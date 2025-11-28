พบร่าง “น้องแพดเม่” เด็กหญิงอายุ 4 ขวบแล้ว ถูกกระแสน้ำซัดหลังเรือคว่ำ
ขอแสดงความเสียใจ ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า พบร่าง น้องแพดเม่ เด็กหญิงอายุ 4 ขวบแล้ว ถูกกระแสน้ำซัดหลังเรือคว่ำ จากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
จากกรณีที่มี ครอบครัวของผู้สูญหาย ออกมาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กรณี เด็กหญิงอมิดาลา อารยวรรต หรือ น้องแพดเม่ อายุ 4 ขวบ ลักษณะหน้าฝรั่งผมหยิก สวมชุดว่ายน้ำ, เสื้อสีฟ้าลายดอก และ กางเกงขาสั้นสีชมพู ประสบเหตุเรือคว่ำเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวแรง บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 19.00 น.
ขณะเดียวกัน ครอบครัวของน้องเพดแม่ ออกมาเปิดเผบข้อมูลเพิ่มเติมว่า “หากใครพบเห็น ร่างเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ สวมเสื้อสีฟ้าลายดอก และ กางเกงสีชมพู โปรดแจ้งเข้ามาทางนี้ด้วยนะคะ ให้ครอบครัวเรามีโอกาสได้พาน้องกลับบ้านอีกครั้ง วันที่ 25/11 19.00 เรือกู้ภัยที่เข้ามาช่วยครอบครัวของเราต้านกระแสน้ำไม่ไหวและพลิกคว่ำ น้องแพดเม่หลุดจากมือแม่ลอยหายไปกับสายน้ำ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด แม่ของน้องแพดเม่ แจ้งข่าวเศร้าว่า “เจอร่างน้องแล้วค่ะ” ก่อนจะเขียนต่ออีกข้อความว่า “น้องเสียแล้วนะคะ กำลังรอพาน้องออกมาค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน ตามหา ‘น้องแพดเม่’ ลูกครึ่ง 4 ขวบ เรือคว่ำหลุดจากมือแม่ น้ำท่วมหาดใหญ่
- ภาพใจฟู! เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมา น้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: