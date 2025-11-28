ข่าว

พี่ชาย 6 ขวบ เครียดหนัก-โทษตัวเอง ‘น้องแพดเม่’ จากไปต่อหน้า แม่วอนนักจิตวิทยาช่วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 13:14 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 13:15 น.
73
พี่ชายวัย 6 ขวบเครียด-โทษตัวเองที่ช่วยน้องแพดเม่ไม่ได้

พี่ชายวัย 6 ขวบเครียดจัด-อาละวาด โทษตัวเองที่ช่วย ‘น้องแพดเม่’ ไม่ได้ เหตุเสียชีวิตหลังเรือคว่ำที่หาดใหญ่ แม่วอนขอนักจิตวิทยาเด็กเข้าช่วยเยียวยา

หลังจากที่ครอบครัวของ ‘น้องเพดแม่’ หรือ เด็กหญิงอมิดาลา อารยวรรต ลูกครึ่งวัย 4 ขวบ ประสบเหตุเรือคว่ำเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวแรง บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. กระทั่งล่าสุด ญาติของเด็กน้อยออกมาแจ้งข่าวเศร้า “น้องเสียแล้วนะคะ กำลังรอพาน้องออกมาค่ะ”

ขณะที่ เพจ ดาวแปดแฉก รายงานสถานการณ์ล่าสุด ระบุว่า “ลูกชายวัย 6 ขวบ เครียดอาละวาด เขาโทษตัวเองที่ทำให้น้องวัย 4 ขวบต้องจากไป เขาเห็นน้องตกน้ำแต่ช่วยไม่ได้ แม่อยากได้นักจิตวิทยาเด็กมาช่วยเหลือลูกชายคนโต”

เมื่อช่วยเย็นของวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ครอบครัวของน้องเพดแม่ ประกาศตามหาตัวเด็กน้อย ลักษณะหน้าฝรั่งผมหยิก สวมชุดว่ายน้ำ, เสื้อสีฟ้าลายดอก และ กางเกงขาสั้นสีชมพู ระบุว่า “หากใครพบเห็น ร่างเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ สวมเสื้อสีฟ้าลายดอก และ กางเกงสีชมพู โปรดแจ้งเข้ามาทางนี้ด้วยนะคะ ให้ครอบครัวเรามีโอกาสได้พาน้องกลับบ้านอีกครั้ง

วันที่ 25/11 19.00 เรือกู้ภัยที่เข้ามาช่วยครอบครัวของเราต้านกระแสน้ำไม่ไหวและพลิกคว่ำหน้า รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ น้องแพดเม่หลุดจากมือแม่ ลอยหายไปกับสายน้ำ จนถึงวันนี้ผ่านมา 2 วันแล้ว เรายังไม่พบตัวน้องเลย ได้โปรดกลับมาหามาม๊านะแพดเม่ แลกกับอะไรก็ได้แม่ยอมทุกอย่าง”

พี่ 6 ขวบ เครียดโทษตัวเองน้องแพดเม่พลัดตกเรือดับ
ภาพจาก Facebook : ดาวแปดแฉก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

น้ำท่วมศรีลังกา เจอฝนเทกระหน่ำ ยืนยันผู้เสียชีวิต 56 ศพ สูญหายหลายสิบ

12 นาที ที่แล้ว
พี่ชายวัย 6 ขวบเครียด-โทษตัวเองที่ช่วยน้องแพดเม่ไม่ได้ ข่าว

พี่ชาย 6 ขวบ เครียดหนัก-โทษตัวเอง ‘น้องแพดเม่’ จากไปต่อหน้า แม่วอนนักจิตวิทยาช่วย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอ้า! “กัน จอมพลัง” โต้ “นายกแป้น” บอกไปแค่ปากทาง ที่เหลือเจาะเข้าไปเอง

45 นาที ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาท จี้รัฐบาลให้หยุดสร้างภาพ-เดินหนีไมค์นักข่าว ปมน้ำท่วมภาคใต้ บันเทิง

อั๋น ภูวนาท เดือด ผู้นำยืนผัดข้าว-เดินหนีนักข่าว เลือกตั้งครั้งหน้าต้องเปลี่ยน ไม่งั้นตายทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ร้านชาหาดใหญ่ ขอบคุณโซเชียล ติดต่อ “น้องทราย” บาริสต้าร้านได้แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาจากไหน? เปิดคลิป “ม้า” ลอยน้ำมากันเป็นฝูง ระบุพบในหาดใหญ่ เขต 8

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ประกาศให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ ข่าว

ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ผอ.ติ่ง” ถาม “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจถึงพัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า บันเทิง

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที ข่าว

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สมศักดิ์” ป้องลูกชาย “ภราดร” ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา โต้กลับดราม่าไม่ช่วยเขต 8 หาดใหญ่ ชี้ทีมงานทำเต็มที่ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ข่าว

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดนีเซียอ่วม ตายแล้ว 61 ศพ สูญหายอีก 100 น้ำท่วมเกาะสุมาตรา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชูวิทย์” ซัด รัฐบาลท่องคาถา “ไม่ผิด-ไม่ช้า” จี้ “อนุทิน” ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ &#039;น้ำไม่ท่วม&#039; เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม. ข่าว

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ ‘น้ำไม่ท่วม’ เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ลิซ่า” ฟาด “ภราดร” ลุกหนีนักข่าว จี้ยอมรับความจริง รับมือน้ำท่วมผิดพลาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศป.กฉ. เผยมาตรการ 3 ระยะเยียวยาน้ำท่วม เศรษฐกิจ

มาตรการ 3 ระยะ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายชดเชยว่างงาน 50% – ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังยืนยัน 7 วันข้างหน้า ภาคใต้ปลอดฝนหนัก ข่าว

ข่าวดี ภาคใต้ปลอดฝนหนัก 7 วันเต็ม ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำ โอกาสทองฟื้นฟูพื้นที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง ยอดตายพุ่งเกือบ 100 ศพ เร่งค้นหาผู้สูญหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด ข่าว

ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ หนุ่มหาดใหญ่เขต 8 ถ่ายโชว์โซเชียลขโมยเหล้า-บุหรี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้ ไม่เคยทิ้งประชาชน หลังถูกสั่งออกจากราชการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 13:14 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 13:15 น.
73
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อั๋น ภูวนาท จี้รัฐบาลให้หยุดสร้างภาพ-เดินหนีไมค์นักข่าว ปมน้ำท่วมภาคใต้

อั๋น ภูวนาท เดือด ผู้นำยืนผัดข้าว-เดินหนีนักข่าว เลือกตั้งครั้งหน้าต้องเปลี่ยน ไม่งั้นตายทั้งประเทศ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ประกาศให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ

ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

“ผอ.ติ่ง” ถาม “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจถึงพัน

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
Back to top button