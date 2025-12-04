ทนายสายหยุด ยืนยัน เวย์-นานา ยังไม่หย่า ชี้ข่าวลือคลาดเคลื่อน
ทนายสายหยุด ยืนยัน เวย์ ไทยเทเนียม – นานา ไรบีนา ยังไม่ได้หย่ากัน ชี้ข่าวลือคลาดเคลื่อน เผยเตรียมยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวเกือบ 2 ล้านบาท
จากกรณีที่มีข่าวออกมาว่า เวย์ ไทยเนียม และนานา ไรบีนา ได้ทำการหย่ากันแล้วตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการตัดสินใจยุติรักแบบเงียบ ๆ แม้แต่ มดดำ คชาภา เองก็ยังไม่รู้ และยังเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังบ้าน อีกทั้ง ดีเจดาด้า ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ในรายการ ข่าวแหกโค้ง ว่า “ตนรู้มาเป็นปีแล้วว่า เวย์-นานา หย่ากัน แต่ทั้งสองบอกว่าเป็นเรื่องธุรกิจ ซึ่งตนก็ไม่อยากคอนเฟิร์มว่าเป็นธุรกิจอะไร เกี่ยวข้องกับ 4 ธุรกิจที่เป็นคดีอยู่ตอนนี้หรือไม่”
ล่าสุดเพจ ดาวแปดแฉก ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นร้อนครั้งนี้แล้ว โดยระบุข้อความผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กว่า ““เวย์ – นานา” ไม่ได้หย่า!! ล่าสุด ทนายสายหยุด ยืนยันข่าวคลาดเคลื่อน…เช้าวันนี้ส่งทีมทนายยื่นหลักทรัพย์เกือบ 2 ล้านบาท ขอประกันตัวลูกความ ที่ศาลอาญา”
อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก
