย่างท่วมท้น ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”
