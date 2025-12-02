การเงินเศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน นายกฯ แป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง รวยอู้ฟู่ 137 ล้าน ที่ดินเพียบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:30 น.
นายกฯ แป้น เปิดทรัพย์สินรวม 137 ล้าน มีที่ดินหลายจังหวัด
FB/ปลัดแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง

เปิดเซฟทรัพย์สิน นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมคู่สมรส พบมีทรัพย์สินรวมกว่า 137 ล้านบาท ครองที่ดินหลายจังหวัด ปล่อยกู้เกือบ 80 รายการ

กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งสำหรับ นายกฯ แป้น หรือ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายณรงค์พรและคู่สมรส ซึ่งเผยให้เห็นสถานะความมั่งคั่งที่น่าจับตามอง

จากเอกสารที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ระบุว่า นายก แป้น และภรรยา นางชไมพร ณ พัทลุง มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 137,976,391 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายณรงค์พร 59,805,037 บาท และของคู่สมรส 78,171,353 บาท ในขณะที่มีหนี้สินรวมกันเพียง 4.29 ล้านบาทเท่านั้น

นายกฯ แป้น มีรถยนต์ 3 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คัน
FB/ปลัดแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง

เจาะพอร์ต นายก แป้น ที่ดิน 14 แปลง เงินให้กู้ยืม 18 ล้าน

ในส่วนของทรัพย์สินส่วนตัว นายณรงค์พรแจ้งว่ามีเงินสดฝากธนาคารประมาณ 6.3 ล้านบาท และเงินลงทุนอีก 8 ล้านบาท แต่ที่น่าสนใจคือรายการ เงินให้กู้ยืม ที่มีถึง 8 รายการ รวมมูลค่าสูงถึง 18.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังถือครองที่ดิน 14 แปลงในจังหวัดสตูลและสงขลา มูลค่ารวม 4.87 ล้านบาท พร้อมด้วยโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีก 4 หลังในสงขลา มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

ด้านยานพาหนะ นายก แป้น มีรถยนต์ 3 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คัน รวมมูลค่า 2.65 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นประเภทเครื่องประดับและของมีค่า แจ้งไว้ที่ประมาณ 3 ล้านบาท โดยมีรายได้ต่อปีจากการรับเงินบำนาญ เงินเดือน ค่าเช่า และดอกเบี้ย รวมกว่า 6.9 ล้านบาท

ทางฝั่งภรรยา นางชไมพร ถือครองทรัพย์สินมากกว่าสามี โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ ที่ดิน จำนวนมากถึง 37 แปลง กระจายอยู่ในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต รวมมูลค่าสูงถึง 38 ล้านบาท และยังมีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอีก 5 แห่ง มูลค่า 12 ล้านบาท

นอกจากนี้ นางชไมพรยังมีการปล่อยกู้ยืมเงินจำนวนมากถึง 71 รายการ รวมเป็นเงิน 13.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นยอดเงินกู้ย่อยตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักล้านบาท

นอกเหนือจากทรัพย์สินส่วนตัว ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังระบุว่า นายณรงค์พรมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในเครือญาติ โดยถือหุ้นส่วนน้อยใน บริษัท ณ พัทลุง อันดามัน จำกัด ซึ่งทำธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภูเก็ต และ บริษัท พิงค์เลดี้ คลับ จำกัด ธุรกิจร้านอาหารชื่อดัง โดยมีบิดาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

