เปิดข้อมูล กระเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าจับกุม นานา ไรบีนา ในคดีฉ้อโกง และกู้ยืมเงินฉ้อโกงประชาชน พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าหลายรายการ 1 ในนั้นปรากฏรายชื่อวัตถุพยานที่คนสนใจคือ “Ledger Nano X” จำนวน 1 ชิ้น สร้างความอยากรู้ให้กับสังคมว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในทางคดี
Ledger Nano X เป็นหนึ่งในกระเป๋าเงินเก็บเหรียญแบบฮาร์ดแวร์ที่คนเทรดคริปโตนิยมกันมาก จัดอยู่ในประเภท Cold Wallet หรือกระเป๋าเงินเย็น มีหน้าที่หลักคือการเก็บรักษากุญแจส่วนตัว ไว้ในตัวอุปกรณ์แบบออฟไลน์ ตัดขาดจากระบบอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง
หลักการทำงานคือ เมื่อผู้ใช้งานต้องการทำธุรกรรม (เช่น โอนเหรียญ) ตัวเครื่องจะทำหน้าที่ “เซ็นชื่อรับรองธุรกรรม” ภายในตัวอุปกรณ์เอง ก่อนจะส่งข้อมูลที่ปลอดภัยแล้วออกไปยังเครือข่ายบล็อกเชน วิธีนี้ทำให้ กุญแจส่วนตัว ไม่เคยสัมผัสกับโลกอินเทอร์เน็ต ลดความเสี่ยงจากการถูกแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลผ่านมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ
นัยสำคัญทางคดี การที่นานาครอบครองกระเป๋าเงินคริปโต สันนิษฐานได้ว่าอาจมีการ “ถือครองทรัพย์สินดิจิทัล” อยู่ภายใน ซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่ในเครื่องนี้อาจมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึง หลักร้อยล้านบาท โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินได้หากไม่มีรหัสผ่าน (PIN Code) หรือชุดคำกู้คืน (Seed Phrase) ของเจ้าของเครื่อง
ดังนั้น Ledger Nano X จึงเปรียบเสมือนตู้เซฟดิจิทัลเคลื่อนที่ ที่ผู้ต้องหาอาจใช้เป็นช่องทางในการพักเงินหรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องทำการตรวจสอบขยายผลทางเทคโนโลยีต่อไป เพื่อดูว่ามีเส้นทางการเงินไหลเข้าสู่อุปกรณ์ชิ้นนี้หรือไม่
