รู้แล้ว เวย์ อยู่ไหน? ตอน นานา ถูกรวบคาบ้าน ตร. จ่อสอบเส้นเงิน มีส่วนเอี่ยวไหม

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 09:33 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 10:13 น.
รู้แล้วเวย์อยู่ไหน หลังนานาโดนรวบคาบ้าน

รู้แล้ว เวย์ ไทเทเนียม อยู่ไหน? ตอน นานา ไรบีนา โดนรวบคาบ้านพัก ตำรวจเผยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน สอบเข้มมีส่วนเกี่ยวข้องไหม จ่อสอบเส้นทางการเงิน ล่าสุดยึดทรัพย์หรู 10 ล้าน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำกำลังบุกจับกุม นานา ไรบีนา ถึงบ้านพักย่านพระโขนง ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน หลังกลุ่มเพื่อนสนิทรวมตัวแจ้งความเสียหายยับกว่า 195 ล้านบาท แต่คำถามที่สังคมถามหามากที่สุดในขณะนี้คือแล้วฝั่งสามีอย่าง เวย์ ไทเทเนียม อยู่ไหนและเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่?

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. ได้เปิดเผยถึงประเด็นของ นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนียม สามีของนานา ไรบีนา ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ ตำรวจยืนยันว่าจะตรวจสอบในทุกมิติ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้

ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายทั้ง 17 ราย ล้วนเป็นคนใกล้ชิดและเพื่อนสนิท ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในโปรเจกต์ที่อ้างผลตอบแทนสูง แต่สุดท้ายพบว่าเป็นเพียงการอุปโลกน์ขึ้นมา โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ ชวนระดมทุนเพื่อไปปล่อยสินเชื่อต่อ อ้างผลตอบแทน 4-7%, อ้างบุคคลที่สามขึ้นมาเพื่อทำการเทรดหุ้น แต่ไม่มีการเทรดจริง, ชวนร่วมหุ้นทำธุรกิจสนามบาสฯ และ ชักชวนเปิดร้านอาหารแบรนด์ดัง

หนึ่งในผู้เสียหายคือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เพื่อนซี้แก๊งนางฟ้าที่ถูกชวนลงทุนร้านอาหารในสหรัฐฯ สูญเงินกว่า 3 ล้านบาท โดยไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นจริง

นานา ไรบีนา
ภาพจาก Instagram : nanarybena

จากการเข้าค้นบ้านพัก ตำรวจได้ทำการยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ประกอบด้วย รถยนต์หรู, กระเป๋าแบรนด์เนม, นาฬิกาหรู, เครื่องเพชรและเครื่องประดับกว่า 50 ชิ้น และ ของสะสม Art Toy จำนวน 11 ชิ้น

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รายงานความผิดมูลฐานไปยัง ปปง. แล้ว เนื่องจากคดีแชร์ลูกโซ่ถือเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน โดยจะต้องตรวจสอบทรัพย์สินว่าได้มาก่อนหรือหลังกระทำความผิด (ก.ย. 65) เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป

อย่างไรก็ดี นานา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าไม่ทราบว่ารูปแบบการกู้ยืมเงินที่ทำนั้นผิดกฎหมาย และเชื่อว่าจะสามารถหาเงินมาคืนผู้เสียหายได้

ขณะที่ ผู้การ ปอศ. ชี้แจงว่า วันจันทร์ที่ทนายสายหยุดพาดาราสาวมานั้น เป็นเวลา 17.00 น. (นอกเวลาราชการ) และพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับจึงไม่มีอำนาจควบคุมตัว อีกทั้งในวันนั้นเจ้าหน้าที่เห็นเพียงทนายนำเอกสารมาส่งไม่เห็นตัวนานาแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นเรื่องการประกันตัวนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวน แต่หากยื่นเรื่องมาก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาตามกฎหมาย

นานา และ เวย์
ภาพจาก Instagram : nanarybena
แก๊งนางฟ้า -2
ภาพจาก Instagram : janesuda

เปิดข้อมูล ประเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม ข่าว

เปิดข้อมูล กระเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
