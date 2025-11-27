ด่วน ตามหา ‘น้องแพดเม่’ ลูกครึ่ง 4 ขวบ เรือคว่ำหลุดจากมือแม่ น้ำท่วมหาดใหญ่
ด่วน ประกาศตามหาตัว ‘น้องแพดเม่’ เด็กน้อยวัย 4 ขวบ หลุดจากมือแม่ ขณะเรือพลิกคว่ำหน้า รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ วันที่ 25 พ.ย. 68 เวลาประมาณ 19.00 น. ผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้ง
ครอบครัวของผู้สูญหาย ออกมาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กรณี เด็กหญิงอมิดาลา อารยวรรต หรือ น้องแพดเม่ อายุ 4 ขวบ ลักษณะหน้าฝรั่งผมหยิก สวมชุดว่ายน้ำ, เสื้อสีฟ้าลายดอก และ กางเกงขาสั้นสีชมพู ประสบเหตุเรือคว่ำเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวแรง บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 19.00 น.
ขณะเดียวกัน ครอบครัวของน้องเพดแม่ ออกมาเปิดเผบข้อมูลเพิ่มเติมว่า “หากใครพบเห็น ร่างเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ สวมเสื้อสีฟ้าลายดอก และ กางเกงสีชมพู โปรดแจ้งเข้ามาทางนี้ด้วยนะคะ ให้ครอบครัวเรามีโอกาสได้พาน้องกลับบ้านอีกครั้ง วันที่ 25/11 19.00 เรือกู้ภัยที่เข้ามาช่วยครอบครัวของเราต้านกระแสน้ำไม่ไหวและพลิกคว่ำ น้องแพดเม่หลุดจากมือแม่ลอยหายไปกับสายน้ำ
จนถึงวันนี้ผ่านมา 2 วันแล้ว เรายังไม่พบตัวน้องเลยได้โปรดกลับมาหามาม๊านะแพดเม่ แลกกับอะไรก็ได้แม่ยอมทุกอย่าง ทิชา 0931813319″
หากมีเบาะแสใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหญิง โปรดติดต่อที่เบอร์โทร 0931813319
