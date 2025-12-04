สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก
“สว.พิบูลย์อัฑฒ์” แถลงขอโทษกู้ภัยและทีมเจ็ตสกี ยอมรับสื่อสารผิดพลาด เหตุรีบร้อนและได้รับว่ามีการขี่เล่นทำชาวบ้านเดือดร้อน ยันขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่
4 ธันวาคม 2568 นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ สมาชิกวุฒิสภา ได้ออกมาแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการ หลังจากกรณีที่ได้กล่าวพาดพิงกลุ่มเจ็ตสกีอาสาที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่าเป็นการมาขับเล่นจนสร้างความเสียหาย
สว.พิบูลย์อัฑฒ์ ชี้แจงว่า ในวันเกิดเหตุตนและทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวหาดใหญ่เช่นกัน แต่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เขต 8 ได้ เนื่องจากได้รับข้อมูลว่าอาจมีสถานการณ์ไม่ปลอดภัย เมื่อเห็นกลุ่มเจ็ตสกีจอดอยู่จึงสอบถาม และได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่นว่ากลุ่มดังกล่าวมาขับเล่นจนเกิดคลื่นน้ำกระแทกกระจกแตก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตนได้รับฟังมาในขณะนั้น
“ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วย เพราะตนไม่ได้พูดถึงหน่วยงานที่ไหน จึงพูดไปว่ามีการขับเจ็ตสกีเล่น เพราะได้ข้อมูลมาเช่นนั้น ยอมรับว่าอาจเป็นเพราความรีบร้อนในการแถลงข่าวในวันนั้น” นายพิบูลย์อัฑฒ์ กล่าว
พร้อมกันนี้ สว.พิบูลย์อัฑฒ์ ยังได้กล่าวขอโทษไปยังทีมกู้ภัยและกลุ่มคนขับเจ็ตสกีทุกคนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ โดยยืนยันว่าตนไม่มีเจตนาไม่ดี และในฐานะคนหาดใหญ่ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เสียสละเวลาและแรงกายแรงใจเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤต
