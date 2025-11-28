พี่ชาย 6 ขวบ เครียดหนัก-โทษตัวเอง ‘น้องแพดเม่’ จากไปต่อหน้า แม่วอนนักจิตวิทยาช่วย
พี่ชายวัย 6 ขวบเครียดจัด-อาละวาด โทษตัวเองที่ช่วย ‘น้องแพดเม่’ ไม่ได้ เหตุเสียชีวิตหลังเรือคว่ำที่หาดใหญ่ แม่วอนขอนักจิตวิทยาเด็กเข้าช่วยเยียวยา
หลังจากที่ครอบครัวของ ‘น้องเพดแม่’ หรือ เด็กหญิงอมิดาลา อารยวรรต ลูกครึ่งวัย 4 ขวบ ประสบเหตุเรือคว่ำเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวแรง บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. กระทั่งล่าสุด ญาติของเด็กน้อยออกมาแจ้งข่าวเศร้า “น้องเสียแล้วนะคะ กำลังรอพาน้องออกมาค่ะ”
ขณะที่ เพจ ดาวแปดแฉก รายงานสถานการณ์ล่าสุด ระบุว่า “ลูกชายวัย 6 ขวบ เครียดอาละวาด เขาโทษตัวเองที่ทำให้น้องวัย 4 ขวบต้องจากไป เขาเห็นน้องตกน้ำแต่ช่วยไม่ได้ แม่อยากได้นักจิตวิทยาเด็กมาช่วยเหลือลูกชายคนโต”
เมื่อช่วยเย็นของวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ครอบครัวของน้องเพดแม่ ประกาศตามหาตัวเด็กน้อย ลักษณะหน้าฝรั่งผมหยิก สวมชุดว่ายน้ำ, เสื้อสีฟ้าลายดอก และ กางเกงขาสั้นสีชมพู ระบุว่า “หากใครพบเห็น ร่างเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ สวมเสื้อสีฟ้าลายดอก และ กางเกงสีชมพู โปรดแจ้งเข้ามาทางนี้ด้วยนะคะ ให้ครอบครัวเรามีโอกาสได้พาน้องกลับบ้านอีกครั้ง
วันที่ 25/11 19.00 เรือกู้ภัยที่เข้ามาช่วยครอบครัวของเราต้านกระแสน้ำไม่ไหวและพลิกคว่ำหน้า รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ น้องแพดเม่หลุดจากมือแม่ ลอยหายไปกับสายน้ำ จนถึงวันนี้ผ่านมา 2 วันแล้ว เรายังไม่พบตัวน้องเลย ได้โปรดกลับมาหามาม๊านะแพดเม่ แลกกับอะไรก็ได้แม่ยอมทุกอย่าง”
