บันเทิง

เปิดเมนู “นานา ไรบีนา” สั่งกะเพรากุ้งไข่ดาว หลังถูกจับกุม น้องสาวโผล่เยี่ยมเช้านี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 09:48 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 09:54 น.
72
เปิดเมนู "นานา ไรบีนา" สั่งกะเพรากุ้งไข่ดาว หลังถูกจับกุม น้องสาวรุดเยี่ยมเช้านี้

เปิดเมนูมื้อเช้า “นานา ไรบีนา” สั่งกะเพรากุ้งไข่ดาว ก่อนถูกคุมตัวส่งฝากขังศาลอาญาคดีฉ้อโกงช่วงสายวันนี้ ด้านน้องสาวเดินทางติดต่อขอเข้าเยี่ยมเป็นคนแรก

4 ธันวาคม 2568 ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงเช้าบริเวณห้องควบคุมผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตำรวจเวรรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการสั่งอาหารเช้าให้กับผู้ต้องหาจำนวน 29 ราย โดยร้านอาหารตามสั่ง ได้นำอาหารกล่องมาส่งเมื่อเวลา 07.45 น. ตามรายการที่เจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์สั่งจองไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

สำหรับรายการอาหารที่นำมาส่งนั้น ส่วนใหญ่เป็นเมนูไก่กระเทียมและผัดกะเพรากุ้ง ซึ่ง “นานา ไรบีนา” หรือ นางไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ได้เลือกสั่งเมนู กะเพรากุ้งไข่ดาว มารับประทานเป็นมื้อเช้า

แม่ค้าอาหารตามสั่ง กำลังส่งอาหาร
FB/ ดาวแปดแฉก

แม่ค้าจากร้านกุ๊กไก่ อาหารตามสั่ง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อสั่งอาหารไว้จำนวน 29 กล่อง เพื่อให้ทันเวลาอาหารเช้าของผู้ต้องหาทั้งหมด โดยมีการระบุเมนูเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน ซึ่งในส่วนของ นานา ไรบีนา นั้นได้เลือกเป็นเมนูกะเพรากุ้งไข่ดาว หลังจากให้ข้อมูลสั้นๆ ทางแม่ค้าได้รีบนำอาหารเข้าไปส่งยังจุดควบคุมทันที

น้องสาว นานา ไรบีนา
FB/ อาร์ท เอกรัฐ

ต่อมาในเวลา 08.01 น. เจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาในรอบเช้า โดยพบว่ามีหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งสื่อมวลชนระบุว่าเป็นน้องสาวของ นานา ไรบีนา เดินทางมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมเป็นรายแรก

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) มีกำหนดการจะเบิกตัว นานา ไรบีนา ออกจากห้องควบคุมเพื่อนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาในช่วงสายของวันนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย ข่าวอาชญากรรม

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

5 วินาที ที่แล้ว
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

23 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

40 นาที ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวล่าสุด หลังนานาถูกควบคุมตัว บันเทิง

เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “เวย์ ไทเทเนียม” ยังอยู่ในประเทศ ออกหมายเรียกสัปดาห์หน้า

59 นาที ที่แล้ว
Gene Lab ประกาศยกเลิกงานทั้งหมดของธีร์ Only Monday หลังเกิดปัญหาข้อมูลส่วนตัว. บันเทิง

ค่ายแถลงดราม่า ธีร์ Only Monday ถอดเพลง-พรีเซนเตอร์ ยันเป็นเหยื่อทั้งคู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กแดง แจ้งเป็นภาพปี 57 หลังร่วมเฟรม “เบน สมิธ” ไม่ได้สนิท รู้จักผิวเผิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดลิสต์ทรัพย์สิน นานา ไรบีนา ถูก ปอศ.ยึด รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเพลงสอบถามเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีเวย์ นานา ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม บันเทิง

แฟนเพลงถาม “นานา” โดนคดี สรุป LAND OF MUSIC 2025 จัดต่อไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับไม่เห็น ขับรถบัสทับศีรษะคนจรตายสยอง หนีหนาวนอนใต้ท้องรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอลุ้น! &quot;แบมแบม&quot; เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้ ข่าว

รอลุ้น! “แบมแบม” เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักธุรกิจมาเลฯ เหยื่อสแกมเมอร์เขมรเผย ถูกทรมาน-ข่มขืน-บังคับกินหมู ชี้ยังมีคนถูกขังอีก 700 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด “Gemini” เป็นอันดับ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยมนานา ขออยู่ข้างๆให้หลานรู้ว่าแม่ไม่โดดเดี่ยว บันเทิง

ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยม นานา เข้าใจคนด่า-แซะ แต่ขออยู่ข้าง ๆ ทำเพื่อหลาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday นักร้องเสียงเอกลักษณ์จากลำพูนที่มีเพลงเศร้าหลายล้านวิว บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘ธีร์ Only Monday’ ต้าวหมี แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเหรียญทอง” โพสต์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4 เลื่อนรักษามา 3 เดือนจากเหตุน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตาลีบัน ให้วัยรุ่นอายุ 13 เป็นผู้ลงมือประหารต่อหน้าสาธารณะ แก้แค้นคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิบากกรรม นานา ยึดทรัพย์-นอนคุก ลุ้น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลขไหม บันเทิง

วิบากกรรม นานา ไรบีนา ยึดทรัพย์-นอนคุก หวั่น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอยเส้นทางรัก ธีร์ Only Monday นักร้องนำวงอินดี้ดัง กับ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯ สาวหน้าใส หลังฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจ ถูกนอกใจนับสิบครั้ง บันเทิง

ย้อนรักหวานฉ่ำ ธีร์ Only Monday-โนว์เบลล์ สู่ดราม่านอกใจ สนั่นโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รัฐบาลอัดงบเพิ่ม ลุ้นรับ 4,000 บาท เศรษฐกิจ

คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน อัปเดตเป๋าตัง-ชิงสิทธิ์ เริ่มใช้เงิน ม.ค. ปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลด “สจ.จอย’ พ้นตำแหน่งนายก อบจ. ปราจีนบุรี ผิดถือหุ้นสื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อมูล ประเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม ข่าว

เปิดข้อมูล กระเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 09:48 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 09:54 น.
72
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button