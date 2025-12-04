มดดำ ไม่รู้ เวย์ หย่า นานา ปีที่แล้ว ดีเจดาด้า คอนเฟิร์มข่าวจริง แจงสาเหตุยุติรักเงียบ

เวย์ ไทยเทเนียม หย่า นานา ไรบีนา ปีที่แล้ว มดดำ คชาภา ช็อก! ยืนยันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน ด้าน ดีเจดาด้า คอนเฟิร์มผ่านรายการ พร้อมเผยสาเหตุเพื่อนยุติรักเงียบ
กลายเป็นข่าวที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (3 ธ.ค. 68) เจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB ได้นำกำลังพร้อมหมายค้น และหมายจับเข้าควบคุมตัวนักแสดงสาว นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง ในข้อหาฉ้อโกง และพ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นฉ้อโกงประชาชน ก่อนจะนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งเจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัว นานา ไรบีนา ไปที่ห้องควบคุมผู้ต้องหา และจะนำตัวฝากขังศาลอาญาในวันที่ 4 ธ.ค. 68 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ในขณะที่ยังไร้เงาสามี เวย์ ไทยเทเนียม ที่มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า ตอนที่เข้าไปจับกุมดาราสาวก็ไม่เจอเวย์ และทราบข้อมูลมาว่า เวย์ ไม่ได้อยู่ที่บ้านประมาณ 3 วันแล้ว และก็ไม่ได้เดินทางมาหา นานา ไรบีนา ที่สอบสวนกลางด้วย
นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่
ล่าสุดมีกระแสข่าวลือออกมาอย่างหนาหูเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของ เวย์ ไทยเทเนียม และ นานา ไรบีนา โดยในรายการ ข่าวใส่ไข่ เมื่อวานนี้ (3 ธ.ค. 68) ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วย ซึ่ง แองจี้ เป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาว่า “โซเชียลงงว่าเขาไปหย่ากันตอนไหน” สิ้นสุดประโยคนี้ทำเอาพิธีกรทั้ง 3 ท่าน มดดำ คชาภา, รถเมล์ คะนึงนิจ และ มิ้นต์ อรชพร ถึงกับช็อก พร้อมถามเป็นเสียงเดียวกันว่า “เขาหย่ากันแล้วเหรอ”
แองจี้ ย้ำว่า “ใช่ เขาหย่ากันเมื่อปีที่แล้ว ความอัปเดตล่าสุดในโซเชียล นอกจากวันนี้จะรู้เรื่องทรัพย์สิน รู้เรื่อง 4 ข้อแล้ว คนก็ตกใจประเด็นนี้แหละหย่ากันตอนไหน หย่าเมื่อปีที่แล้ว”
มดดำ กล่าวเพิ่มเติมทั้ง ๆ ที่ยังช็อกอยู่ว่า “ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาหย่ากันแล้ว ขนาดดาด้าไปคุยกับเขาก็ยังไม่รู้เลยนะว่าหย่าแล้ว ไม่มีใครรู้ ก็รู้จากข่าวนี้แหละ เพราะคนมันมีคำถาม สามีจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอ อันนี้ถูกต้องไหม อันนี้คือที่คนถามกัน ว่าสามีจะไม่รู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยเหรอ ก็เลยมีการตั้งคำถาม”
ด้าน มิ้น อรชพร และ รถเมล์ คะนึงนิจ กล่าวเสริมว่า “แต่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันนิ เพราะตอนที่เขาออกมาไลฟ์สนับสนุนกันดี คนก็ยังบอกอยู่เลยว่า พี่เวย์เห็นสเตตเมนต์บัญชีทุกอย่างยังบอกว่า ถ้านานาทำไม่ดีพาไปมอบตัวเองแล้ว แต่นี่ยูสู้คนเดียวมาตลอดเลยเหรอ บางทีเราเห็นเคสกรณีอย่างนี้หลายคน บางทีเขาก็ไปหย่ากันก่อน แต่คิดว่าตำรวจก็คงสอบสวนประเด็นนี้ไปด้วย”
ต่อมา ดีเจดาด้า ได้เปิดเผยผ่านรายการ ข่าวแหกโค้ง ถึงเรื่องการยุติรักแบบเงียบ ๆ ระหว่าง เวย์ กับ นานา ว่า “สำหรับด้า ด้ารับรู้มาเป็นปีแล้ว ก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจ อันนี้ก็รู้มาเป็นปี อันนี้ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าคือธุรกิจอะไร แต่รับรู้ว่าเขาหย่ากันตามข่าวเลย แต่เรารู้มาก่อนเป็นปีแล้ว”
อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่, รายการ ข่าวแหกโค้ง
