ข่าวการเมือง

สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 16:32 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 16:32 น.
69
สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก
ภาพจาก: ข่าวสด

“สว.พิบูลย์อัฑฒ์” แถลงขอโทษกู้ภัยและทีมเจ็ตสกี ยอมรับสื่อสารผิดพลาด เหตุรีบร้อนและได้รับว่ามีการขี่เล่นทำชาวบ้านเดือดร้อน ยันขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่

4 ธันวาคม 2568 นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ สมาชิกวุฒิสภา ได้ออกมาแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการ หลังจากกรณีที่ได้กล่าวพาดพิงกลุ่มเจ็ตสกีอาสาที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่าเป็นการมาขับเล่นจนสร้างความเสียหาย

สว.พิบูลย์อัฑฒ์ ชี้แจงว่า ในวันเกิดเหตุตนและทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวหาดใหญ่เช่นกัน แต่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เขต 8 ได้ เนื่องจากได้รับข้อมูลว่าอาจมีสถานการณ์ไม่ปลอดภัย เมื่อเห็นกลุ่มเจ็ตสกีจอดอยู่จึงสอบถาม และได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่นว่ากลุ่มดังกล่าวมาขับเล่นจนเกิดคลื่นน้ำกระแทกกระจกแตก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตนได้รับฟังมาในขณะนั้น

“ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วย เพราะตนไม่ได้พูดถึงหน่วยงานที่ไหน จึงพูดไปว่ามีการขับเจ็ตสกีเล่น เพราะได้ข้อมูลมาเช่นนั้น ยอมรับว่าอาจเป็นเพราความรีบร้อนในการแถลงข่าวในวันนั้น” นายพิบูลย์อัฑฒ์ กล่าว

พร้อมกันนี้ สว.พิบูลย์อัฑฒ์ ยังได้กล่าวขอโทษไปยังทีมกู้ภัยและกลุ่มคนขับเจ็ตสกีทุกคนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ โดยยืนยันว่าตนไม่มีเจตนาไม่ดี และในฐานะคนหาดใหญ่ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เสียสละเวลาและแรงกายแรงใจเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

29 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

54 นาที ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ซีเกมส์ 2025” โพสต์ชี้แจง ‘ข้อมูลคลาดเคลื่อน’ ยันเร่งตรวจสอบเพื่อสื่อสารที่แม่นยำมากขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน เจน สุดา เจ็บหนักสุด บันเทิง

เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก ข่าวการเมือง

สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่ ยืนยันจับมือแน่นแล้วแต่ต้านกระแสน้ำไม่ไหว ข่าว

แม่น้องเพดเม่ ใจสลาย เล่าเรื่องวันเรือคว่ำ ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่น้ำซัดแรง-ชูชีพหลุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ข้าวโพด&#039; ฝากถึง &#039;นานา ไรบีนา&#039; กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก บันเทิง

‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา มั่นใจจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ศพสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นักพากย์ระดับตำนานผู้สร้างเสียงซูเนโอะในโดราเอมอน บันเทิง

ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี ตำนานเสียง “ซูเนโอะ-โคนัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดดอกเบี้ย &#039;นานา ไรบีนา&#039; โอนให้ &#039;ข้าวโพด สมิทธินันนท์&#039; ก่อนโดนรวบ บันเทิง

เปิดยอดดอกเบี้ย ‘นานา ไรบีนา’ โอนให้ ‘ข้าวโพด สมิทธินันนท์’ ก่อนโดนรวบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 16:32 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 16:32 น.
69
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button