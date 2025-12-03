เปิดประวัติ “ทนายธาตรี” ผู้ถูกอวตารสวมรอย โพสต์ป่วนโซเชียลจนเสียหาย
เปิดวาร์ป ประวัติ ทนายธาตรี ทนายดังจากคดีน้องการ์ตูน ตัวจริงยืนยัน ถูกแอบอ้างชื่อสร้างเพจป่วนสังคม เผย แจ้งความดำเนินคดีไว้นานแล้วแต่เรื่องเงียบ ขณะที่เพจอวตารยังคงทำพฤติกรรมด่าแล้วขอโทษวนไป
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หากพูดถึงเพจดราม่าที่ชอบเข้าไปคอมเมนต์ในประเด็นร้อน ๆ อย่างเผ็ดร้อนและลงท้ายด้วยการโพสต์ขอโทษอยู่เสมอ ชื่อของ ทนายธาตรี พร้อมภาพโปรไฟล์ที่ไม่ค่อยคมชัดได้กลายเป็นมีมประจำโลกออนไลน์ไปแล้ว แต่เบื้องหลังความสนุกของการคอมเมนต์ด่าแล้วขอโทษวนไปนั้น กลับมีทนายความตัวจริงที่กำลังทุกข์ใจเพราะถูกแอบอ้างตัวตนอย่างหนัก
ทนายธาตรี ตัวจริงคือใคร?
จากการตรวจสอบข้อมูลจาก เพจ ท่านเปา พบว่า ทนายธาตรี ตัวจริงมีชื่อเต็มคือ นายธาตรี ธนธรรมสุนทร เป็นทนายความที่มีตัวตนอยู่จริงและมีชื่ออยู่ในระบบของสภาทนายความ รวมถึงยังคงมีใบอนุญาตว่าความอยู่ ตามการตรวจสอบของนักกฎหมายหลายราย
ทนายธาตรี เริ่มเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมาตั้งแต่คดีดังอย่าง คดีน้องการ์ตูน เมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญที่รถกระบะพุ่งชนร้านสเต๊กทำให้ “น้องการ์ตูน” ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา แม้ข้อมูลบทบาทของเขาในคดีดังกล่าวยังคงเป็นเพียงคำบอกเล่าและข้อกล่าวอ้างที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ แต่ชื่อของทนายธาตรีก็ได้กลายเป็นที่จดจำและถูกนำไปใช้เป็นมีมในเวลาต่อมา
เพจอวตาร ดราม่าแรงแล้วขอโทษวนไป
เพจที่เป็นประเด็นในตอนนี้คือ เพจ สำนักกฎหมายธนธรรม ทนายธาตรี ธนธรรมสุนทร เฟซจริง ซึ่งมีผู้ติดตามหลักแสนคน พฤติกรรมการโพสต์ของเพจคือการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในประเด็นดราม่าต่าง ๆ ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและเสียดสี ก่อนจะลงท้ายด้วยการโพสต์ขอโทษในภายหลังจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกล้อเลียนในโลกออนไลน์ หลายเพจถึงขั้นหยิบยกคำโฆษณาเล่น ๆ เช่น วินเรท 100% หรือไม่ก็300% มาเป็นมีม แต่จนถึงปัจจุบัน ไม่มีใครทราบตัวตนที่แท้จริงของแอดมินหรือทีมงานที่คุมเพจนี้
จากการตรวจสอบล่าสุด พบว่า เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 10:30 น. เพจอวตาร ทนายธาตรี ก็ได้โพสต์ขอโทษอีกครั้ง โดยรอบนี้เป็นการกล่าวถึง กัน จอมพลัง ระบุว่า
“ขอโทษกัน จอมพลังสำหรับโพสต์ที่ผ่านมา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จริงๆ ไม่เอาแล้ว พอแล้ว เลิกแล้ว กับการโจมตีส่วนตัว คุณสมควรได้รับความเคารพ ผมพร้อมรับผิดชอบ ขอโทษจริงๆ ครับ”
ทนายตัวจริงโอด ถูกสวมรอยทำร้ายชื่อเสียง
ล่าสุด ทนายธาตรี ธนธรรมสุนทร ตัวจริงได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน โดยมีการโทรศัพท์ไปยืนยันกับทนายความด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ว่าตนเองกำลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการถูกแอบอ้างชื่อและรูปภาพไปใช้ในการป่วนโซเชียล และยืนยันว่าเขา ไม่ใช่แอดมินเพจดราม่า ที่โพสต์ข้อความเหล่านั้น
ทนายธาตรีเผยว่า เขาได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างมานานพอสมควรแล้ว แต่คดีความยังไม่มีความคืบหน้า ทำให้เพจอวตารยังคงโพสต์ดราม่าได้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเดือดร้อนต่อชีวิตส่วนตัวและชื่อเสียงในฐานะทนายความ การออกมาเปิดเผยเรื่องราวครั้งนี้จึงเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมและต้องการให้ผู้ที่สวมรอยหยุดพฤติกรรมการแอบอ้างตัวตนนี้เสียที
