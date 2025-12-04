ดาด้า เผย นานาเสียงเครียด วินาทีโดนจับ กลัวเงินประกันตัวไม่พอ ลือสนั่น 50 ล้านจริงไหม

ดาด้า ห่วงหลาน พร้อมรับดูแลหลัง นานา ถูกจับ เผยนาทีคุยกันบนรถตู้ตำรวจ นานากังวลเรื่องเงินประกัน มดดำเชื่อเงินประกัน 50 ล้านเป็นไปไม่ได้
หลังจากข่าวการจับกุม นานา ไรบีนา ดีเจชื่อดัง ในคดีฉ้อโกงและกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน สร้างความตกใจให้กับเพื่อนฝูงในวงการบันเทิง ล่าสุด ดีเจดาด้า วรินดา เพื่อนสนิทของนานา ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกผ่านรายการแฉ ถึงมหากาพย์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเล่าเบื้องหลัง ถึงการพูดคุยกับนานาในตอนถูกจับกุม
ดาด้า เล่าว่า นานาได้ติดต่อมาหาขณะอยู่บนรถตู้ตำรวจ ด้วยน้ำเสียงที่เครียด สั่นเครือ กังวลเรื่องเงินประกันตัวว่าจะเพียงพอหรือไม่ แต่ก็เตรียมเงินบางส่วนไว้แล้ว ดาด้าแสดงความเป็นห่วงหลานๆ ว่าจะอยู่กับใคร พร้อมบอกกับนานาว่าจะดูแลหลานให้หากไม่มีใครดูแล
ในส่วนของประเด็นการหย่าร้างกับ เวย์ ไทเทเนียม สามีของนานา ดาด้าเปิดเผยว่า นานาเคยบอกเรื่องนี้มาเกือบปีแล้ว แต่ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องทางธุรกิจ ไม่ได้ถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนเวย์นั้น ได้คุยกันล่าสุดเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน ตอนที่ไปเคลียร์ใจกับนานา ซึ่งตอนนั้นทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกัน
สำหรับกระแสข่าวเรื่องเงินประกันตัวที่สูงถึง 50 ล้านบาท มดดำ คชาภา พิธีกรรายการแฉ แสดงความคิดเห็นว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่า เวย์ ไทเทเนียม หายไปไหน รายงานจากตำรวจระบุว่า เวย์ไม่ได้หายไปไหน แต่ถูกแยกตัวไปสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดี โดยตำรวจยืนยันจะตรวจสอบทุกมิติอย่างละเอียด
