เปิดเมนู “นานา ไรบีนา” สั่งกะเพรากุ้งไข่ดาว หลังถูกจับกุม น้องสาวโผล่เยี่ยมเช้านี้
เปิดเมนูมื้อเช้า “นานา ไรบีนา” สั่งกะเพรากุ้งไข่ดาว ก่อนถูกคุมตัวส่งฝากขังศาลอาญาคดีฉ้อโกงช่วงสายวันนี้ ด้านน้องสาวเดินทางติดต่อขอเข้าเยี่ยมเป็นคนแรก
4 ธันวาคม 2568 ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงเช้าบริเวณห้องควบคุมผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตำรวจเวรรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการสั่งอาหารเช้าให้กับผู้ต้องหาจำนวน 29 ราย โดยร้านอาหารตามสั่ง ได้นำอาหารกล่องมาส่งเมื่อเวลา 07.45 น. ตามรายการที่เจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์สั่งจองไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
สำหรับรายการอาหารที่นำมาส่งนั้น ส่วนใหญ่เป็นเมนูไก่กระเทียมและผัดกะเพรากุ้ง ซึ่ง “นานา ไรบีนา” หรือ นางไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ได้เลือกสั่งเมนู กะเพรากุ้งไข่ดาว มารับประทานเป็นมื้อเช้า
แม่ค้าจากร้านกุ๊กไก่ อาหารตามสั่ง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อสั่งอาหารไว้จำนวน 29 กล่อง เพื่อให้ทันเวลาอาหารเช้าของผู้ต้องหาทั้งหมด โดยมีการระบุเมนูเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน ซึ่งในส่วนของ นานา ไรบีนา นั้นได้เลือกเป็นเมนูกะเพรากุ้งไข่ดาว หลังจากให้ข้อมูลสั้นๆ ทางแม่ค้าได้รีบนำอาหารเข้าไปส่งยังจุดควบคุมทันที
ต่อมาในเวลา 08.01 น. เจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาในรอบเช้า โดยพบว่ามีหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งสื่อมวลชนระบุว่าเป็นน้องสาวของ นานา ไรบีนา เดินทางมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมเป็นรายแรก
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) มีกำหนดการจะเบิกตัว นานา ไรบีนา ออกจากห้องควบคุมเพื่อนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาในช่วงสายของวันนี้
ทนายสายหยุด ยืนยัน เวย์-นานา ยังไม่หย่า ชี้ข่าวลือคลาดเคลื่อน
รูัแล้ว เวย์ อยู่ไหน? ตอน นานา ถูกรวบคาบ้าน ตร. จ่อสอบเส้นเงิน มีส่วนเอี่ยวไหม
ดาด้า เผย นานาเสียงเครียด วินาทีโดนจับ กลัวเงินประกันตัวไม่พอ ลือสนั่น 50 ล้านจริงไหม
