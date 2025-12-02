น้ำตาซึม แม่น้องแพดเม่ เล่าเสียงสุดท้ายที่ได้ยินเรือ ก่อนอุบัติเหตุสลด
แม่น้องแพดเม่ เล่าเสียงสุดท้ายที่ได้ยินเรือ ก่อนอุบัติเหตุสลดเรือคว่ำ ในระหว่างเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ คิดถึงลูกสุดหัวใจ
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่พบร่างของ น้องแพดเม่ อายุ 4 ขวบ ภายหลังจากที่ เรือคว่ำเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวแรง บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เมื่อช่วงวันที่ 27 พ.ย. สร้างความโศกเศร้าให้กับผู้ติดตามข่าวนั้น
ล่าสุดผู้เป็นแม่ของน้องแพดเม่ เล่าเรื่องบีบหัวใจผ่านเฟซบุ๊กว่า “เสียงสุดท้ายที่มาม๊าได้ยินจากหนูบนเรือ คือเสียงร้องเพลงของแพดเม่ เสียงเล็กๆ ใสๆ ที่ตอนนั้นมาม๊ายังไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นเสียงอำลาที่แม่ต้องกอดไว้ในหัวใจไปตลอดชีวิต
See the line where the sky meets the sea? It calls me
And no one knows, how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I’ll know
If I go, there’s just no telling how far I’ll go.
มาม๊าคิดถึงลูกสุดหัวใจ คิดถึงแบบที่ไม่มีถ้อยคำไหนอธิบายได้ เหมือนหัวใจของแม่ถูกดึงบางส่วนออกไปพร้อมกับหนู
เหลือเพียงช่องว่างที่แม้เวลาเท่าไรก็ไม่อาจเติมเต็มได้อีกแล้ว ทุกลมหายใจของแม่มีชื่อของหนูอยู่ข้างใน
ทุกเช้าแม่ยังเผลอหันไปมองหาตัวเล็กๆ ของแม่ ทุกคืนแขนซ้ายของแม่ยังจำสัมผัสที่หนูชอบมาหนุน และตอนนี้…มันว่างเปล่าจนเจ็บ แม่คิดถึงรอยยิ้มหนู ฟันเขี้ยว ลักยิ้มสองข้างน่ารักที่สุดในโลก คิดถึงเสียงหัวเราะที่เคยทำให้บ้านทั้งหลังสว่างขึ้นทันที คิดถึงเสียงเรียก “มาม๊า” ที่ตอนนี้แม่ได้ยินแค่ในหัวใจ บางครั้งแม่ยังได้ยินเพลงสุดท้ายที่หนูร้อง เหมือนหนูยังอยู่ตรงนี้ แต่พอเอื้อมมือออกไป กลับคว้าได้แค่ความว่างเปล่า มันเจ็บเหลือเกิน
เจ็บแบบที่ไม่เคยรู้ว่าคนเราจะเจ็บได้มากขนาดนี้ เจ็บที่ไม่ได้กอดหนู ไม่ได้ป้อนขนมหนู ไม่ได้รับรอยยิ้มจากหนูหลังเลิกเรียนอีก
เหลือแค่รูปถ่ายและความทรงจำ แม่คิดถึงลูก คิดถึงจนเหมือนหัวใจจะหายไปทั้งดวง คิดถึงจนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน ลูกของแม่ แม่อยากให้รู้ว่า
แม้หนูจะอยู่ไกลแค่ไหน แม้แม่จะ “ไม่รู้ how far you go” แต่รักของแม่จะตามไปถึงหนูเสมอไม่มีวันหายไปแม้สักวินาทีเดียว มาม๊าคิดถึงหนูสุดหัวใจ และมาม๊าเจ็บปวดสุดหัวใจจริงๆ”
